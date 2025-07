Los destinos con las mayores caídas de precios este agosto en KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

De Italia a la Polinesia Francesa, los datos de KAYAK revelan que este agosto existen destinos – entre ellos, alguno de los más buscados por los españoles este verano - donde los vuelos y hoteles son más baratos que el año pasado

Madrid, 29 de julio de 2025.-

Con la operación salida de agosto a unos días vista, KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, revela cuáles son los destinos que muestran los mayores ahorros en vuelos y hoteles este mes, en comparación con el pasado año.



"Con la información adecuada, los españoles pueden viajar este mes de agosto sin necesidad de comprometer su presupuesto. Aunque pueda parecer sorprendente, incluso en lugares donde las búsquedas de vuelo han aumentado, los precios medios muestran un interesante descenso en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este es el caso de Palermo y Orlando, destinos cuyas búsquedas de vuelos se han incrementado en torno al 30% este mes de agosto y que muestran precios medios de un 18% y 11% más baratos que en agosto del año pasado, respectivamente", señala Natalia Díez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa.



Precios que "aterrizan": Los 10 destinos de KAYAK con las mayores caídas de precio en vuelos

Mientras muchos asumen que volar en agosto es sinónimo de precios disparados, los datos de KAYAK revelan una realidad diferente. Por eso, identifican una serie de destinos donde el coste de los billetes de avión ha experimentado caídas de entre el 20% y 10% en comparación con el mes de agosto del año pasado, ofreciendo una oportunidad de oro para aquellos que aún no han reservado su escapada. Desde destinos europeos hasta experiencias transoceánicas, estos son los 10 destinos donde el presupuesto de vuelo de los españoles rendirá más este agosto.



1. Venecia, Véneto, Italia



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €146







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -20%







2. Palermo, Sicilia, Italia



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €232







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -18%







3. Nápoles, Campania, Italia



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €203







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -17%







4. Milán, Lombardía, Italia



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €100







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -17%







5. Colombo, Western, Sri Lanka



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €1.057







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -14%







6. Lisboa, Distrito de Lisboa, Portugal



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €111







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -12%







7. Bangkok, Bangkok, Tailandia



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €971







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -11%







8. Los Ángeles, California, Estados Unidos



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €792







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -11%







9. Orlando, Florida, Estados Unidos



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €837







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -11%







10. Múnich, Baviera, Alemania



• Precio medio del vuelo en agosto 2025: €229







• Caída en % en el precio medio del vuelo agosto 2025 vs agosto 2024: -10%







KAYAK Tip: Aquellos que quieran viajar a Estados Unidos, los precios medios de los vuelos a Nueva York, el tercer destino más buscado por los españoles para este verano en base a las búsquedas de vuelos, muestran una caída del 7% para este mes de agosto, en comparación con 2024. Hacia el este, los vuelos a Bali, en el top 15 de los destinos más buscados por los españoles para este verano de acuerdo con las búsquedas de vuelos, son un 7% más económicos y los precio medios de los vuelos con destino Singapur, una parada perfecta para un viaje multidestino por el sudeste asiático, han caído un 6%.



Noches que salen a cuenta: Los 10 destinos de KAYAK con las mayores caídas de precio en hoteles

El ahorro no termina en el aeropuerto. Una vez en destino, el alojamiento representa una parte importante del gasto total de un viaje. Afortunadamente, KAYAK también ha detectado caídas entre el 34% y 8% en las tarifas hoteles por noche en destinos nacionales e internacionales, permitiendo a los viajeros disfrutar de estancias más asequibles. Tanto si buscan el lujo a un precio más accesible o simplemente optimizar su presupuesto, estos son los 10 destinos donde la estancia le saldrá más económica a los españoles este agosto, en comparación con el pasado año.



1.Vaitape, Islas de Sotavento, Polinesia Francesa



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €240







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -34%







2. Múnich, Baviera, Alemania



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €112







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -23%







3. Nápoles, Campania, Italia



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €91







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -16%







4. Sarandë, Vlore, Albania



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €103







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -15%







5. Viena, Viena, Austria



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €106







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -10%







6. Gerona, Cataluña, España



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €105







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -9%







7. Sant Carles de la Ràpita, Cataluña, España



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €149







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -8%







8. Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €85







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -8%







9. Huelva, Andalucía, España



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €131







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -8%







10. Mazarrón, Murcia, España



• Precio medio de hotel en agosto 2025: €117







• Caída en % en el precio medio por noche de hotel agosto 2025 vs agosto 2024: -8%







KAYAK Tip: Aquellos que quieran optar por un destino más caribeño, los hoteles en Punta Cana muestran una caída del 5% en el precio medio por noche este mes de agosto, en comparación con agosto del año pasado. Si, por el contrario, quieren seguir apostando por una isla, pero algo más fresca, los precios medios por noche en los hoteles de Cork, Irlanda, son un 7% más económicos este agosto en comparación con agosto de 2024.







Contacto

Nombre contacto: Paula Gonzalez

Descripción contacto: Kayak

Teléfono de contacto: 699606109