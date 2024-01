(Información remitida por la empresa firmante)

SNIPES marca el rumbo del futuro:

Dennis Schröder se convierte en el nuevo CEO de SNIPES SE

Sven Voth seguirá en la empresa como fundador hasta finales de 2025

Colonia, 12 de enero de 2024 (News Aktuell) .- Sven Voth cesa en su cargo de CEO de SNIPES SE con efecto inmediato. Dennis Schröder, director general de la empresa desde abril de 2023, tomará el relevo de Voth y asumirá así la responsabilidad del negocio del minorista de zapatillas y ropa urbana que opera a escala internacional. Sven Voth permanecerá en la empresa como fundador y se centrará en la expansión, la venta al por mayor, las tendencias e innovaciones de productos, las cooperaciones y el negocio estadounidense en una transición de dos años antes de pasar a desempeñar un papel de asesor el 1 de enero de 2026.

«Como fundador y director general desde hace muchos años, Sven Voth ha dado forma a SNIPES durante más de 25 años y la ha situado en una posición estratégica única. Ha hecho de SNIPES lo que es hoy. Estoy deseando continuar la historia de esta gran empresa en mi nuevo cargo», ha declarado Schröder, que ahora preside el Consejo de Administración. No fue hasta 2023 cuando SNIPES nombró a otros tres directores generales: Dennis Schröder (actual CEO), Peter Buse (COO) y Daniel Bontjer (CRO), junto con Tim Spickenbom (CFO) y Sven Voth. «SNIPES es una empresa con una gran filosofía, una USP inigualable y unos empleados deseosos de ser "más que un minorista" y de contribuir a dar forma al futuro de SNIPES y a su papel en el cosmos mundial de la cultura urbana. Sin duda, esto conlleva mucha responsabilidad y mucho trabajo; no me asusta esta situación, porque es exactamente lo que me he propuesto hacer».

Sven Voth vendió la mayoría accionarial de SNIPES SE al Grupo DEICHMANN en 2011. Tras el reembolso de las últimas acciones, Voth, que fundó la empresa en Essen en 1998 y la ha convertido a lo largo de los años en un grupo con un valor de mil millones de euros con más de 750 tiendas en doce países, pasará a desempeñar un papel de asesor a partir de 2026. «SNIPES es el trabajo de mi vida y siempre formará parte de mí. Soy consciente de que ha llegado el momento de ceder el testigo y Dennis Schröder ya disfruta del reconocimiento de todos los compañeros de la empresa después de muy poco tiempo. Aporta su experiencia en el sector minorista y de las marcas, y ya está enriqueciendo notablemente la empresa con sus conocimientos e ideas en muy poco tiempo».

Inspirada en el hip-hop, el baloncesto callejero, la danza urbana y los deportes de acción, la inauguración de la primera tienda SNIPES en 1998 sentó las bases de un movimiento que, a día de hoy, une a los jóvenes de todo el mundo. Como proveedores especializados, la tienda en línea y las más de 750 tiendas físicas de SNIPES en Europa y EE. UU. ofrecen tanto las prendas urbanas y zapatillas más modernas como los looks clásicos que nunca pasan de moda, de marcas como adidas, Jordan, Karl Kani, Nike, Reebok y Vans. Las colecciones propias de SNIPES y sus logradas colaboraciones con otras marcas de ropa urbana, así como los modelos exclusivos de zapatillas, destacan especialmente entre la gama de productos. Además, SNIPES está muy arraigada en la cultura urbana global, colabora estrechamente con figuras clave de la escena y patrocina a deportistas con talento y artistas creativos.

