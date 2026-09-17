Dermasana amplía su presencia con dos nuevos centros en Santiago y Bilbao - Dermasana

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras la apertura exitosa de 7 centros a finales del año pasado, la compañía refuerza su liderazgo en Galicia y País Vasco basándose en un modelo de red 100% propia, con protocolos operativos en los centros estandarizados, para garantizar la máxima eficacia en depilación láser y una experiencia única del cliente.

De esta forma, Dermasana tiene ya 24 centros operativos y exitosos en España: 12 en Madrid, 3 en Vizcaya, 2 en Valencia, 2 en Navarra, y 1 en las provincias de Alicante, A coruña y Santander

Madrid, 17 de septiembre de 2026. Dermasana, la firma de referencia en depilación láser con más de 15 años de trayectoria y pionera en la especialización de un servicio único en España, impulsa su plan de crecimiento nacional con la apertura este mes de septiembre de dos nuevos centros propios estratégicos en Santiago de Compostela y Bilbao.

Estas inauguraciones consolidan la presencia de la compañía en el cuadrante norte tras la exitosa integración de 7 centros a finales del pasado año —que garantizó la expansión en puntos clave como Vizcaya, San Sebastián, Santander y Pamplona—. Con estos nuevos espacios, proyectados bajo su propia identidad corporativa, Dermasana reafirma su compromiso de llevar a Galicia y País Vasco una propuesta enfocada en la eficacia del tratamiento, la rigurosidad técnológica y la comodidad del cliente.

Centros propios y protocolos estandarizados: la clave del control y la seguridad

En un sector condicionado en los últimos años por la inestabilidad derivada de franquicias descentralizadas y cierres imprevistos, Dermasana se consolida como un valor de estabilidad y solvencia empresarial. La compañía opera exclusivamente mediante una red de centros 100% propios (no franquiciados), lo que permite ejercer un control exhaustivo sobre cada procedimiento y garantizar que todos los establecimientos repliquen exactamente los mismos estándares de calidad.

Su propuesta se fundamenta en una rigurosa estandarización de protocolos de seguridad y calibración técnica. Cada tratamiento se ejecuta bajo estrictas pautas clínicas personalizadas según el fototipo de piel y vello, apoyadas en aparatología láser de fototermófilis selectiva de última generación y en la constante formación interna de su equipo técnico.

"Nuestra llegada a Santiago de Compostela y el refuerzo de la presencia en Bilbao responden a un cliente que exige garantías reales de seguridad y eficacia. Al enfocar el 100% nuestros recursos en un servicio único y operar exclusivamente con centros propios, logramos un control total de la experiencia asistencial. En un mercado que ha sufrido por la falta de rigor operativo de otros modelos, el valor diferencial de Dermasana radica en ofrecer solvencia, transparencia y protocolos estandarizados donde la salud de la piel es la prioridad. Y todo esto ofreciendo además, opciones para todos los bolsillos, gracias a nuestro exclusivo método de suscripción" — Andrés de la Torre, Fundador y CEO de Dermasana

Experiencia de usuario: flexibilidad comercial y gestión inteligente

Fiel a su filosofía “Tu cuerpo, tus reglas”, Dermasana traslada a Santiago y Bilbao una propuesta comercial flexible y transparente que elimina las permanencias y ataduras contractuales habituales del sector. Los usuarios pueden acceder a los tratamientos mediante sesiones sueltas, bonos a medida o un modelo de suscripción exclusivo de Dermasana.

Además, la operativa de los nuevos centros está completamente conectada con el ecosistema digital de la firma, que integra su app nativa y un sistema avanzado de reservas a través de Inteligencia Artificial en WhatsApp, facilitando una atención ágil y la gestión instantánea de citas.

Santiago de Compostela: Apertura estratégica en la capital gallega para vertebrar el servicio especializado y con garantías clínicas en toda la comarca central.

Bilbao: Segundo espacio de referencia en la capital vizcaína tras la exitosa apertura de Zubiarte, para poder ampliar la capacidad asistencial y reducir tiempos de espera.

Campaña de apertura y celebración en todos los centros Dermasana

Con motivo de estas aperturas, Dermasana ha lanzado una oferta de bienvenida especial en todos sus centros: 5 sesiones de axilas x 5€, solo durante el mes de septiembre para nuevos cliente. Con el objetivo de que los clientes puedan probar su tratamiento, protocolos y funcionamiento.

Un modelo sólido impulsado por la especialización



Con las aperturas de septiembre, Dermasana consolida su mapa asistencial uniendo su liderazgo en la Comunidad de Madrid y su penetración en la Comunidad Valenciana con una estructura firme en el eje cantábrico y gallego. La compañía mantendrá su estrategia de crecimiento ordenado, demostrando que la especialización en un servicio único, respaldada por protocolos homogéneos y gestión propia, es la fórmula más segura y sostenible en la aparatología estética actual.

Sobre Dermasana



Fundada hace más de 15 años, Dermasana es la firma española líder en la gestión de centros propios especializados de manera exclusiva en depilación láser. La compañía destaca en el sector por su modelo de servicio único, el estricto control asistencial mediante protocolos operativos estandarizados, la tecnología médica de última generación y la digitalización integral de la experiencia del paciente. Bajo el lema "Tu cuerpo, tus reglas", promueve una depilación profesional ética, segura y transparente.

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