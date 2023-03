¿Cuáles son las motos más robadas?

(Información remitida por la empresa firmante)

Las motos que más predominan en esta relación de vehículos sustraídos siguen siendo las scooter, con la Honda Scoopy ahora a la cabeza, seguidas por las deportivas de gran cilindrada que van de los 600 a los 1000cc porque sus piezas son muy caras y son fáciles de vender por separado. Las siguientes en preferencia son aquellas motos que no están matriculadas ya que se usan para competir y lo único que necesitan presentar es el número de bastidor, modificado, eso sí. Finalmente, las que se realizan por encargo son una de las más codiciadas porque además de ser aptas sólo para algunos bolsillos, tienen carácter de exclusividad.



Víctor López responsable de aseguradoras de Rastreator: “ las motos que suelen tener mayor porcentaje de hurto son las más vendidas. Si un modelo arrasa, su atractivo se dispara para los delincuentes que verán en él la oportunidad perfecta para revenderlo o para comerciar con sus piezas de forma ilegal por lo que los modelos pueden ir cambiando año a año según las tendencias.



Detector hizo la lista de los modelos más sustraídos a lo largo de 2019 y eran los siguientes:



Honda Scoopy 125 cc

Yamaha T MAX

Kawasaki Z 800

Yamaha C MAX

KTM 125 Duke

Yamaha YZF MAX



Cómo es el perfil de los delicuentes que roban motos



El perfil que ha elaborado el Ministerio del Interior sobre los delincuentes que roban motos apunta a jóvenes de nacionalidad española que tienen entre 20 y 27 años y que actúan en grupos que van de los cuatro a los diez integrantes. El objetivo del hurto no es usar estos vehículos sino hacer negocio con sus piezas. Por esta razón las motos más robadas suelen coincidir con las más vendidas. Las mismas fuentes de Interior, señalan que el 85% de estas situaciones son fortuitas y están provocadas porque el propietario, en un descuido, deja su moto desprotegida en sitios poco frecuentados, algo que facilita las cosas a los delincuentes. El porcentaje restante (15%) corresponde a robos profesionales. A esto hay que añadir que sólo el 10% de las motos sustraídas son recuperadas. Esta pequeña proporción de éxito se basa en lo rápido que el propietario ponga la denuncia, en la cantidad de datos que dé sobre el vehículo y en la existencia de algún dispositivo de localización.



El ‘modus operandi’ tiene varias fases. En primer lugar eligen una localización y la vigilan previamente. Normalmente son lugares con mucha presencia de motos como, por ejemplo, garajes públicos, privados y los que están en la calle. El siguiente paso es perpetrar el robo subiéndolas a una furgoneta a pulso. Por lo tanto, poco importa si el propietario la ha asegurado con una cadena o un candado. Con las motos en su poder, las llevan a naves y talleres clandestinos para esconderlas y despiezarlas. El objetivo es clonarlas con otras que han sufrido siniestros y, sobre todo, venderlas. Para ello, no dudan en anunciarlas en portales generalistas y especializados presentes en la red. Los precios sufren fuertes oscilaciones. Si el comprador no percibe que el componente proviene de una moto robada, puede pagar entre un 10% y un 20% por debajo de lo que costaría el original. Sin embargo, si es consciente la rebaja puede ser de hasta un 50 o un 60%.



Seguros de moto, coberturas y datos propios del comparador de seguro de moto den Rastreator



Aunque la cobertura de robos no es el principal motivo de contratación de un seguro de moto sí es una de las razones por las que muchos conductores optan por contratar esta cobertura y así evitar sobresaltos.



Víctor López responsable de aseguradoras de Rastreator, matiza: además del seguro obligatorio con el que tienen que contar todos los conductores de un vehículo de dos ruedas, las coberturas de asistencia, defensa jurídica y ocupantes son las que mayor demanda tienen pero cada vez más se opta por contar con la cobertura de robo, en especial, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde la probabilidad de hurto aumenta’.

En concreto, la cobertura de robo se encarga de indemnizar al asegurado en el caso de que su moto sea sustraída. Puede estar incluida en algunos seguros de moto, aunque no es de contratación obligatoria. La misión principal de esta garantía es cubrir al propietario en el caso de sufrir la sustracción ilegítima de su vehículo, es decir, el robo, el hurto, o la apropiación indebida de la moto asegurada por parte de un tercero. El seguro se podrá hacer responsable tanto si la sustracción que se ha producido es total, parcial, como si ha sido una tentativa de robo. Sin embargo, hay que prestar atención porque contar con esta cobertura no implica estar cubierto en todos los casos de robo, sino que cada aseguradora especificará cuáles son sus condiciones.



Es importante saber que la cuantía de indemnización que dé cada aseguradora dependerá del valor que estipule que tiene la moto robada. Esto se valorará por la antigüedad del vehículo en el momento en que se produce el robo. Este asunto es especialmente importante porque de ello dependerá que la indemnización sea mayor o menor y, en algunos casos, la diferencia puede ser bastante significativa.



Diferencia entre robo y hurto



“Hay algunas compañías que no cubren todos los tipos de sustracción del vehículo. Esto quiere decir que en algunos casos las aseguradoras pueden no hacerse responsables de la pérdida de la moto si ésta se ha producido por un hurto, y no por un robo. Esto, aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. Robar significa sustraer con violencia o fuerza algo ajeno. Esto quiere decir que si un vehículo ha sido robado haciéndole un puente, sí entraría dentro de la categoría de robo y se haría cargo el seguro. Por el contrario, si el robo de la moto se produce porque las llaves estaban puestas, el seguro lo considerará hurto o negligencia por parte del tomador, propietario o conductor, y muchas compañías podrían no hacerse cargo de la sustracción (dependerá de si cubre o no el hurto)”, explica López.



Otros datos sobre el seguro de moto según los usuarios de Rastreator



-Más del 50% de los usuarios que buscan un seguro de moto la aparca en un garaje individual y un 40% la aparca en un garaje colectivo. Tan solo el 9% dice aparcar la moto en la calle.



-En cuanto al tiempo de permanencia casi el 50% de los usuarios lleva menos de dos años con su compañía actual. El 43% lleva entre 3 y 10 años y solo el 11% lleva más de 10 años con su compañía.



-En cuanto al uso de la motos, la mayoría de los usuarios de Rastreator (62%) utiliza la moto sólo los fines de semana y un 35% confirma utilizarla de forma diaria.



Consejos para evitar robos



Paradas cortas: Si durante el trayecto se va a realizar una parada corta, no hay que confiarse. Además de bloquear la dirección de la moto, lo más recomendable es utilizar el sistema de seguridad habitual.



El lugar de estacionamiento: siempre que sea posible, hay que aparcar en las zonas habilitadas para tal fin. Si no se puede, lo más adecuado es escoger puntos situados en zonas transitadas. Y, además, habría que anclar la moto a un elemento fijo desde el chasis o desde las ruedas.

Documentación: Después de estacionar, conviene no dejar la documentación oficial dentro de la moto ya que es clave para denunciar en caso de robo.



Complementos de seguridad: Emplear un sistema antirrobo pondrá las cosas difíciles a los ladrones: desde candados en forma de U hasta los de disco pasando por las cadenas sin olvidar los que incluyen un GPS o una alarma que se activa con el movimiento.

