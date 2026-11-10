CUEVATUR 2026 convierte a España en la capital del Turismo Subterráneo - Asociación de Cuevas Turísticas Españolas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.-

El Congreso Español sobre Cuevas y Minas Turísticas celebrará su décima edición del 11 al 14 de noviembre en Aracena (Huelva).

El evento aunará la excelencia científica (con figuras de la talla de Juan Luis Arsuaga) con la reivindicación de que un Turismo Sostenible es posible en España.

Aracena (Huelva), 5 de noviembre de 2026. El municipio onubense de Aracena ya cuenta los días para acoger, del 11 al 14 de noviembre de 2026, la décima edición de CUEVATUR, el Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas.

Organizado por la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), este encuentro bianual no solo reafirma su posición como la cita de referencia indiscutible del Turismo Subterráneo en España, sino que afianza su papel internacional, dentro de la pertenencia de la ACTE en la International Show Caves Association.

El subsuelo como patrimonio global

Más allá de su tradicional papel como foro de intercambio de experiencias científicas, técnicas y de gestión turística (por el que han transitado más de 500 trabajos de referencia en sus dos décadas de trayectoria), CUEVATUR 2026 asumirá un compromiso capital: impulsar y dar visibilidad al movimiento para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declare oficialmente el seis de junio como el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo.

Esta efeméride, que conecta simbólicamente a cavidades de todo el planeta desde 2016, encuentra en el congreso de Aracena el altavoz perfecto para consolidar su eco institucional. El objetivo es concienciar a la sociedad de que el subsuelo supone un motor económico y de dinamización para las zonas rurales, así como un archivo climático, geológico y arqueológico de valor incalculable que requiere de una protección y difusión ejemplares.

Aracena, epicentro de la ciencia y la biodiversidad oculta

Durante cuatro días, el Teatro Sierra de Aracena y los enclaves únicos del municipio, presididos por la emblemática Gruta de las Maravillas, abierta al público en 1914, acogerán a gestores, investigadores, guías y expertos procedentes de diversos países.

El programa combinará mesas de debate de máxima actualidad con ponencias magistrales que abordarán desde los avances en la conservación del patrimonio subterráneo hasta la aplicación de nuevas tecnologías turísticas y la gestión sostenible del medio kárstico. El broche de oro institucional y científico lo pondrá el reconocido paleontólogo Juan Luis Arsuaga, cuya esperada conferencia final servirá para tender puentes entre la evolución humana y los tesoros que guardan las profundidades de la Tierra.

Con esta ambiciosa apuesta, CUEVATUR 2026 trasciende las fronteras nacionales y sitúa a España a la vanguardia de la conservación subterránea, demostrando que el futuro del Turismo de naturaleza pasa, irremediablemente, por mirar hacia lo más profundo de sus raíces.

La Asociación de Cuevas Turísticas (ACTE) es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por 34 Cuevas y Minas Turísticas de España, repartidas por todo el territorio nacional. Entre los objetivos planteados por ACTE, destaca la divulgación y la conservación del mundo subterráneo, junto al desarrollo económico de las zonas rurales, siempre desde el equilibrio que representa el Turismo Sostenible.

ACTE lleva a cabo, a lo largo de todo el año, tanto actividades encaminadas a dar a conocer sus Cuevas y Minas, como a la formación de profesionales en la excelencia turística. Entre dichas iniciativas destaca la campaña en torno al seis de junio, el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo, y CUEVATUR, una cita indispensable para la investigación de estos espacios.

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