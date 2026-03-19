Datavault AI informa de un crecimiento récord y reitera su objetivo de 200 millones de dólares para 2026

Datavault AI informa de un crecimiento récord - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos del cuarto trimestre de 2025 de 33,8 millones de dólares impulsan un trimestre rentable. Se ha producido un beneficio operativo GAAP del cuarto trimestre de 2025 de 4,2 millones de dólares, un EBITDA ajustado del cuarto trimestre de 2025 de 8,1 millones de dólares, y los ingresos del ejercicio 2025 aumentan un 1.362 % interanual hasta los 39,1 millones de dólares

Madrid, 19 de marzo de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del cierre del ejercicio fiscal 2025. La compañía registró su primer trimestre rentable en su historia en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025 y reportó ingresos récord para el ejercicio completo 2025, con un aumento del 1.362 % respecto al año anterior.



El crecimiento de Datavault AI durante 2025 refleja la ejecución exitosa del plan estratégico de la compañía para integrar activos de inteligencia artificial ("IA") y combinar negocios complementarios con el fin de desbloquear valor estratégico en toda su plataforma tecnológica. La demanda de las soluciones de licencias de propiedad intelectual y de tokenización y monetización de RWA de la compañía continúa acelerándose, impulsada por una base de clientes en rápida expansión en múltiples industrias y una creciente presencia global.



"2025 marcó un año clave de transformación para Datavault AI, impulsado por adquisiciones estratégicas y la emisión de activos fundamentales de propiedad intelectual global que abarcan los mercados multimillonarios de monetización de datos, RWA, inmobiliario y NIL, posicionándonos a la vanguardia de la emergente tokenómica", afirmó Nathaniel Bradley, director ejecutivo de Datavault AI. "Estamos presenciando una carrera global hacia infraestructuras unificadas basadas en blockchain donde todas las clases de activos —datos, activos digitales y valores tradicionales— pueden verificarse, titularizarse y transaccionarse sin fricciones. Estas alianzas en crecimiento reflejan un cambio más amplio hacia infraestructuras compartidas que permiten intercambios de confianza a gran escala. El ecosistema de Datavault AI está diseñado para impulsar esta evolución, permitiendo a las organizaciones participar en una economía de datos transparente, conforme y monetizable basada en arquitecturas de intercambio de próxima generación".



Resultados financieros del cuarto trimestre de 2025

Los ingresos del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025 fueron de 33,8 millones de dólares, un aumento interanual del 3.650 % en comparación con menos de 1 millón de dólares en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2024.



De forma secuencial, los ingresos del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025 aumentaron un 1.065 % en comparación con los 2,9 millones de dólares del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2024.



El beneficio operativo del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025 aumentó hasta 4,2 millones de dólares, frente a una pérdida de 6,3 millones de dólares en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2024.



Se registró beneficio neto por primera vez en la historia de la compañía, con 661.000 dólares en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025.



Resultados financieros del ejercicio 2025

Los ingresos aumentaron hasta 39,1 millones de dólares en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, frente a los 2,67 millones de dólares reportados en el ejercicio completo 2024, cumpliendo las expectativas de la dirección.



El beneficio bruto fue de 30 millones de dólares (margen bruto 78 %) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, frente a 376.000 dólares (margen bruto 14 %) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024.



Hitos y perspectivas para 2026

Durante 2025, la compañía anunció un objetivo de ingresos para el ejercicio completo 2026 de 200 millones de dólares, que hoy reitera.



La compañía está bien posicionada para un futuro exitoso y reportó el balance más sólido de su historia al cierre del año, con aproximadamente 116 millones de dólares en capital de trabajo, incluyendo 142,9 millones en activos corrientes, solo 26,9 millones en pasivos corrientes y sin deuda a largo plazo. En mayo de 2025, la compañía cerró la adquisición de CompuSystems, Inc., y recientemente completó la adquisición de API Media Innovations Inc.



"2025 consistió en sentar las bases con socios estratégicos líderes en la industria y garantizar un balance sólido. De cara al futuro, creemos que nuestra creciente cartera de propiedad intelectual y nuestra infraestructura posicionan a Datavault AI para desbloquear un valor significativo en múltiples industrias", añadió Bradley.



Conferencia y webcast de resultados del cuarto trimestre y ejercicio 2025 de Datavault AI

El CEO Nathaniel Bradley y el CFO Brett Moyer celebrarán hoy una conferencia para inversores, webcast y sesión de preguntas y respuestas a las 8:30 a.m. ET del 19 de marzo de 2026 para analizar los resultados de la compañía y responder preguntas de los inversores.



Información de la conferencia y webcast



• Fecha: jueves, 19 de marzo de 2026, a las 8:30 a.m. ET



• Teléfono para participantes (EE. UU.): 1-877-405-1216



• Teléfono para participantes (internacional): 1-201-689-8336



• Acceso al webcast: Hacer clic aquí



Una repetición del webcast estará disponible más tarde ese mismo día en la sección de Inversores/Presentaciones del sitio web de Datavault AI: Hacer clic aquí.



Los detalles completos de los resultados del ejercicio fiscal 2025 de la compañía se encuentran en su Informe Anual en el formulario 10-K, presentado ante la SEC el 18 de marzo de 2026, y disponible sin coste en www.sec.gov.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (NASDAQ:DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos. La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras en transmisión de sonido inalámbrico espacial y multicanal de alta definición con propiedad intelectual que abarca temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencia de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experiencial, valoración y monetización segura. Más información en www.dvlt.ai.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: Allan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251



