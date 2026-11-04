Crypto4me publica un estudio sobre cinco años de bitcoin en Wall Street

La evolución de Bitcoin desde 2021 a hoy ha sido meteórica - CRYPTO4ME.COM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.

Crypto4me ha publicado 'Cinco años de Bitcoin en el mainstream', un estudio que analiza cómo bitcoin se ha integrado cada vez más en las finanzas tradicionales. Los fondos, las empresas y los gobiernos poseen ya casi una quinta parte de todos los bitcoins, mientras que la volatilidad anual de 2025 fue aproximadamente la mitad de la registrada en 2021. El estudio completo está disponible en la web de crypto4me.

Si se mira solo el precio, el cambio parece menos drástico: bitcoin pasó de unos 64.000 USD cuando se lanzó el primer ETF vinculado a bitcoin en Estados Unidos en octubre de 2021 a unos 86.000 USD el 2 de octubre de 2026, un aumento de alrededor del 34 %. El estudio va más allá de estos dos precios y analiza los cambios en la propiedad, el valor de mercado y la magnitud de las oscilaciones del precio.

«Si nos fijamos únicamente en el precio de hace cinco años y en el de hoy, pasamos por alto buena parte de lo que ha cambiado. Ahora se puede acceder a bitcoin a través de las mismas cuentas de inversión que se utilizan para comprar acciones y fondos. Esto ha abierto la puerta a fondos de pensiones, fondos patrimoniales universitarios y otros inversores institucionales, aunque no ha eliminado el riesgo», afirma Miloš Mázor, CEO de Madison Six, la empresa que opera el servicio crypto4me.

El punto de inflexión llegó después del primer ETF

El primer hito fue el lanzamiento del ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) el 19 de octubre de 2021. Llevó al mercado bursátil estadounidense un producto vinculado a bitcoin, pero el fondo tenía contratos de futuros en lugar de la criptomoneda. El estudio sitúa una integración más directa en enero de 2024, cuando los reguladores estadounidenses aprobaron los ETP de bitcoin al contado, productos cotizados que compran y mantienen la criptomoneda.

Según los datos citados en el estudio, los ETF y fondos similares de todo el mundo poseen unos 1,49 millones de bitcoins, y las empresas cotizadas y privadas, otros 1,65 millones. En conjunto, representan aproximadamente el 15 % de todas las monedas existentes. Las tenencias de los gobiernos suman alrededor de otro 3 %, lo que eleva el porcentaje total a casi una quinta parte. El estudio señala que la mayor parte de las tenencias de los gobiernos procede de incautaciones, no de compras con fines de inversión.

Quién tiene bitcoin, antes y ahora

Tenedor Finales de 2021 Octubre de 2026 ETF y otros fondos 0,65 millones (3 %)¹ 1,49 millones (7 %) Empresas (cotizadas y privadas) 0,25 millones (1 %)² 1,65 millones (8 %) Gobiernos 0,32 millones (2 %)4 0,52 millones (3 %) Todos los demás (particulares, exchanges, mineros, monedas perdidas) alrededor del 94 %³ alrededor del 82 %³

Bitcoins en manos de cada grupo; entre paréntesis, porcentaje sobre el total de monedas existentes en cada momento. ¹ Solo Grayscale Bitcoin Trust. ² Solo empresas cotizadas, cifra aproximada. Incluye monedas bloqueadas en servicios de «wrapped bitcoin» para aplicaciones cripto (DeFi), unos 0,27 millones en 2026. 4 Estimación basada en incautaciones conocidas en China, EE. UU. y el Reino Unido. Fuentes: [12], [14], [27] a [29] del estudio.

Un mercado más tranquilo también puede perder la mitad de su valor

La volatilidad anual se situó en torno al 42 % en 2025, aproximadamente la mitad que en 2021. Sin embargo, la caída del 53 % entre octubre de 2025 y junio de 2026 demuestra por qué unas oscilaciones de precio menores, de media, no protegen frente a fuertes pérdidas.

«Un mercado más tranquilo no equivale a una inversión segura. Una mayor participación institucional cambia la forma en que se posee y se negocia bitcoin, pero los inversores deben seguir preparados para afrontar pérdidas importantes», añade Mázor.

El creciente interés institucional fue también uno de los motivos por los que crypto4me lanzó su servicio OTC Desk para operaciones de mayor volumen con criptomonedas. El servicio está dirigido a instituciones, gestores de tesorería de empresas, fondos y particulares con grandes patrimonios.

El estudio utiliza datos a 2 de octubre de 2026 y analiza el precio de bitcoin, su valor total de mercado, la distribución de su propiedad y su volatilidad. El estudio Cinco años de Bitcoin en el mainstream, con todas las tablas de datos y las fuentes, está disponible en la web de crypto4me: https://crypto4me.eu/es/article/cinco-anos-de-bitcoin-en-el-mainstream.

Acerca de crypto4me

Crypto4me permite comprar distintas criptomonedas, entre ellas bitcoin, ether y SOL. La empresa aplica medidas de seguridad en la negociación y la custodia de criptomonedas, como la autenticación multifactor de los clientes, el cifrado y las pruebas de penetración periódicas.

El servicio crypto4me está operado por Madison Six j. s. a. Desde el 18 de diciembre de 2025, la empresa dispone de una autorización como proveedor de servicios de criptoactivos, concedida por el Banco Nacional de Eslovaquia con el número 100-001-025-213 de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1114 (MiCA)*, para los servicios específicos de criptoactivos incluidos en dicha autorización. La empresa puede prestar los servicios autorizados con carácter transfronterizo dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, siempre que cumpla los requisitos aplicables de MiCA.

*Este material tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento de inversión.