Delfinautica impulsa en Alicante una escuela náutica de formación real, seguridad y experiencias en el mar

Alumnos de Delfinautica durante una jornada náutica - Delfinautica

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 25 de junio de 2026.-

La empresa alicantina Delfinautica consolida su apuesta por la escuela náutica con una propuesta centrada en la formación real, la seguridad, las experiencias en el mar y una atención cercana al cliente, reforzada además por nuevas embarcaciones e innovación en sus procesos

En un sector donde la parte comercial suele ganar peso, Delfinautica ha apostado por un modelo diferente: una escuela náutica en Alicante centrada en la formación real, la seguridad y el acompañamiento al alumno, sin renunciar al alquiler de embarcaciones ni a las experiencias premium en el mar.



Fundada por Jorge Juan, exdeportista de élite alicantino, la empresa ha desarrollado un proyecto que combina enseñanza náutica, navegación, tecnología aplicada a la atención al cliente y un fuerte vínculo con el deporte y la comunidad local. Su filosofía parte de una idea clara: acercar el mar a más personas desde una propuesta profesional, cercana y basada en la confianza.



"Queremos que cada persona disfrute del mar sintiéndose segura, acompañada y con la tranquilidad de que realmente está aprendiendo. La náutica puede ser cercana, humana y accesible, pero también rigurosa y responsable", explica Jorge Juan.



Una escuela náutica en Alicante enfocada en aprender de verdad



La principal apuesta de Delfinautica es su escuela náutica en Alicante, concebida para que el alumno no solo obtenga una titulación, sino que adquiera soltura, conocimientos y seguridad en el mar. En esta línea, la compañía ofrece formación para obtener la licencia de navegación en Alicante y el título PER en Alicante, además de opciones de ampliación a vela y navegación a Baleares.



Su enfoque se basa en que la formación náutica no debe convertirse en un simple trámite, sino en una experiencia útil y responsable en la que la práctica, la seguridad y la comprensión real de la navegación tengan un peso fundamental. El objetivo es que cada alumno salga mejor preparado para navegar con criterio, autonomía y confianza.



Experiencias premium y alquiler de embarcaciones en Alicante



Junto a la escuela náutica, Delfinautica ha desarrollado también una propuesta de alquiler de embarcaciones y experiencias en Alicante para residentes, turistas, grupos y clientes que buscan disfrutar de la costa alicantina desde una perspectiva diferente.



Durante la temporada de verano, la compañía potenciará además sus experiencias premium a bordo, incluyendo salidas para disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales desde el mar, lejos de las aglomeraciones y con una vista privilegiada del litoral alicantino.



Una flota singular para ampliar experiencias y travesías



Entre las embarcaciones de la compañía destaca el Aquadrac "Delgin", una embarcación histórica de la que actualmente solo existen dos unidades en España. La flota se completa con el Jeanneau 33i, un velero de aproximadamente 10 metros de eslora que permitirá ampliar su oferta de travesías, alquiler y experiencias en el mar.



Compromiso con el deporte y con la comunidad



Delfinautica participa como patrocinador oficial de la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional en Alicante, una iniciativa que une deporte y solidaridad para apoyar causas benéficas como la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA).



Además, la compañía sigue incorporando mejoras en su operativa y atención al cliente mediante herramientas de inteligencia artificial, reforzando así una propuesta que combina escuela náutica, formación responsable, experiencias en el mar y una relación más cercana con el cliente.







Contacto

Nombre contacto: Jorge Juan

Descripción contacto: Propietario

Teléfono de contacto: 611626262



