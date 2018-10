COMUNICADO: DHL Parcel lanza en España y Portugal su nuevo servicio de envíos entre particulares

Actualizado 21/02/2018 15:38:43 CET

DHL Parcel for You, para envíos nacionales e internacionales, se apoya en una de las mayores redes de puntos de entrega de Europa con 54.000 ServicePoints

DHL Parcel lanza en España y Portugal DHL Parcel for You Iberia y DHL Parcel for You International para envíos entre particulares, tanto nacionales como internacionales. Este servicio está disponible para paquetes individuales cuyo peso máximo no supere los 20 kilos. Actualmente estos nuevos productos ofrecen un tiempo de tránsito de 24 horas para envíos nacionales y entre 2 y 6 días para envíos internacionales. DHL Parcel for You se lanza en España con descuentos del 30% en los principales destinos de la red: España, Portugal, Alemania y Francia.

Desde hoy los clientes pueden realizar sus envíos en la web de DHL Parcel, a través de 3 sencillos pasos: Crear la etiqueta en la plataforma online My DHL Parcel, pegarla en una caja correctamente embalada y acercar el envío al punto de entrega de DHL (ServicePoint), más cercano. DHL Parcel cuenta con más de 3.000 puntos en toda la Península; tanto remitentes como destinatarios siempre tendrán un lugar donde dejar o recoger sus envíos a menos de 10 minutos de distancia.

Los clientes del servicio DHL Parcel for You también podrán realizar envíos de ServicePoint a ServicePoint con tarifas más económicas. Esto supone una ventaja, tanto para remitentes como para destinatarios, pues no tendrán que esperar en casa a que les entreguen o recojan sus envíos.

DHL Parcel cuenta con una red propia integrada por 26 países y más de 54.000 ServicePoints en toda Europa. DHL Parcel quiere que los destinatarios tengan la misma experiencia de entrega en cualquiera de los 21 países de destino disponibles para su servicio DHL Parcel for You. Los destinatarios recibirán un correo electrónico con la fecha prevista de entrega. Ésta podrá ser modificada eligiendo una nueva fecha, seleccionando el ServicePoint más cercano o eligiendo a uno de sus vecinos/conserje donde pueda ser entregado su envío.

Con el lanzamiento de DHL for You, DHL Parcel completa su cartera de productos, después de lanzar a mediados del año pasado los productos para eCommerce DHL Parcel Iberia y DHL Parcel Connect.

Iñigo Rosas, Director de Marketing y ventas de DHL Parcel Iberia ha afirmado: "En DHL Parcel contamos con la mejor red de transporte por carretera para envíos nacionales e internacionales en Europa y, por ello, estamos apostando por ampliar nuestra oferta de productos; para facilitar la realización de envíos al máximo número de personas, con opciones flexibles y alternativas de entrega que supongan la mayor comodidad posible para nuestros clientes".

