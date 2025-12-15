Devuelving refuerza el auge de las franquicias online accesibles en el ecosistema emprendedor español - Devuelving

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de diciembre.- La transformación del emprendimiento en 2025 pasa por lo digital. Las franquicias online de bajo coste están redefiniendo la forma de generar ingresos sin estructuras físicas ni inversiones elevadas.

Entre los modelos que se consolidan este año, destaca Grupo Devuelving, una firma con 13 años de trayectoria que continúa impulsando una franquicia desde casa completamente operativa, sin gastos mensuales, ni necesidad de almacén, stock o personal. Este tipo de propuesta digital no solo gana adeptos por su flexibilidad, sino también por sus resultados tangibles.

Un negocio online sin local ni costes mensuales

Emprender en 2025 ya no implica asumir alquileres, licencias, empleados ni reformas. La evolución del comercio electrónico, junto con la adopción de soluciones automatizadas, ha dado lugar a un modelo accesible, personalizable y con rápido retorno de inversión. Devuelving, con más de 250 franquiciados activos, propone una franquicia digital que permite vender más de 30.000 productos de gran consumo y primeras marcas, sin necesidad de realizar compras previas ni preocuparse por la logística. Todo el proceso, desde el mantenimiento de la web hasta los envíos, es gestionado directamente por la central.

Cada tienda está personalizada con dominio propio y panel de administración profesional, donde el franquiciado puede controlar precios, promociones, textos, imágenes, SEO, y crear campañas adaptadas a su estilo. “Devuelving impulsa el modelo de franquicia online que permite emprender desde casa sin inversión elevada”, destacan entre las opiniones positivas sobre Devuelving.

La plataforma también incorpora funcionalidades para vender en marketplaces como Amazon y herramientas para fidelizar a los clientes mediante vales, banners o suscripciones personalizadas.

Franquicia sin riesgo, pensada para crecer desde casa

La propuesta de valor de Devuelving se basa en eliminar las barreras que frenan a muchos emprendedores. No hay comisiones por ventas, ni pagos ocultos, ni costes posteriores de mantenimiento. El único importe es un canon inicial, tras el cual todo está incluido. A partir de ahí, el beneficio del franquiciado proviene del margen entre el precio mayorista y el de venta final, sin interferencias externas.

Además, el soporte es continuo y especializado. Los equipos de atención, administración, informática y logística trabajan a diario para garantizar el funcionamiento de cada tienda sin interrupciones. “Una de las franquicias más innovadoras y ventajosas para los nuevos emprendedores”, es otra de las valoraciones frecuentes que recibe la firma.

Este modelo representa una auténtica franquicia rentable para quienes buscan independencia, estabilidad y posibilidad de crecimiento. Ya sea como actividad principal o como complemento a otra ocupación, la propuesta se adapta a distintos perfiles gracias a su flexibilidad y sencillez de gestión. En definitiva, se trata de una franquicia desde casa diseñada para emprender sin riesgos innecesarios y con el respaldo de una estructura probada.

La tecnología, la automatización y la alta fidelización de los productos de consumo convierten al sistema de Devuelving en una fórmula probada y replicable. Y es precisamente esa capacidad de adaptación —unida a la ausencia total de gastos fijos— lo que le permite consolidarse como uno de los modelos de negocio rentable con mayor proyección en el ecosistema digital español.

