Dársena21 amplía su operativa aduanera en Guadalajara ofreciendo más alternativas a empresas importadoras

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(Información remitida por la empresa firmante)

Las empresas importadoras podrán concentrar en un mismo operador más fases de la gestión aduanera y continuar después con el almacenaje, la preparación de pedidos o la distribución de su mercancía, consiguiendo una logística integral evitando fragmentar la operativa entre distintos proveedores

Guadalajara, 2 de octubre de 2026.- Dársena21 ha ampliado durante 2026 sus capacidades de logística aduanera en sus instalaciones de Fontanar y Yunquera de Henares, en Guadalajara, incorporando nuevas posibilidades de operación como Almacén de Depósito Temporal (ADT) y reforzando su actividad como Depósito Aduanero (DA), autorización con la que ya contaba desde 2024.



Los más de 40.000 m de instalaciones del operador logístico pueden atender estas operativas aduaneras, lo que amplía el tipo de servicios disponibles para los clientes sin necesidad de aumentar la superficie actual.



La decisión responde a una demanda detectada entre las propias empresas con las que trabaja Dársena21, especialmente importadores que buscan concentrar en un mismo operador tanto determinadas gestiones aduaneras como las necesidades logísticas posteriores de la mercancía.



"Los clientes nos pedían poder hacer más cosas con nosotros, sin tener que ir pasando de un proveedor a otro. Si ya gestionamos su almacenaje y su operativa logística, tenía sentido poder darles también más opciones en la parte aduanera. Al final, de lo que se trata es de simplificarles la operativa", explica Beatriz Cazorla Dorado, responsable de Marketing de Dársena21.



Mercancía bajo control aduanero

El Almacén de Depósito Temporal permite mantener mercancías no pertenecientes a la Unión Europea bajo control aduanero mientras se completan las formalidades correspondientes y se decide su siguiente destino o régimen aduanero.



Esta situación puede producirse cuando la mercancía ya ha llegado a España, pero todavía está pendiente de documentación, controles o de una decisión sobre su tratamiento posterior. La normativa establece un plazo máximo de 90 días para la permanencia de las mercancías en depósito temporal.



Para los importadores, disponer de un ADT en una plataforma logística interior aporta una alternativa adicional para organizar la llegada de mercancía. Según cada operación, puede facilitar procesos como la desconsolidación de cargas o la liberación de contenedores antes de organizar el siguiente movimiento.



El Depósito Aduanero responde a una situación diferente y permite almacenar mercancías no pertenecientes a la Unión bajo un régimen aduanero específico. La elección entre ADT y DA dependerá, por tanto, de las características y necesidades de cada operación.



Más operaciones aduaneras

La incorporación de estas posibilidades permite a Dársena21 ampliar el abanico de operativas disponibles dentro de la misma infraestructura logística.



La compañía ha reforzado para ello sus recursos con un equipo especializado en logística aduanera, orientado a gestionar las nuevas operativas y coordinar los requisitos asociados a cada mercancía.



Una vez resuelta la fase aduanera correspondiente, la mercancía puede continuar dentro de la propia red logística de Dársena21 para operaciones de almacenaje, preparación de pedidos, cross-docking, distribución, comercio electrónico o logística inversa.



"Cada importación es distinta y no todas necesitan lo mismo. Tener varias opciones aduaneras dentro de nuestras instalaciones nos permite adaptarnos mejor a cada caso y dar continuidad a la mercancía sin romper la operativa logística", añade Beatriz Cazorla.



Sobre Dársena21

Dársena21 es un operador logístico 3PL especializado en almacenaje, preparación de pedidos, distribución y logística para empresas. Dispone de más de 40.000 m de instalaciones en Fontanar y Yunquera de Henares, en Guadalajara, desde las que desarrolla operaciones de almacenaje, fulfillment, cross-docking, distribución y logística aduanera.

Contacto

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