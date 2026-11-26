Cristales empañados en el coche: cómo reducir la humedad interior con la llegada del frío - Humydry

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.-

La respiración de los ocupantes, las alfombrillas mojadas y la falta de ventilación favorecen la acumulación de humedad en el habitáculo. Mantener el interior seco y utilizar correctamente el sistema de desempañado ayuda a mejorar la visibilidad en los días fríos. En las mañanas frías de invierno, es habitual entrar en el coche y encontrarse con el parabrisas o las ventanillas empañados por dentro. El fenómeno puede aparecer en pocos minutos, especialmente cuando varias personas suben al vehículo con ropa o calzado mojado después de un día de lluvia o nieve. El vaho se forma cuando el vapor de agua presente en el aire del habitáculo entra en contacto con el cristal frío y se condensa en pequeñas gotas. Aunque se trata de una situación frecuente, puede reducir la visibilidad y obliga a desempañar correctamente los cristales antes de iniciar la marcha. Desde Humydry, especialistas en soluciones para el control de la humedad, recuerdan que la prevención empieza por identificar de dónde procede esa humedad y evitar que permanezca acumulada en el vehículo durante horas o días, algo especialmente importante en coches que se usan poco o que pasan largos periodos cerrados.

De dónde sale la humedad que empaña los cristales

La respiración de los pasajeros aporta vapor de agua al interior del coche, especialmente en trayectos con varias personas y las ventanillas cerradas. A ello pueden sumarse los paraguas, los abrigos, los zapatos y las alfombrillas tras un día de lluvia, o la nieve que se queda en las botas y se derrite sobre las alfombrillas.

Si los tejidos no se secan y el automóvil permanece estacionado durante muchas horas, parte de esa humedad puede quedar retenida en el habitáculo. Al volver a utilizarlo, el contraste entre el aire interior y los cristales fríos favorece que el vaho reaparezca. Por eso, en los vehículos que pasan mucho tiempo cerrados conviene revisar de vez en cuando las alfombrillas, la tapicería y el maletero.

No obstante, unos cristales empañados no significan necesariamente que exista una avería o un problema permanente de humedad. Si el empañamiento es muy frecuente o va acompañado de tapicerías mojadas, olor a humedad o agua acumulada, conviene revisar si existen filtraciones o fallos en el sistema de ventilación.

Si ha entrado una cantidad importante de agua en el vehículo, lo prioritario es retirarla, secar bien el interior e identificar por dónde ha entrado. Y si el agua ha podido alcanzar componentes eléctricos o mecánicos, es necesaria una revisión profesional.

Cinco hábitos que ayudan a prevenir el empañamiento

Secar las alfombrillas: revisar especialmente las zonas donde se acumula el agua procedente del calzado y retirarlas para secarlas cuando sea necesario.

No dejar objetos mojados dentro: sacar paraguas, ropa y bolsas húmedas en lugar de dejarlos durante horas en un coche cerrado, y sacudir la nieve de las botas antes de entrar.

Mantener limpios los cristales: limpiar periódicamente la cara interior del parabrisas y las ventanillas para conservar una buena visibilidad.

Utilizar bien el desempañado: dirigir el aire hacia el parabrisas y activar la función de desempañado o el aire acondicionado, siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo.

Renovar el aire cuando sea posible: favorecer la ventilación y comprobar que no haya humedad persistente en tapicerías, maletero o juntas de puertas.

Cómo controlar la humedad cuando el coche permanece cerrado

Además de estos hábitos, las soluciones antihumedad pueden ayudar a reducir parte del exceso de humedad del aire mientras el vehículo está estacionado, especialmente en los meses fríos y en coches que se utilizan de manera esporádica. Se trata de una medida complementaria: no desempaña el parabrisas de forma inmediata ni sustituye la ventilación del automóvil.

Entre las opciones de Humydry se encuentra Eco-Box de 200 g, un antihumedad que absorbe el exceso de humedad ambiental y la transforma en gel, reteniéndola en el interior del producto. Al no acumular líquido, se reduce el riesgo de derrames, algo especialmente interesante dentro de un vehículo. Su formato compacto está pensado para espacios pequeños y la marca lo incluye entre sus soluciones para coches y caravanas.

Cuando el coche va a permanecer estacionado durante un periodo prolongado, otra opción es utilizar un aparato antihumedad Humydry de 450 g con cloruro de calcio. Este tipo de producto absorbe la humedad ambiental y recoge el líquido resultante en su depósito. Para utilizarlo en el interior del vehículo, debe colocarse en una superficie plana, estable y visible, donde pueda comprobarse fácilmente su estado y no exista riesgo de vuelco. Es importante retirarlo antes de poner el vehículo en marcha, para evitar que se desplace o se derrame el líquido acumulado.

En cualquier caso, es fundamental seguir las instrucciones de uso, comprobar periódicamente el estado del producto y sustituirlo cuando haya agotado su capacidad de absorción. Debe colocarse de forma segura, sin que pueda desplazarse ni interferir con los pedales, los mandos, la visión o los movimientos de los ocupantes. Antes de circular, el conductor debe comprobar que los cristales estén totalmente despejados.

La prevención no sustituye la visibilidad al volante

Reducir la humedad acumulada en alfombrillas y tejidos, ventilar correctamente y mantener los cristales limpios puede ayudar a que el empañamiento sea menos persistente. Pero, cuando aparece vaho, la prioridad siempre es utilizar los sistemas de desempañado del vehículo y no ponerse en marcha hasta disponer de una visibilidad adecuada.

Sobre Humydry

Humydry lleva 40 años desarrollando soluciones para controlar el exceso de humedad en el hogar y está presente en más de 50 países. Sus productos antihumedad permiten reducir la humedad ambiental de forma sencilla y sin consumo eléctrico, ayudando a prevenir problemas asociados al exceso de humedad, como la condensación, los malos olores y la aparición de moho.

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