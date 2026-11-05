Diagonal Mar celebra 25 años como uno de los centros comerciales de referencia de Barcelona

Gala 25 Aniversario Diagonal Mar 25 anys d'estimar - TC // XR

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 5 de noviembre de 2026.

El centro conmemora un cuarto de siglo de evolución y vínculo con la ciudad con una gala privada conducida por Quim Masferrer, que dará el pistoletazo de salida a dos días de espectáculos gratuitos abiertos al público

Mag Lari, Wizz, Arrels de Gràcia, Mama Dousha y The Tutsies actuarán el 6 y 7 de noviembre. Durante todo el mes, Diagonal Mar sorteará 25 tarjetas regalo de 250 euros, una por cada año de historia, por un valor total de 6.250 euros, además de 25 entradas dobles de cine

Diagonal Mar cumple 25 años. Para celebrarlo, bajo el lema «25 anys d’estimar», el centro ha preparado un programa en dos tiempos. El jueves 5 de noviembre ha arrancado con una gala privada, con invitación personal, conducida por el actor y comunicador Quim Masferrer. El viernes 6 y el sábado 7, la celebración se abrirá a todos los visitantes con una programación gratuita de música y espectáculos. Durante todo el mes, Diagonal Mar sorteará además 25 tarjetas regalo de 250 euros entre sus clientes, una por cada año de historia, junto con 25 entradas dobles de cine.

“25 anys d’estimar es, sobre todo, un homenaje a las personas: a los clientes que nos han elegido durante tres generaciones, a los comerciantes y trabajadores que hacen el centro cada día y a los vecinos, entidades y colaboradores que han crecido con nosotros. Diagonal Mar ha evolucionado junto a Barcelona y queremos seguir haciéndolo, siendo un lugar de encuentro abierto a la ciudad y al mar”, señala Sonia Contreras, gerente de Diagonal Mar.

Gala «25 anys d’estimar»: el arranque de la celebración

Los actos del aniversario han comenzado este jueves 5 de noviembre, a las 12:00 h, con la Gala «25 anys d’estimar», un encuentro privado con invitación personal que ha reunido a algunas de las personas que han formado parte de la historia de Diagonal Mar: clientes, comerciantes, trabajadores, colaboradores, entidades y representantes de la ciudad.

La gala ha sido conducida por Quim Masferrer, actor, autor y director con una larga trayectoria en Cataluña, conocido por espectáculos como Bona Gent, que ha superado las 500 funciones y los 500.000 espectadores. Durante el acto se ha proyectado un vídeo conmemorativo, también presentado por Masferrer, que recoge testimonios de clientes, personal del centro, comerciantes, vecinos y entidades vinculadas a Diagonal Mar. Asimismo, se ha presentado la lámina conmemorativa del 25.º aniversario.

La fiesta se abre a todos: música y espectáculos gratuitos el viernes y el sábado

Tras la gala, Diagonal Mar abrirá la celebración a todos sus visitantes con dos días de actuaciones gratuitas:

Viernes 6 de noviembre: el ilusionista Mag Lari , de 18:30 a 19:30 h, seguido de Wizz , de 20:00 a 21:00 h.

el ilusionista , de 18:30 a 19:30 h, seguido de , de 20:00 a 21:00 h. Sábado 7 de noviembre: Arrels de Gràcia, de 13:00 a 14:00 h; Mama Dousha, de 18:00 a 19:00 h; y The Tutsies, de 20:00 a 21:00 h.

25 tarjetas regalo para celebrar 25 años

Del 1 al 30 de noviembre de 2026, Diagonal Mar sorteará 25 tarjetas regalo de 250 euros cada una, una por cada año de historia del centro, por un valor total de 6.250 euros, además de 25 entradas dobles de cine. Para participar, los clientes podrán registrar sus compras realizadas durante el mes de noviembre, de manera que cuantas más compras registren, más oportunidades tendrán de ganar. Toda la información y las condiciones de participación estarán disponibles en www.diagonalmarcentre.es/25-aniversario/.

25 años creciendo junto a Barcelona

Diagonal Mar abrió sus puertas en 2001, en plena transformación del frente marítimo de la ciudad, con el desarrollo de nuevos barrios y la prolongación de la avenida Diagonal hasta el mar. Desde entonces, ha acompañado los cambios en los hábitos de consumo y de ocio de varias generaciones de barceloneses.

A lo largo de estos años, el centro ha renovado sus instalaciones y ampliado su oferta comercial, gastronómica y de ocio. Destacan la reforma integral de los espacios interiores, realizada entre 2018 y 2020, y la transformación de La Terrassa del Mar, cuya última reforma ha finalizado en 2026. En 2022, la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) reconoció esta trayectoria con el Premio Especial al Centro Comercial de Trayectoria Sobresaliente.

Este mismo año, la AECC ha vuelto a reconocer al centro con el Premio AECC 2026 a la Mejor Implantación de una Estrategia ESG Corporativa por #PelNostreMar, su proyecto de compromiso con la protección del Mediterráneo. El galardón se entregó en Palma de Mallorca, durante el XXII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales.

Un motor económico y de empleo para Barcelona

Diagonal Mar es también un motor de actividad económica y de empleo para la ciudad. Hoy reúne cerca de 170 establecimientos, recibe aproximadamente 16 millones de visitas al año y genera alrededor de 2.500 empleos directos, además de contribuir a la actividad económica vinculada a servicios como el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, la logística y los proveedores del centro.

Su actividad lo sitúa entre los centros comerciales de referencia de Barcelona y contribuye a dinamizar el comercio y el empleo de la ciudad, con una inversión continuada en sus instalaciones que, solo en la reforma integral de 2018 a 2020, superó los 40 millones de euros.

#PelNostreMar: un compromiso premiado con el Mediterráneo

El compromiso de Diagonal Mar con su entorno se articula a través de #PelNostreMar, una estrategia ESG que sitúa la protección del Mediterráneo en el centro de su gestión. Entre sus iniciativas destacan las jornadas de limpieza del fondo marino, que en 2026 han alcanzado su 10ª edición y han permitido retirar más de 6 toneladas de residuos del litoral de Barcelona, y la colaboración con SILMAR, con la que el centro apadrina la estación submarina de la playa de la Mar Bella para monitorizar el estado ecológico del entorno.

El proyecto incluye también una vertiente social e inclusiva junto a la Federació Catalana de Vela, que acerca el mar a personas con movilidad reducida, y la colaboración con la Fundació Trinijove, dedicada a la inclusión social y laboral. En su gestión diaria, el centro ha reducido un 11 % su consumo eléctrico y un 5 % el de agua, y reaprovecha el 92 % de sus residuos.

Sobre Diagonal Mar

Diagonal Mar, inaugurado en 2001 en el frente litoral de Barcelona, es uno de los centros comerciales y de ocio de referencia de la ciudad. Con más de 90.000 m² de superficie bruta alquilable, reúne cerca de 170 establecimientos de moda, belleza, deporte, tecnología, restauración y ocio, con marcas como Zara, Primark, TK Maxx, Primor, Pandora, Swarovski, Springfield, Decathlon y Fitness Park, entre otras. Su trayectoria está también estrechamente vinculada a la de sus operadores históricos, muchos de los cuales mantienen su presencia en el centro desde su apertura hace 25 años, como McDonald's, Cinesa, Ilusiona, Juguettos, Ibericus, Natura, Oro Vivo, Sephora, Tous, Intimissimi y Lacoste.

Su oferta gastronómica se concentra en La Terrassa del Mar y en la planta alta del centro, con propuestas como Goiko, Gonzalez & Co, Berto’s Milanesa, Bravo, Casa Carmen. El centro dispone además de 11 salas de cine Cinesa con tecnología IMAX e ISENSE y de 4.753 plazas de aparcamiento con 3 horas gratuitas al día, todo ello con vistas privilegiadas al mar.