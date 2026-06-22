Cuando la vivienda escasea, la ejecución inmobiliaria gana protagonismo; el caso de Kalima AM y RESI ETI - Kalima AM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de junio de 2026.-

En un mercado inmobiliario español marcado por la tensión entre oferta y demanda, las estrategias centradas en activos residenciales existentes adquieren una nueva relevancia. Kalima AM traslada esta lógica al mercado cotizado a través de RESI ETI.

El mercado inmobiliario español atraviesa una fase de fuerte presión. Los precios continúan al alza, la oferta disponible sigue siendo limitada y la demanda residencial mantiene una intensidad significativa en varias zonas del país.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda de segunda mano registró un incremento del 13,5%, mientras que la vivienda nueva avanzó un 9,1%. Esta evolución confirma que la presión no se concentra únicamente en la obra nueva, sino también en el parque residencial existente.

La lectura de fondo es clara: España no solo necesita más vivienda nueva. También necesita recuperar, ordenar y poner en valor activos inmobiliarios que ya existen, pero que por distintas razones no se encuentran plenamente integrados en el mercado.

Un mercado tensionado por la falta de producto disponible

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha convertido en uno de los principales factores del mercado inmobiliario español. BBVA Research estima que el saldo migratorio anual mantendrá la creación de hogares cerca de las 200.000 unidades, una cifra que seguiría superando ampliamente la producción de vivienda. La misma entidad prevé que el déficit acumulado pueda rondar las 800.000 viviendas en 2027.

Este contexto tiene una consecuencia directa: el mercado no puede analizarse únicamente desde la construcción de nueva oferta. La activación de activos existentes también se vuelve relevante.

En otras palabras, parte de la respuesta al problema de acceso, rotación y disponibilidad de vivienda está en la gestión profesional del stock residencial ya construido. Ahí es donde entran las estrategias especializadas.

El valor no siempre está en comprar más, sino en gestionar mejor

En un mercado inmobiliario maduro, el valor no depende solo de la adquisición del activo. Depende de la capacidad de ejecutar una estrategia completa.

Esto incluye:

1-Identificar activos con potencial.

2-Analizar su situación jurídica, técnica y económica.

3-Gestionar procesos de regularización.

4-Coordinar rehabilitación o adecuación cuando sea necesario.

5-Preparar la desinversión o comercialización final.

6-Controlar riesgos operativos durante todo el ciclo.

Este tipo de enfoque exige una gestión especializada. No se trata únicamente de comprar activos residenciales. Se trata de entender por qué determinados activos están bloqueados, qué proceso requieren y cómo pueden volver a integrarse en el mercado de forma ordenada.

En el caso de Kalima AM, la estrategia se centra precisamente en activos residenciales con situaciones jurídico-posesorias complejas. Su modelo combina análisis, gestión operativa y ejecución sobre el terreno, con el objetivo de transformar activos con fricción en activos gestionados bajo una metodología profesional.

Kalima AM: una estrategia inmobiliaria basada en especialización operativa

Kalima AM se posiciona como un actor especializado en inversión inmobiliaria en España, con foco en activos que requieren una gestión activa y un conocimiento específico del proceso jurídico, técnico y comercial.

Su propuesta se apoya en una idea sencilla: en el mercado inmobiliario, el potencial no siempre está visible al inicio. A menudo depende de la capacidad de desbloquear situaciones complejas y ejecutar cada fase con disciplina.

La estrategia no se basa únicamente en la exposición al precio de la vivienda. Se basa en una cadena operativa más amplia:

1-Análisis del activo: evaluación del inmueble, ubicación, estado y situación jurídica.

2-Adquisición selectiva: identificación de activos con una tesis de inversión clara.

3-Gestión jurídico-posesoria: resolución o regularización de situaciones que dificultan el uso o comercialización del activo.

4-Rehabilitación o adecuación: mejora del activo cuando el proyecto lo requiere.

5-Comercialización o salida: preparación del activo para su venta o integración en una estrategia de rotación.

Este enfoque conecta con una necesidad estructural del mercado español: mejorar la eficiencia del parque residencial existente.

De la estrategia inmobiliaria al instrumento cotizado

La singularidad del caso no está solo en la estrategia inmobiliaria de Kalima AM. También está en cómo esa estrategia se materializa en un instrumento financiero cotizado.

RESI ETI es un instrumento cotizado que indexa la estrategia de inversión inmobiliaria de Kalima AM. El instrumento está diseñado para ofrecer exposición a una estrategia residencial gestionada profesionalmente, dentro de una estructura cotizada.

A diferencia de una inversión inmobiliaria directa, donde el inversor adquiere un inmueble concreto y asume la gestión individual del activo, RESI ETI canaliza la exposición a una estrategia subyacente a través de un instrumento con ISIN, documentación regulatoria y admisión a negociación en mercado.

Este modelo representa una de las nuevas formas de invertir en el mercado inmobiliario sin comprar propiedades directamente.

El instrumento cotiza en Portfolio Stock Exchange y permite que la estrategia inmobiliaria de Kalima AM se refleje en un formato accesible a través de infraestructuras de mercado.

Por qué la estructura importa

El mercado inmobiliario es, por naturaleza, menos líquido que los mercados financieros tradicionales. Comprar, gestionar y vender un activo residencial requiere tiempo, conocimiento local, procesos jurídicos y capacidad operativa.

Por eso, la estructura es relevante. Un ETI no elimina los riesgos propios del mercado inmobiliario ni los riesgos de la estrategia subyacente. Sin embargo, permite trasladar una estrategia específica a un formato cotizado, con una metodología definida y documentación asociada.

En el caso de RESI ETI, la clave está en conectar tres capas:

1-El mercado: una demanda residencial elevada y una oferta limitada.

2-La estrategia: gestión activa de activos residenciales con complejidad jurídico-posesoria.

3-La estructura: un instrumento cotizado que indexa esa estrategia.

Esta combinación permite entender RESI ETI como una intersección entre gestión inmobiliaria especializada e infraestructura de mercado.

Un ejemplo de cómo evoluciona el acceso al mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario español se encuentra en un punto donde la ejecución gana peso frente a la simple exposición al activo.

En ciclos de alta demanda y oferta limitada, no basta con identificar oportunidades. Es necesario ejecutar con rigor. Esto implica analizar, regularizar, rehabilitar, gestionar y desinvertir con una metodología clara.

Kalima AM representa este enfoque desde la gestión inmobiliaria especializada. RESI ETI, por su parte, muestra cómo una estrategia de este tipo puede trasladarse a un instrumento cotizado, acercando una lógica tradicionalmente privada a una infraestructura de mercado.

La tesis de fondo es sencilla: cuando la vivienda escasea, la gestión profesional del parque residencial existente se vuelve cada vez más relevante.

Riesgos y consideraciones

Toda inversión en instrumentos financieros con exposición al mercado inmobiliario implica riesgos. RESI ETI no garantiza rentabilidad ni protección del capital. Su evolución depende de la estrategia subyacente, de la valoración de los activos, de las condiciones del mercado inmobiliario, de la ejecución operativa y de la liquidez disponible en mercado.

El mercado inmobiliario puede verse afectado por cambios regulatorios, variaciones de tipos de interés, costes de financiación, plazos judiciales, riesgos de valoración, costes de rehabilitación y condiciones de venta.

Para recibir información sobre Kalima AM, seguir la evolución de sus proyectos y conocer las oportunidades de inversión que se abran, los interesados pueden registrarse en la web.

Al invertir, el capital está en riesgo.

Emisor: Kalima AM



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