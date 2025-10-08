Depau Sistemas celebra en Cartagena su Convención Anual 2025 con récord de marcas y tecnología puntera

(Información remitida por la empresa firmante)
CARTAGENA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Depau Sistemas ha vuelto a reunir al canal TIC en su Convención Anual, celebrada los días 25 y 26 de septiembre en el Hotel & SPA Thalassia de Cartagena. El encuentro se consolida como una de las citas imprescindibles del sector, batiendo récords con un showroom de más de 1.000 m y la participación de 44 marcas líderes y más de 450 asistentes
Un espacio de referencia para el canal
El formato, ya consolidado, concentró la jornada profesional en el viernes, lo que favoreció la conciliación y la asistencia masiva de clientes y fabricantes. Desde primera hora, los stands mostraron la última innovación tecnológica y los talleres atrajeron a un público entregado.
Entre las sesiones más destacadas:
• CyberPower explicó cómo elegir el SAI adecuado para cualquier entorno, desde pequeñas oficinas hasta grandes data centers.
• Intel presentó las posibilidades de la IA en local con procesadores Core Ultra y gráficas ARC.
• TP-Link volvió a llenar su popular taller de Omada.
• HP mostró la fortaleza de su ecosistema tecnológico.
• AMD compartió las claves de la IA avanzada para empresas.
• Premier, Subblim, Vivo, Synology y Honor presentaron soluciones que abarcan desde gestión empresarial hasta dispositivos de consumo.
La innovación logística como protagonista
Uno de los momentos más esperados fue la visita a las instalaciones de Depau en Cartagena, donde los asistentes conocieron en directo AutoStore, el sistema de almacenamiento robotizado que multiplica la capacidad de preparación de pedidos y optimiza el espacio. Con sus 30 robots y 7 puertos de entrada/salida, la plataforma es capaz de procesar más de 2.000 líneas de pedido por hora, reforzando la posición de Depau como mayorista de referencia.
Networking, ocio y grandes sorpresas
La jornada concluyó con una cena tipo cóctel repartida por todo el hotel, con estaciones gourmet y una velada distendida al aire libre. El broche de oro llegó con el sorteo de 10 portátiles HP y un concierto que cerró una convención marcada por la cercanía y el fortalecimiento de relaciones profesionales.
Depau, motor del canal tecnológico
Con esta cita, Depau Sistemas reafirma su papel como motor de dinamización para fabricantes, distribuidores y partners, generando un espacio de encuentro donde se combina negocio, innovación y networking con más de 450 asistentes y la participación de 44 marcas líderes.
