Custom Vote presenta una solución de votación electrónica segura adaptada a eventos, congresos y asambleas - Custom Vote SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de enero.- Las organizaciones que operan en entornos dinámicos y descentralizados requieren herramientas fiables para facilitar decisiones colectivas sin poner en riesgo la integridad del proceso. En este contexto, la votación online se ha consolidado como una respuesta eficaz frente a los desafíos que plantea la participación remota, el control de acceso y la verificación de resultados.

Ante esta realidad, Custom Vote ha desarrollado un sistema que permite gestionar votaciones digitales con garantías de seguridad, auditabilidad y flexibilidad operativa. Su aplicación abarca desde juntas de accionistas hasta asambleas asociativas o sesiones plenarias, integrando funciones que aseguran la validez de cada voto emitido y la transparencia del conjunto del proceso.

Verificación de identidad y emisión de informes certificados

Uno de los elementos distintivos de la plataforma es su sistema de autenticación personalizado, que permite a cada usuario acceder a la votación mediante credenciales individuales recibidas por correo electrónico o mensajes SMS. Esta medida previene duplicidades, evita accesos no autorizados y garantiza que cada voto esté vinculado de forma inequívoca a su emisor, sin comprometer el anonimato del sufragio si así se configura.

Al cierre del proceso, la herramienta genera actas automáticas y resúmenes detallados que pueden emplearse en auditorías internas o presentarse ante organismos de supervisión. Estos informes incluyen indicadores de participación, desglose de votos y datos temporales, lo que facilita su integración en sistemas de gobernanza corporativa o procedimientos de validación externa.

Solución adaptable a distintos formatos y dinámicas participativas

Custom Vote ha diseñado su sistema para responder a múltiples escenarios de uso. Su entorno digital se adapta tanto a sesiones completamente virtuales como a eventos presenciales o mixtos, manteniendo la coherencia funcional en todos los casos. Además, la herramienta permite aplicar configuraciones específicas, como votaciones ponderadas, múltiples opciones de respuesta o bloques temáticos.

En el caso de reuniones físicas, la empresa pone a disposición sistemas interactivos con dispositivos de votación que permiten visualizar los resultados en directo, lo que mejora la experiencia del evento y facilita el seguimiento de los asistentes. Esta versatilidad convierte la solución en un recurso útil para entidades que gestionan procesos deliberativos con diferentes niveles de complejidad.

El uso de tecnologías de votación electrónica segura ya no se limita a escenarios excepcionales, sino que se integra en la planificación regular de muchas organizaciones. Con esta propuesta, Custom Vote proporciona una infraestructura que responde a los criterios actuales de transparencia, eficiencia y trazabilidad.

