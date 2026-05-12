Despido nulo; claves legales para identificarlo y actuar ante una vulneración de derechos laborales - LOPEZ DOMINGUEZ ABOGADOS LABORALISTAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de mayo de 2026.- La extinción de la relación laboral constituye uno de los momentos más sensibles dentro del ámbito profesional. En determinados supuestos, el ordenamiento jurídico español contempla la figura del despido nulo, que se produce cuando la decisión empresarial vulnera derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador. Este tipo de despido implica consecuencias específicas que lo diferencian de otras modalidades, tanto en su calificación como en sus efectos legales. En este marco, LÓPEZ DOMÍNGUEZ ABOGADOS LABORALISTAS, despacho dirigido por José Antonio López Domínguez, abogado laboralista en Sevilla con más de 26 años de experiencia, desarrolla su actividad en el ámbito del Derecho Laboral, abordando casos relacionados con despido nulo desde una perspectiva jurídica centrada en el análisis de cada situación concreta y en la aplicación de la normativa vigente.

Cuándo se considera un despido nulo

El despido nulo se produce cuando la extinción del contrato responde a causas que vulneran derechos fundamentales, como la discriminación por razón de género, edad, religión o ideología, así como en situaciones protegidas por la ley, como el embarazo, la maternidad o el ejercicio de determinados derechos laborales.

También puede declararse nulo cuando el despido se produce como represalia ante acciones del trabajador, como la reclamación de derechos, la denuncia de irregularidades o la participación en actividades sindicales. En estos casos, la legislación establece mecanismos de protección reforzada.

A diferencia del despido improcedente, el despido nulo conlleva la obligación de readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, manteniendo sus condiciones laborales y abonando los salarios dejados de percibir durante el periodo en el que ha estado fuera de la empresa. Esta característica lo convierte en una figura jurídica con implicaciones relevantes tanto para el trabajador como para la empresa.

La determinación de la nulidad requiere un análisis detallado de los hechos, las pruebas disponibles y el contexto en el que se ha producido el despido. La carga de la prueba puede recaer en la empresa cuando existen indicios de vulneración de derechos fundamentales.

Actuación jurídica y análisis del caso

La intervención en casos de despido nulo implica la recopilación de documentación, la evaluación de las circunstancias del despido y la definición de una estrategia legal adecuada. Este proceso puede incluir la revisión de comunicaciones internas, informes médicos, registros laborales o cualquier elemento que permita acreditar la existencia de una vulneración.

LD Abogado Laboralista aborda este tipo de procedimientos mediante un análisis individualizado de cada caso, valorando las posibles vías de actuación en función de la normativa aplicable y de la jurisprudencia existente. La actuación puede desarrollarse tanto en fase previa, mediante asesoramiento, como en procedimientos judiciales.

El tratamiento de estos casos requiere tener en cuenta los plazos legales establecidos para la impugnación del despido, así como los requisitos formales que deben cumplirse durante el proceso. La correcta gestión de estos aspectos resulta determinante para la tramitación del procedimiento.

El despido nulo se configura así como una figura clave dentro del derecho laboral, vinculada a la protección de derechos fundamentales en el ámbito profesional. LD Abogado Laboralista desarrolla su actividad en este campo, centrando su intervención en el análisis jurídico de cada situación y en la aplicación de los mecanismos legales previstos para este tipo de conflictos laborales.

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