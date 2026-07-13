La CUHK se sitúa en las 20 mejores universidades del mundo en el Ranking Mundial de Universidades QS 2027

CUHK sube 14 puestos en las 20 mejores universidades del mundo - CUHK

(Información remitida por la empresa firmante)

Hong Kong, 13 de julio 2026.- La Universidad China de Hong Kong consolida su proyección internacional tras avanzar 14 posiciones en la clasificación de QS, un resultado impulsado por la mejora de su reputación entre empleadores, su red global de investigación y la creciente presencia de estudiantes internacionales

La Universidad China de Hong Kong (CUHK) ha subido 14 puestos en el reciente Ranking Mundial de Universidades de Quacquarelli Symonds (QS) de 2027, quedando en el puesto 18.º a escala internacional y pasando por primera vez a formar parte de las 20 mejores universidades del mundo. Este hito refleja mejoras significativas en indicadores clave, tales como reputación como empleador, red de investigación internacional y ratio de alumnos internacionales, manteniendo al mismo tiempo una máxima puntuación en el ratio de profesorado internacional.



Excelencia académica e impacto global en investigación de la CUHK

El rigor académico de la CUHK sigue siendo reconocido en la clasificación Best Global Universities Rankings de 2026-27 elaborada por U.S. News & World Report, en la que ocupa el puesto 28.º a escala mundial y el 5.º en Asia, continuando como la mejor universidad de Hong Kong por cuarto año consecutivo. La Universidad cuenta con 15 disciplinas dentro de las 50 mejores del mundo, incluidas cinco entre las 10 primeras, como p. ej. Educación e Investigación Educativa (n.º 1), Gastroenterología y Hepatología (n.º 2), Informática (n.º 7), así como Artes y Humanidades e Inteligencia Artificial (ambas clasificadas en el n.º 9).



CUHK: donde las ideas audaces se convierten en investigación de impacto

La CUHK brinda un entorno excepcional para la investigación de impacto, con el respaldo de unos 300 institutos y centros investigadores, además de cuatro laboratorios clave estatales, autorizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Ahondando en el entorno académico, Zhamilya Zhirenova, una estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas procedente de Kazajistán, ha ampliado su experticia a través de su participación en el Centro de Medicina Restaurativa Neuromusculoesquelética (CNRM), un centro investigador InnoHK creado por la CUHK en colaboración con el Karolinska Institutet de Suecia.



A diferencia de las líneas de investigación tradicionales, donde los estudiantes suelen quedar confinados en un único laboratorio universitario, Zhamilya adquirió amplia experiencia en el Parque Científico de Hong Kong, un entorno dinámico muy similar al ambiente de la industria. "Da más la sensación de estar en una empresa del sector", comentaba "y esa experiencia ha sido inestimable". Para los investigadores con ambiciones más allá del ámbito académico, esa temprana exposición al ritmo y a las expectativas del sector biotecnológico aporta una ventaja distintiva.



Formando a la próxima generación de innovadores científicos

Numerosos especialistas de la CUHK son expertos de prestigio mundial que han logrado avances importantes en sus campos respectivos. Estos expertos proporcionan valiosa mentoría, fomentando un entorno intelectualmente estimulante para la investigación innovadora.



En "Centre for Novostics" —un centro investigador InnoHK dedicado al avance en el diagnóstico molecular—, Yasine Malki, un estudiante de doctorado en Patología Química de Hong Kong, destacó la mentoría como un aspecto determinante de su experiencia en la CUHK. Gracias a la mentoría del Catedrático Dennis Lo —Rector y Presidente de la CUHK, así como pionero en el diagnóstico molecular—, Yasine colabora con especialistas en tecnologías moleculares, en bioinformática, así como científicos clínicos, ejemplificando el enfoque dinámico y multidisciplinar de la CUHK en el ámbito de la ciencia médica.



A través de las recientes clasificaciones mundiales, la CUHK sigue haciendo gala del impacto de su investigación y erudición. La Universidad ofrece importantes ayudas financieras para atraer talento internacional de primer nivel, entre ellas el Programa de Becas de Doctorado de Hong Kong (HKPFS) para la convocatoria 2027-28 con fondos de más de 1,81 millones de dólares hongkoneses (aproximadamente 232.420 dólares estadounidenses). El plazo de solicitud se abre el 1 de septiembre de 2026.



Acerca de CUHK

Fundada en 1963, La Universidad China de Hong Kong (CUHK) es una universidad de primer orden con extensa actividad investigadora, que goza de reputación mundial y reconocimiento en los rankings de liderazgo internacional. Ubicada en el corazón de Asia, la CUHK tiene la visión y misión de aunar tradición y modernidad, así como de tender puentes entre China y Occidente. La Universidad está integrada por ocho facultades: Artes/Letras, Administración de Empresas, Educación, Ingeniería, Derecho, Medicina, Ciencias y Ciencias Sociales. Junto con la Escuela de Graduados —Graduate School—, la Universidad ofrece más de 300 programas de grado y posgrado. Todas las facultades participan activamente en la labor investigadora en una amplia gama de disciplinas, y cuentan con diversos institutos y centros especializados en investigación interdisciplinar de la máxima calidad.





Emisor: Universidad China de Hong Kong (CUHK)

Nombre contacto: Saya Lo (GSO)

Descripción contacto: Universidad China de Hong Kong (CUHK)

Teléfono de contacto: +852 39434416



