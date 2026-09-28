CRM Marca Blanca; una nueva línea de negocio para empresas y profesionales tecnológicos

CRM Marca Blanca; una nuevalínea de negocio para empresas y profesionales tecnológicos - CRM Marca Blanca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.-

La digitalización de los procesos comerciales ha convertido las herramientas de gestión en una parte habitual de la relación entre empresas, proveedores tecnológicos y clientes. Para agencias, consultores y distribuidores TI, este escenario abre además la posibilidad de ampliar su catálogo sin asumir el desarrollo completo de una plataforma propia. CRM Marca Blanca plantea precisamente este modelo: un software CRM en español preparado para comercializarse con la identidad de cada distribuidor.

La solución permite utilizar dominio, logotipo, paleta de colores, plantillas de correo y documentos PDF personalizados. De esta manera, el profesional puede presentar el software bajo su propia marca mientras amplía los servicios que ya presta a su cartera de clientes.

Una plataforma propia sin desarrollar un CRM desde cero

El modelo white label permite reducir una de las principales barreras para entrar en el negocio del software: la necesidad de desarrollar y mantener una plataforma desde su fase inicial. CRM Marca Blanca está concebido para que distribuidores, agencias y partners puedan lanzar su propuesta en un plazo reducido y establecer su propio planteamiento comercial.

La plataforma incorpora gestión de ventas mediante pipeline y oportunidades, objetivos comerciales, cotizaciones, seguimiento de actividades y previsiones. También dispone de automatizaciones mediante workflows, recordatorios, lead scoring y plantillas, además de herramientas para presupuestos, pedidos, facturas, suscripciones y cobros.

A estas funciones se suman un portal de cliente con gestión de tickets, base de conocimiento y herramientas de soporte. La API y los webhooks permiten, asimismo, conectar la solución con ERP, comercio electrónico, telefonía y aplicaciones de marketing.

Una oportunidad de negocio para ampliar los servicios ofrecidos a los clientes

Para las agencias de marketing y negocios digitales, disponer de un CRM con identidad propia representa una oportunidad de negocio para complementar servicios de captación, funnels y automatización sobre una misma plataforma. En el caso de consultores y distribuidores TI, el modelo permite desarrollar servicios asociados de implantación, formación y soporte gestionado.

La solución también contempla escenarios empresariales con gestión multiempresa, opciones de alta disponibilidad y copias de seguridad, facilitando su adaptación a organizaciones con necesidades de crecimiento.

El planteamiento de CRM Marca Blanca convierte así la experiencia acumulada y la relación existente con los clientes en una oportunidad para diversificar la actividad. Frente a la inversión necesaria para construir tecnología desde cero, el modelo white label permite comercializar una solución con marca y dominio propios y desarrollar alrededor de ella servicios adicionales, abriendo una nueva línea de negocio para agencias, consultores y profesionales tecnológicos.

Contacto

Emisor: CRM Marca Blanca

Contacto: CRM Marca Blanca

Número de contacto: +34666651358