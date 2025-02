Devera, la startup que usa inteligencia artificial para combatir el greenwashing

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva iniciativa de Zubi Labs, el Venture Builder de Impacto fundado por Iker Marcaide ya ha asegurado 650.000 euros en financiación y ya opera en Alemania, España y Francia. Entre las marcas con las que trabaja figura SanaExpert, Incapto, Cooltra y Saigu Cosmetics

València, 13 de febrero de 2025.- Devera, la startup tecnológica que está revolucionando la medición y gestión de la huella de carbono de productos, ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial que permite a las empresas cumplir con la normativa europea de Green Claims y reducir su impacto ambiental con datos verificables. Su solución automatiza el proceso de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), reduciendo drásticamente los costes y tiempos.



La compañía ha asegurado 650.000 euros en financiación para acelerar su expansión y consolidarse como una alternativa accesible a los costosos servicios de consultoría ambiental y ya opera en Alemania, España y Francia, colaborando con marcas como SanaExpert, Incapto, Cooltra y Saigu Cosmetics.



Las regulaciones europeas y las expectativas de los consumidores exigen que las empresas justifiquen sus compromisos sostenibles con datos verificables. Tradicionalmente, calcular y reportar la huella de carbono de los productos mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV) era un proceso manual, costoso y prolongado, que podía tardar meses y requerir una inversión significativa. Devera ofrece una solución automatizada y en tiempo real basada en inteligencia artificial, que sigue estándares internacionales como ISO 14040/44, ISO 14067 y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol). Su plataforma genera informes detallados en días, permitiendo a las empresas tomar decisiones informadas y estratégicas sobre su impacto ambiental de manera más eficiente y asequible.



Para Sébastien Borreani, CEO y cofundador de Devera, la clave está en la agilidad: "Medir la huella de carbono era un proceso lento y complejo. Nuestra tecnología permite ser 10 veces mejor en tiempo y costes, permitiendo que cualquier empresa pueda tomar decisiones sostenibles sin perder tiempo." Desde una perspectiva de impacto, Pedro Olazabal, Head of Impact, de Zubi Group, destaca el valor transformador de la herramienta: "Esta plataforma revoluciona el Análisis de Ciclo de Vida en la industria y tiene el potencial de reemplazar los costosos servicios de consultoría, facilitando el acceso a la sostenibilidad para más empresas."



En el ámbito del comercio digital, José Carlos Cortizo, de Product Hackers, enfatiza su ventaja competitiva: "Este producto no solo simplifica la medición del impacto ambiental, sino que también se convierte en un diferenciador clave para las marcas y comercios electrónicos que buscan destacar en sostenibilidad". Además, el informe de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) no solo cuantifica la huella de carbono, sino que también identifica fortalezas en sostenibilidad que las empresas pueden desconocer. Estas fortalezas pueden ser aprovechadas en estrategias de marketing, resaltando atributos positivos que aportan valor añadido y mejoran la percepción de la marca entre los consumidores.



Fundada en 2023 por Sébastien Borreani (CEO), Alexander Schwarz (Chief Growth Officer), Miguel Jiménez (CTO) y Fernando Marzal (Managing Director de Zubi Labs), Devera combina el conocimiento tecnológico con la experiencia en sostenibilidad para democratizar el acceso a datos ambientales fiables.



Devera está diseñada para empresas que buscan conocer la huella de carbono de sus productos para compararse, mejorar y cumplir con la normativa europea de Green Claims sin burocracia innecesaria. Su plataforma automatiza la recopilación de datos sobre materias primas, fabricación, transporte, packaging, ciclo de uso y desecho de los productos, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en información precisa.



Las empresas que utilizan Devera pueden cumplir rápidamente con la normativa de Green Claims, respaldando sus declaraciones ambientales con datos verificados. La automatización de la plataforma permite obtener resultados en días, mejorando la eficiencia y reduciendo costes. Por otro lado, esta transparencia genera confianza entre consumidores y partes interesadas, ya que les permite comparar productos de manera informada y conocer su impacto ambiental real, promoviendo decisiones de compra más sostenibles. Además, Devera es especialmente valiosa para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que a menudo no pueden permitirse los elevados costes de los servicios de consultoría tradicionales para medir su huella de carbono.



Sobre Devera. Devera es una startup tecnológica creada en 2023 dentro de Zubi Labs, el Venture Builder de Impacto fundado por el emprendedor e inversor Iker Marcaide. Su plataforma, basada en inteligencia artificial, permite a las empresas medir y reducir la huella de carbono de sus productos de manera rápida y accesible, facilitando el cumplimiento de la normativa Green Claims. Actualmente, opera en Alemania, España y Francia, colaborando con empresas comprometidas con la sostenibilidad.







