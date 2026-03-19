DEICHMANN consolida su liderazgo en el sector del calzado en España tras un año exitoso de ventas

DEICHMANN consolida su liderazgo en el sector del calzado - DEICHMANN

(Información remitida por la empresa firmante)

Con una facturación superior a los 130 millones de euros y más de 4 millones de pares de zapatos vendidos en 2025, la compañía refuerza su crecimiento y continúa renovando su red de tiendas en el mercado nacional

Madrid, 19 de marzo de 2026.- DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE, primer minorista de calzado de Europa, cierra un año financiero muy satisfactorio y sólido en España, manteniendo su curso positivo. La compañía alcanzó una facturación en España de 131,5 millones de euros en 2025, frente a los 125,5 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento del 4,78 %. En cuanto a ventas, se vendieron un total de 4,130 millones de pares de zapatos, un aumento del 2,95 % respecto a los 4,012 millones de pares vendidos en 2024. La compañía continúa consolidando su posición de liderazgo en el mercado del calzado en España. El número de empleados en España también siguió creciendo. A finales de 2025, 1.027 personas formaban parte del equipo de DEICHMANN, lo que representa un aumento del 6% en la plantilla respecto al año anterior.



DEICHMANN Calzados celebró durante el pasado año 15 años en España. Un viaje de éxito y crecimiento con paso firme hacia el futuro en el mercado nacional. Un hito que refleja el compromiso de la compañía con el mercado español y con sus clientes nacionales. Desde su llegada a España, DEICHMANN Calzados ha trabajado incansablemente para ofrecer a todos los clientes una amplia gama de calzado y accesorios de alta calidad a precios muy competitivos, con un claro enfoque en las últimas tendencias de moda en calzado, además de un excelente servicio al cliente. A lo largo de estos 15 años en España, DEICHMANN Calzados ha seguido ampliando su red de establecimientos en las principales ciudades españolas, situados en los centros comerciales más transitados del país. Este crecimiento es el fruto de una estrategia de expansión e innovación, nacional e internacional, que continuará durante los próximos años, con nuevas aperturas y reaperturas que fortalecerán más aún la presencia de la compañía en el mercado nacional.



DEICHMANN refuerza su liderazgo en España con un nuevo nombramiento directivo

DEICHMANN inicia una nueva etapa en España y Portugal con el nombramiento de Mateus de Souza como Managing Director, a partir de mayo, de las filiales nacionales. Mateus de Souza forma parte de la compañía desde 2011 y, desde 2018, ha gestionado con éxito diversas regiones de España y Portugal como director regional de ventas. En este periodo, ha contribuido de manera significativa al crecimiento y al desarrollo positivo del negocio en ambos mercados. Tras quince años de trayectoria en la compañía en los que ha ido asumiendo progresivamente mayores responsabilidades, de Souza representa un claro ejemplo de desarrollo interno y compromiso con la empresa. Su profundo conocimiento del negocio, del modelo Retail de DEICHMANN y de su cultura corporativa, lo posicionan como la persona idónea para liderar esta nueva fase de crecimiento, manteniendo los valores que definen a la empresa y reforzando su cercanía con clientes, equipos y el desarrollo del talento interno.



DEICHMANN está presente en el país desde el año 2010 y ha ampliado su presencia de manera constante desde entonces. "El objetivo de la compañía es ofrecer moda y últimas tendencias en calzado con marcas a un precio accesible para toda la familia, tanto en las tiendas como online. La buena calidad, un servicio amable y una experiencia de compra atractiva forman parte integral de la identidad DEICHMANN. Esta propuesta ha conquistado a los clientes en España durante muchos años y constituye la base del éxito de la compañía", explica Mateus de Souza, director general de DEICHMANN para España y Portugal.



Especialmente en tiempos de mayor incertidumbre, queda claro que el concepto DEICHMANN, con su excelente relación calidad-precio, sigue siendo una ventaja competitiva sólida. Hoy, DEICHMANN opera un total de 88 de tiendas en España y continúa invirtiendo en el desarrollo de su red de establecimientos. El enfoque está en conceptos de tienda modernos y servicios orientados al cliente para ofrecer una experiencia de compra contemporánea. En 2025, la compañía abrió seis tiendas en España y modernizó otras cinco tiendas.



Para el año en curso, se prevén cinco aperturas, así como nuevas reaperturas basadas en el nuevo concepto de tienda. Así mismo, los servicios digitales y las ofertas omnicanal complementan de manera significativa a los equipos locales en tienda. Durante 2026, la compañía continuará su expansión en España con nuevas aperturas y reaperturas en ciudades como Mallorca y Murcia, combinando crecimiento físico, innovación comercial y desarrollo digital con tiendas en ubicaciones estratégicas, renovación progresiva de la red existente e implementando el nuevo concepto de tienda para ofrecer experiencias cada vez más atractivas y eficientes. Paralelamente, seguirá invirtiendo en comercio electrónico, tecnología, innovación y procesos que refuercen la estrategia omnicanal. Todo ello con un objetivo claro: crecer de forma sostenible, acercarse aún más al cliente nacional y mantener una propuesta de valor basada en moda, calidad, precio justo y una experiencia de compra que genere confianza y fidelidad a largo plazo.



El Grupo DEICHMANN se mantiene firme en un entorno de mercado difícil en 2025

DEICHMANN en España es una filial del Grupo DEICHMANN, con sede en Essen, Alemania. La empresa familiar fue fundada en 1913 y actualmente es el mayor minorista de calzado de Europa. Comentando el desempeño del grupo durante el último año, Heinrich Deichmann, Chairman of the Management Board of DEICHMANN SE, señaló: "Cerramos el ejercicio 2025 con un resultado sólido manteniéndonos firmes en un entorno de mercado difícil". A pesar de unas condiciones desafiantes persistentes, la compañía logró un crecimiento de ventas ajustado por moneda de más del 2 %, alcanzando aproximadamente 8,9 mil millones de euros en 2025, desafiando la tendencia general del sector de moda y calzado, donde a menudo se registraban descensos consecutivos en las ventas.



DEICHMANN volvió a vender alrededor de 180 millones de pares de zapatos en todo el mundo. El grupo sigue operando aproximadamente 4.700 tiendas y 40 tiendas online en más de 30 países. Casi el 70 % de las ventas proviene del extranjero. El número de empleados se mantiene estable en torno a los 50.000 trabajadores.



DEICHMANN continuará enfocándose en un crecimiento moderado y en la modernización durante 2026, por ejemplo, invirtiendo en su red de sucursales, ampliando su plataforma de comercio electrónico y servicios omnicanal, y actualizando sus sistemas informáticos. Esto permitirá a la compañía fortalecer su competitividad y mejorar la experiencia del cliente a largo plazo. Heinrich Deichmann afirma: "Hay que ser conscientes de las incertidumbres políticas y económicas actuales. Por esa razón, el grupo empresarial sigue centrado en operaciones eficientes y proporcionadas, realizando inversiones dirigidas a áreas que apoyen un desarrollo empresarial sostenible. Esta estrategia garantizará la resiliencia de la empresa familiar y la posicionará de manera sólida de cara al futuro".



Más información en la web oficial de la marca: https://www.deichmann.com.

Contacto

Emisor: DEICHMANN

Nombre contacto: Cristina Gispert

Descripción contacto: Senior Manager Brand Lifestyle, Fashion & Beauty - Newlink Spain

Teléfono de contacto: 610913411