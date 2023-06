DEKRA ha obtenido la acreditación como Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de junio

DEKRA se posiciona como una de las cinco empresas acreditadas en España en este ámbito. Completa un portfolio de servicios completo y diferencial: instalación de torres y LiDARS, certificación del montaje, cálculo de prueba de potencia y seguimiento del recurso eólico

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha concedido a DEKRA la acreditación como "Laboratorio de Ensayo ISO 17025 para medir la Curva de Potencia de Aerogeneradores, Calibración de Emplazamiento, Evaluación del terreno en el área de ensayo y Toma de datos eólicos para evaluación del potencial eólico" según norma IEC 61400-12-1:2017, documentos de MEASNET y método interno PE-SGI-ER-11 de DEKRA basado en la misma norma.



La acreditación de ENAC es una herramienta que permite a los laboratorios demostrar, entre otros aspectos, que disponen de los recursos materiales y humanos necesarios, que ejecutan de forma correcta sus ensayos empleando métodos técnicamente válidos y controlados y que, esos ensayos están sometidos a estrictos controles internos y externos para asegurar la validez de sus resultados.



Implica un proceso de evaluación y mejora continua de los métodos y procedimientos utilizados para la evaluación del recurso eólico. Esto asegura que el laboratorio esté actualizado con las mejores prácticas y tecnologías disponibles, para ofrecer servicios de alta calidad.



Verificación del rendimiento de los aerogeneradores

La curva de potencia es un concepto clave para comprender la eficiencia de los aerogeneradores. Los fabricantes están obligados a asociar una curva de potencia a cada modelo de aerogenerador para una densidad de aire estándar (1.225 kg/m3) u otras densidades inferiores. Sin embargo, los emplazamientos donde se instala un aerogenerador pueden ser muy diversos, por lo que puede que el aerogenerador en cierto emplazamiento no se comporte de la misma manera que en las condiciones de referencia. Por ello, se realizan ensayos de prueba de potencia.



La acreditación de laboratorio de ensayo es fundamental para:



• Verificación del rendimiento de aerogeneradores: verificar que cumplen con las especificaciones y garantías dadas por el fabricante.



• Reducción de la incertidumbre de la producción del prevista relativa al aerogenerador ensayado: el cliente obtiene más certidumbre en la estimación de ingresos.



Se trata de un análisis que puede ser realizado por los laboratorios acreditados por las entidades de acreditación de cada país, en el caso de España el cuerpo de acreditación es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) donde se certifica la potencia eléctrica real que genera la turbina a diferentes velocidades de viento en un cierto emplazamiento. El resultado de este ensayo debe ser comparado con la curva de potencia estándard del aerogenerador.



Antes de proceder a la explotación de un parque eólico es recomendable realizar un ensayo sobre un aerogenerador ubicado en el emplazamiento, de forma que se certifique que dicha máquina cumple con las especificaciones del fabricante en lo que a la producción de energía eléctrica se refiere.



Es un logro que premia la experiencia de muchos años en medición de recurso

La acreditación obtenida para ser Laboratorio de Ensayo según ISO 17025 es solo el primer paso. El objetivo de DEKRA es su incorporación a la red de laboratorios MEASNET (The Internacional Measuring Network of Wind Energy), una prestigiosa organización internacional que es garantía de calidad en las medidas de curva de potencia, calidad de energía, emisión de ruido y calibración de anemómetros. Y además incorporarse a IECRE.



"La certificación como Laboratorio de Ensayos de Curva de Potencia es una consecuencia del buen trabajo que DEKRA viene realizando desde hace años para asegurar la calidad y la seguridad de los sistemas y demuestra la competencia técnica", destaca Josep Dalfó, Director de DEKRA Industrial Spain.



Sobre DEKRA

DEKRA Green Energies acompaña a sus clientes a lo largo de la vida del proyecto renovable con un amplio abanico de servicios técnicos y asesoría.



Gracias a este hito DEKRA puede ofrecer un servicio completo y diferencial: instalación mástil, certificación del montaje, cálculo de prueba de potencia y seguimiento del recurso eólico. Además, permite ofertar ensayos de toma de datos eólicos con mayor bancabilidad.



DEKRA se posiciona como uno de los principales actores a nivel mundial en medición del recurso eólico, con un servicio servicio exportable a cualquier mercado internacional: a través de un sistema de acuerdos internacionales, los resultados obtenidos por un laboratorio acreditado de un determinado país tiene reconocimiento en otros países (ILAC).



Dentro del área Industrial, paraguas bajo el que se encuentra el Departamento de Green Energies, se ofrecen los servicios de: Energías Renovables, Seguridad y Consultoría Medioambiental, Sostenibilidad y Transición Energética, Control Ambiental, Seguridad y Salud Laboral, Seguridad Contra Incendios, Formación, Control de Actividades, Seguridad Industrial y Control de Edificación.





Contacto

Nombre contacto: Javier Pérez

Teléfono de contacto: +34681314748