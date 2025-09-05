Defensa colectiva y derechos laborales; el rol del sindicalismo en A Coruña.

(Información remitida por la empresa firmante)

A CORUÑA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

En sectores estratégicos como la recogida de residuos urbanos, la representación sindical resulta esencial para equilibrar intereses y proteger los derechos de la plantilla. El respeto a los representantes no solo fortalece el marco laboral, sino que también garantiza la calidad de los servicios públicos de los que depende la ciudadanía.

En este contexto, tal como explica el despacho de abogados Català Reinón, la libertad sindical, la libertad de expresión y la dignidad personal deben primar siempre, porque son pilares fundamentales para garantizar una sociedad más justa y democrática. Los líderes sindicales no buscan privilegios, sino simplemente garantizar la libertad colectiva de los trabajadores, impulsando mejoras que benefician a todos.

Y no se debe olvidar que cuando se ataca a un líder sindical, se ataca al conjunto de los trabajadores. Por eso, preservar la libertad sindical y el respeto a la dignidad de quienes ejercen esa representación es una tarea esencial para asegurar el futuro de las relaciones laborales.

Desde el Despacho de Abogados en Barcelona, Català Reinón Abogados, con experiencia en derecho laboral y sindical, se subraya la importancia de proteger estos valores en cualquier proceso de negociación o conflicto, porque solo así se refuerza el Estado de Derecho y se construyen relaciones laborales más equilibradas.

Contacto

Emisor: Catala reinon abogados

Contacto: Catala reinon abogados

Número de contacto: 900707707