Datavault AI apoyará un Centro de Investigación en Taiwán sobre digitalización de activos del mundo real

La colaboración con la Universidad St. John impulsará investigación, estándares y educación en tokenización de activos físicos

Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en monetización de datos, acreditación, participación digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy la ejecución de un memorando de entendimiento con la Universidad St. John en Taipéi para apoyar la creación del Centro Internacional de Investigación de RWA (el "Centro"). El Centro servirá como plataforma central para promover alianzas interuniversitarias y la colaboración internacional entre industria y academia, así como para avanzar en el estudio de marcos de tokenización de activos del mundo real, tecnología regulatoria e innovación financiera aplicada. La inauguración del Centro está programada en el campus de la Universidad St. John el 26 de enero de 2026.



Se espera que la colaboración se estructure como una iniciativa académica y de investigación aplicada centrada en avanzar estándares, educación y colaboración interdisciplinaria para apoyar la digitalización responsable de activos físicos mediante tecnologías de libro mayor distribuido y datos. Datavault AI tiene la intención de contribuir con capacidades de software propietarias para ayudar a atender la creciente demanda de tokenización de RWA en la región Asia-Pacífico, un mercado proyectado en aproximadamente 2.500 millones de dólares para 2030.



Como parte de la iniciativa, Datavault AI espera apoyar actividades de investigación y piloto a través de su Information Data Exchange (IDE) y su International Elements Exchange™ (IEE), que respaldarán la atribución segura de datos, gobernanza y gestión del ciclo de vida, así como VerifyU, el marco de acreditación y verificación de la Compañía diseñado para soportar validación de identidad, permisos y flujos de trabajo orientados al cumplimiento dentro de entornos académicos y de investigación aplicada.



Con el tiempo, se espera que la instalación sirva como un centro de excelencia para la atribución y gestión de RWA. Las partes también planean apoyar la formación de una alianza multiuniversitaria en Taiwán, con el objetivo a largo plazo de involucrar instituciones asociadas internacionales en Europa y Estados Unidos. Se anticipa que la agenda de investigación del Centro abarque estandarización de tecnología regulatoria, casos de uso de digitalización de activos aplicada, gobernanza de datos y consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, así como desarrollo de talento a través de cursos, microcredenciales y programas de pasantías.



"Esta colaboración refleja nuestro compromiso con la innovación liderada por la investigación, con nuestras tecnologías propietarias apoyando el papel de la Universidad St. John en el avance de la tokenización de RWA", dijo Nathaniel Bradley, director ejecutivo de Datavault AI. "Al apoyar una plataforma académica con gobernanza clara y objetivos definidos, buscamos contribuir con tecnología y experiencia que promuevan estándares, educación y adopción responsable".



"La creación del Centro, potenciado por las tecnologías propietarias de Datavault AI, refleja nuestro compromiso con el avance de la investigación interdisciplinaria que conecta la academia con la aplicación en el mundo real", dijo Yen-Po Tang, presidente de la Universidad St. John. "A través de esta colaboración, buscamos fortalecer el intercambio académico internacional, desarrollar marcos de investigación prácticos y contribuir a la evolución responsable de las tecnologías financieras y de datos".



El Dr. Benjamin Tseng, director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad St. John, agregó: "Nuestro socio hoy, Datavault AI Inc., es una compañía tecnológica con enfoque global, con fortalezas en inteligencia artificial, assetización de datos, contenido digital y aplicaciones de activos del mundo real. La capacidad de Datavault AI para combinar innovación tecnológica con implementación práctica en la industria se alinea estrechamente con nuestra visión de colaboración industria-academia. A través del establecimiento del Centro Internacional de Investigación de RWA, esperamos unir esfuerzos en investigación académica, desarrollo de talento y aplicación industrial, generando contribuciones significativas tanto para la academia como para la industria".



Acerca de Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la Compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus Divisiones de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI cuenta con tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, y tecnologías pioneras de transmisión de sonido HD espacial e inalámbrica multicanal con propiedad intelectual que abarca temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencia multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha el poder del Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para proporcionar soluciones de percepción de datos, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI ofrece soluciones integrales para múltiples industrias, incluyendo licenciamiento de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, bienes raíces, salud, energía y más. El Information Data Exchange (IDE) permite Gemelos Digitales, licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando IA responsable con integridad. La suite tecnológica de Datavault AI es completamente personalizable y ofrece automatización de IA y Aprendizaje Automático (ML), integración con terceros, análisis detallados de datos, automatización de marketing y monitoreo publicitario. La Compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.

