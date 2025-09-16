Dársena21 incorpora a Luis Arias para liderar las operaciones logísticas de más de 40.000m de almacenes

(Información remitida por la empresa firmante)

Guadalajara, 16 de septiembre 2025.-

El directivo, con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en DHL, Obramat o Grupo DIA, y se une a Dársena21, operador logístico de Guadalajara en pleno proceso de expansión

La compañía logística Dársena21 ha fichado a Luis Arias como nuevo Responsable de Operaciones Logísticas. Esta decisión responde al crecimiento que experimenta la empresa, que gestiona más de 40.000 metros2 de almacenes en el Corredor del Henares y prevé duplicar su facturación en los próximos años.



Luis Arias llega con un currículum sólido habiendo dirigido operaciones en algunas de las empresas más importantes del sector. Su vasta trayectoria incluye puestos de alta responsabilidad en DHL, coordinando logística de distribución; Logisfashion, gestionando cadena de suministro y relación con clientes; Obramat, optimizando flujos de mercancías del sector bricolaje; Grupo DIA, coordinando operaciones logísticas del sector alimentario.



"Esta incorporación responde a nuestro compromiso de ofrecer la máxima calidad de servicio y flexibilidad, que es nuestra mayor diferenciación", explica José Galván, director general de Dársena21. "Luis conoce perfectamente los retos de trabajar con diferentes tipos de clientes y escenarios, algo fundamental en este modelo de negocio".



Operador logístico con sello de calidad

Dársena21 se ha hecho un hueco como referente en el sector gracias a su enfoque en la personalización de servicios. Sus instalaciones en Guadalajara cuentan con certificaciones ISO9001 para gestión de calidad, ISO14001 para gestión ambiental, ISO27001 para seguridad de la información, ENS nivel alto (Esquema Nacional de Seguridad), Registro sanitario para productos alimentarios y Certificación como almacén ECO. Además, es Depósito Aduanero autorizado y Almacén de Depósito Temporal para operaciones de importación y exportación.



La empresa también destaca por su compromiso en responsabilidad social, estando adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y aplicando criterios ESG en su gestión diaria. Todos sus almacenes incorporan sistemas de seguridad avanzados, incluyendo rociadores termosellados y circuitos independientes de extinción de incendios.



"Trabajamos con mercancías muy diferentes: placas solares, electrodomésticos, menaje, calzado, ropa, juguetes, merchandising, cosmética, alimentación o material industrial, que requieren unos conocimientos muy amplios de los mercados", añade Beatriz Cazorla, dirección de marketing de Dársena21. "Gracias a Luis y el equipo que lidera, con nuestros procedimientos, estructura y tecnología, podemos procesar miles de pedidos diarios de múltiples referencias, con una trazabilidad completa".



Planes de crecimiento

El nombramiento de Arias forma parte de una estrategia más amplia de Dársena21 para expandir su presencia en el mercado logístico español, siendo un actor clave en la industria. La empresa, que ya gestiona operaciones para clientes en segmentos tan diversos como la alimentación, el textil o la construcción, busca consolidar su estatus e impulsar su crecimiento, aprovechando el auge de las nuevas demandas de distribución de mercancías.



"El sector logístico está evolucionando muy rápido y nos adaptamos a buen ritmo para continuar ofreciendo a nuestros clientes la flexibilidad que buscan para sus proyectos", concluyen desde Dársena21. "Con profesionales como Luis y el equipo que forma parte de Dársena21, tenemos la experiencia necesaria para afrontar los cambios que surgen y seguir creciendo".



Con la incorporación de Luis Arias, Dársena21, además de reforzar su equipo, se posiciona para adaptarse proactivamente a las dinámicas del mercado, asegurando así su continuo crecimiento y adaptación.



