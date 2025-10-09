Cyberclick integra OpenAI en Feedest y potencia el ecommerce hacia compras conversacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Feedest, el gestor de feeds de producto de Cyberclick, ya se integra con OpenAI para permitir compras dentro de ChatGPT. Esta innovación posiciona a Cyberclick como un referente en el uso de inteligencia artificial aplicada al ecommerce y la optimización de la experiencia de compra en entornos digitales

Barcelona, 09 de octubre de 2025.-

Cyberclick continúa su apuesta por la innovación y la adaptación constante al entorno digital con el lanzamiento de la integración de OpenAI con Feedest, el gestor de feeds de productos de Cyberclick. Esta innovadora integración responde al nuevo concepto de 'Agentic Ecommerce', donde los usuarios podrán realizar compras a través de conversaciones con agentes de inteligencia artificial, comenzando por las plataformas Etsy y Shopify, con la tecnología de pago Stripe y, por el momento, solo los usuarios de Estados Unidos.



El proceso de compra dentro de ChatGPT, habilitado por OpenAI, consta de dos partes fundamentales: la detección y sincronización de productos a través de un catálogo optimizado, y la integración con la plataforma de pagos, facilitando el proceso de compra de forma completamente automatizada y conversacional.



Cyberclick y Feedest: el motor que alimenta esta innovación

Para hacer posible esta integración, Cyberclick ha creado un nuevo formato de fichero que se adapta a las especificaciones de OpenAI para la sincronización de productos. Con Feedest, la herramienta en la nube de Cyberclick para la gestión optimizada de catálogos de productos, ahora es posible sincronizar directamente los catálogos de las marcas con OpenAI. Esto permite actualizar la información en tiempo real, asegurando la precisión y coherencia de las ofertas. De este modo, los productos de las marcas podrán ser recomendados por ChatGPT durante las conversaciones con los usuarios



"Este avance es un paso más en nuestro compromiso por ofrecer soluciones digitales innovadoras que ayuden a las marcas a mantenerse competitivas en un mercado impulsado por la inteligencia artificial," explica David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick. "Nuestra integración con OpenAI no solo posiciona a Cyberclick a la vanguardia del ecommerce conversacional, sino que también permite a las marcas conectar con sus audiencias de manera más efectiva y eficiente".



¿Cómo se benefician las marcas?

Las marcas que gestionen sus productos con Feedest podrán beneficiarse de esta integración con OpenAI que les permitirá:



• Automatizar el proceso de compra en entornos conversacionales, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de explorar y comprar sus productos dentro de ChatGPT.



• Sincronización en tiempo real de los catálogos de productos, garantizando que la información mostrada esté siempre actualizada y sea precisa.



• Integración con plataformas de pago como Stripe, lo que facilita el proceso de transacción sin necesidad de redirigir al usuario a otros entornos.



• Acceso a datos de rendimiento detallados sobre las compras realizadas dentro del ecosistema, lo que permitirá a las marcas ajustar sus estrategias y campañas de manera más efectiva.



