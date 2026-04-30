Datavault AI y Kings Mine Capital acuerdan programa de tokenización GoldVault de 150 millones de dólares

Programa de tokenización GoldVault de 150 millones de dólares - Datavault AI

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo contempla oro físico valorado en torno a 3.000 dólares la onza con entrega a 24 meses y un beneficio proyectado de 40 millones a 5.000 dólares la onza. Los tókenes GoldVault™ se emitirán con descuento sobre el precio spot e incluirán un flujo de regalías ligado a la producción

Madrid, 30 de abril de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), y King Mining Capital ("King Mining Capital") anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para una transacción estratégica de múltiples componentes que combinará una inversión en capital de Datavault AI en King Mining Capital, una compra financiada con acciones de Datavault AI de 20.000 onzas de oro físico en lingotes, y el lanzamiento de un programa de tokenización GoldVault™ de más de 150 millones de dólares respaldado por los recursos auríferos de alta ley de King Mining Capital.



Participación accionarial directa, oro físico y contraprestación financiada con acciones

Sujeto a la firma de un acuerdo definitivo con King Mining Capital, Datavault AI planea recibir una participación accionarial del 5 % en King Mining Capital en el cierre de las transacciones contempladas en el acuerdo, junto con una opción (warrant) para adquirir un 5 % adicional tras la finalización del programa de tokenización GoldVault™.



Datavault AI también prevé tener el derecho de adquirir 20.000 onzas de oro físico en lingotes de King Mining Capital para entrega en un plazo de 24 meses (desde la firma del acuerdo definitivo), pagaderas en acciones ordinarias de Datavault AI con un descuento del 30 % sobre el precio vigente del oro en el mercado.



Basado en los precios spot actuales y en el análisis interno de Datavault AI, se proyecta que la adquisición de lingotes genere aproximadamente 40 millones de dólares en beneficios. La estructura alinea directamente a Datavault AI con el rendimiento a largo plazo de los activos minerales subyacentes de King Mining Capital, al tiempo que amplía la exposición estratégica del balance de la compañía a metales preciosos alineados con EE. UU.



Programa de tokenización GoldVault™ de más de 150 millones de dólares

El programa GoldVault™ desplegará la plataforma blockchain patentada de Datavault AI Information Data Exchange, DataScore y DataValue para emitir 150 millones de dólares o más en tókenes digitales, cada uno representando propiedad digital prorrateada en activos de oro en el subsuelo y refinado de alta calidad con fuerte vinculación minera estadounidense.



La fijación de precios seguirá el índice de referencia del oro COMEX por onza. Los tókenes se emitirán inicialmente con descuento respecto a las valoraciones del oro spot vigente, proporcionando a los tenedores un margen de valor incorporado en el momento de la emisión.



Los tenedores de tókenes también participarán en un flujo de regalías vinculado a la producción continua de King Mining Capital, generando un potencial económico recurrente más allá de la apreciación del precio del metal subyacente. El programa está previsto para su lanzamiento en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, haciendo accesible el oro tokenizado vinculado a Estados Unidos a inversores globales.



Declaraciones ejecutivas

Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, afirmó: "Esta transacción con King Mining Capital es la estructura de activos del mundo real (RWA) más completamente integrada que Datavault AI ha ejecutado hasta la fecha. Estamos tomando una posición accionarial directa en la minera, asegurando 20.000 onzas de oro físico con un descuento significativo sobre el precio spot, y ofreciendo a los titulares de tókenes GoldVault™ un flujo de regalías vinculado a la producción real. Esa alineación entre emisor, minero e inversor es lo que posiciona nuestra plataforma patentada como el modelo para la tokenización conforme de recursos naturales estratégicos".



Jeffrey Katz, Managing Principal de King Mining Capital LLC, añadió: "Asociarnos con Datavault AI supone un cambio radical para King Mining Capital. Valida nuestros activos auríferos de alta calidad, proporciona acceso inmediato a los mercados globales de capital digital y crea nueva liquidez y potencial al alza para nuestros stakeholders. Juntos estamos avanzando en los planes de producción y desarrollo que entregarán valor real a partir de estos recursos excepcionales, al tiempo que adoptamos el futuro de los activos mineros tokenizados".



Arquitectura de la plataforma

Se prevé que los activos tokenizados utilicen la tecnología de contratos inteligentes propietaria de Datavault AI para la verificación de propiedad, la valoración impulsada por IA y los derechos de participación en ingresos vinculados a la futura producción comercial de oro.



Oportunidad de mercado

El oro se encuentra en un poderoso mercado alcista estructural. Los bancos centrales continúan acumulando de forma agresiva como cobertura frente a la diversificación de divisas y el riesgo geopolítico, mientras la demanda inversora se dispara en medio de la incertidumbre económica. La oferta minera sigue siendo limitada y lenta en su respuesta, con un crecimiento de la producción global previsto para mantenerse moderado en 2026.



Los analistas proyectan que los precios del oro podrían alcanzar entre 4.900 y 5.500 dólares por onza a finales de 2026 (según J.P. Morgan Global Research, diciembre de 2025), impulsados por la compra sostenida del sector oficial (potencialmente más de 800 toneladas anuales) y fuertes flujos de inversión (según World Gold Council, Gold Demand Trends Full Year 2025). La tokenización de recursos auríferos de alta calidad sitúa a los inversores en la intersección entre escasez física y liquidez digital.



Sobre King Mining Capital LLC

King Mining Capital es una empresa de asesoría e inversión con sede en Norteamérica centrada en la inversión, adquisición y desarrollo de compañías de exploración y minería de minerales.



Sobre Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) es un pionero en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian para transmisión inalámbrica multicanal y sonido de alta definición espacial. La división de Ciencias de Datos aprovecha Web3 y la computación de alto rendimiento para permitir la percepción, valoración y monetización segura de datos en múltiples sectores, incluyendo deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y otros. https://www.dvlt.ai/.

Contacto

Emisor: Datavault AI

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI

Teléfono de contacto: 267-817-7251