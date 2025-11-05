Difersa & Primavinia S.A. y Bodegas Terras Gauda S.A. firman un acuerdo de distribución exclusiva en Ponteve

Difersa & Primavinia S.A. y Bodegas Terras Gauda S.A. firman un acuerdo de distribución exclusiva en Pontevedra - Difersa & Primavinia

Madrid, 05 de noviembre de 2025.-

La distribuidora gallega Difersa & Primavinia S.A. y Bodegas Terras Gauda, una de las referencias vitivinícolas más prestigiosas del panorama nacional, han firmado un acuerdo de colaboración para la distribución de sus vinos en la provincia de Pontevedra.

Este acuerdo permitirá reforzar la presencia comercial de Terras Gauda en el sector hostelero, tiendas especializadas y cadenas de alimentación de la región, gracias a la sólida red logística y comercial de Difersa & Primavinia, reconocida por su amplia experiencia en el mercado de vinos y bebidas de calidad.

“Para nosotros es un honor incorporar a nuestro porfolio una bodega con la personalidad, la historia y el prestigio de Terras Gauda. Esto constituye un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento en Galicia”, afirmó Hugo Fernández Fernández, gerente de Difersa & Primavinia S.A.

Terras Gauda, con presencia en más de 60 países y un firme compromiso con la calidad y la innovación, encuentra en esta alianza un aliado estratégico para continuar desarrollando su expansión en su tierra de origen.

“Queremos consolidar aún más nuestro liderazgo en Galicia, y Difersa & Primavinia es el socio ideal por su conocimiento del mercado y su vocación de excelencia”, señalaron fuentes de Bodegas Terras Gauda.

Con este acuerdo, ambas compañías confirman su apuesta por la difusión del vino gallego de calidad, reforzando la conexión entre bodegas, distribuidores y consumidores en una de las regiones vinícolas más relevantes del país.

