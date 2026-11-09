Depau impulsa las ventas del canal informático con una nueva edición de su Semana Mágica

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(Información remitida por la empresa firmante)

Del 9 al 15 de noviembre, el mayorista ofrecerá descuentos especiales, pago a 60 días sin coste y la posibilidad de devolver los productos no vendidos tras la campaña de Reyes de 2027

Cartagena, 9 de noviembre de 2026.- Un año más, Depau pone en marcha su Semana Mágica, la campaña comercial más importante del mayorista tecnológico, que se celebrará del 9 al 15 de noviembre con el objetivo de ayudar a tiendas y profesionales del sector informático a preparar las campañas de Black Friday y Navidad en las mejores condiciones.



Durante estos siete días, los clientes de Depau podrán acceder a ofertas especiales y cupones de descuento en multitud de marcas, además de beneficiarse de dos importantes ventajas: pago aplazado a 60 días sin gastos adicionales y posibilidad de devolver los productos que no hayan vendido una vez finalizada la campaña navideña, conforme a las condiciones de la promoción.



Esta iniciativa permite a los comercios reforzar su inventario y ampliar su oferta de productos de cara al periodo de mayor actividad comercial del año, sin comprometer su liquidez y reduciendo considerablemente el riesgo de acumular mercancía sin vender.



Desde Depau recomiendan no posponer las compras hasta los últimos días de la campaña, ya que algunas ofertas estarán sujetas a unidades limitadas y determinados productos podrían agotarse antes de su finalización.



Mucho más que una campaña de descuentos

La Semana Mágica refleja la apuesta de Depau por fortalecer la competitividad del comercio tecnológico, especialmente de las pequeñas y medianas tiendas, ofreciéndoles condiciones que les permitan competir con las grandes cadenas y plataformas de venta online.



"Nuestro objetivo es que los clientes puedan afrontar la campaña más importante del año con las máximas oportunidades de venta y el menor riesgo posible. No se trata solo de ofrecer buenos precios, sino de facilitarles las herramientas y condiciones necesarias para hacer crecer sus negocios", señalan desde Depau.



Este compromiso se extiende durante todo el año a través de diferentes servicios y herramientas comerciales que facilitan la actividad diaria de sus clientes.



Entre ellos destacan las soluciones que permiten a las tiendas trabajar directamente con el stock del mayorista, poniendo a su disposición un catálogo de casi 14.000 referencias, sin necesidad de mantener físicamente todo ese inventario en sus establecimientos.



Dropshipping y soluciones para el comercio

Otro de los pilares de Depau es su servicio de dropshipping, que permite a los comercios vender productos sin necesidad de almacenarlos ni gestionar los envíos.



El mayorista se encarga de toda la logística, haciendo llegar los pedidos directamente al consumidor final en menos de 24 horas, con la propia tienda como remitente. De esta manera, los establecimientos pueden ampliar su oferta, reducir costes de almacenamiento y mantener la relación comercial con sus clientes.



Con más de 10.000 clientes profesionales en España y Portugal, Depau continúa apostando por un modelo de distribución que combina precios competitivos, tecnología y servicios de valor añadido para ayudar al canal informático a aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Contacto

Nombre contacto: José Ángel Sánchez

Descripción contacto: Depau Sistemas

Teléfono de contacto: 968506619



