¿Cuál es la mejor baliza V16 Conectada?

Madrid, 11 de noviembre de 2025.-

GeoBaliza, ha elaborado una comparativa para saber que baliza V16 Conectadas se debe elegir.

Geobaliza, la empresa especializada en la fabricación y venta de balizas V16 Certificadas por la DGT acorde con la nueva normativa que entrará en vigor a partir del 1 de enero 2026, conectadas con Telefónica Tech y compatibles con el aplicativo SOS alert ha elaborado una detallada comparativa para que puedas conocer las diferencias entre unas y otras.

Certificadas por la DGT y Conectadas a DGT 3.0

Lo primero que se debe de tener en cuenta es que la nueva normativa exige que todas las balizas deben ser conectadas y certificadas por la DGT, acorde con las prescripciones indicadas en el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.

Para ello, se pueden verificar el número de certificado LCOE o IDIADA del producto, en la página web de la DGT, sin embargo, o comprando el producto directamente en GEOBALIZA, dónde únicamente venden balizas V16 acorde con la nueva normativa.

Diferencias entre las principales marcas y modelos

Es importante destacar que si una baliza V16 está certificada por la DGT con la nueva normativa, como os son todas las disponibles GEOBALIZA el producto ya es válido para su uso a partir del uno de enero del 2026, cuando serán obligatorias para todos los vehículos matriculados en España.

Sin embargo, existen diversidad de marcas, modelos y precios, que se diferencian entre sí por las siguientes características:

Operador de comunicaciones y años de conectividad incluidos en el precio

Telefónica Tech es el operador de comunicaciones que mayor cobertura tiene para dispositivos IoT, que trabajan en la banda Narrow Band. Todas las balizas conectadas con Telefónica incluyen en el precio un mínimo de 12 años de conectividad ilimitada. La fecha de caducidad de los datos debe estar indicada en la caja de cada producto, y los 12 años cuentan a partir de la fecha de fabricación.

Algunas de las balizas V16 están conectadas con Vodafone y/o Orange, sin embargo, estas no utilizan redes propias y su cobertura puede ser inferior.

Compatible con aplicación para teléfono móvil

Es importante destacar que las balizas V16 conectan de forma ANONIMA con la DGT 3.0 desde el primer momento, y no es necesario utilizar o vincularlas a una aplicación.

Sin embargo, algunas balizas son compatibles con aplicaciones para teléfonos móviles, con las que se pueden vincular el dispositivo con los contactos de emergencia, seguro, o servicio de asistencia en carretera, que recibirán la información sobre una incidencia en tiempo real.

Accesorios incluidos

Todos los productos incluye las pilas y un manual de instrucciones, pero adicionalmente algunos modelos o algunas ofertas como las disponibles en GEOBALIZA incluyen también accesorios adicionales, como pueden ser una funda de transporte, martillo rompe cristales, o soportes de ventosa, por si el techo del vehículo no fuera metálico.

Fabricante y calidad del producto

Se tiene que tener en cuenta la calidad del producto y sus acabados. Para ello, es importante confiar en las marcas con mayor prestigio y solvencia en la fabricación de este tipo de dispositivos, entre las que destacan HELP FLASH IoT, OSRAM o GEOBALIZA.

Donaciones Solidarias

Finalmente, algunos productos como la Luz de emergencia V16 Conectada ALEU incluyen una donación para apoyar a las víctimas de tráfico y contribuyendo con sus ventas a la mejora de estos colectivos.

