Dinamarca adquiere cuatro MQ-9B SkyGuardian a GA-ASI

(Información remitida por la empresa firmante)

NSPA apoya a Dinamarca y a países europeos en la adquisición y mantenimiento del MQ-9B

San Diego, 24 de julio de 2025.- Dinamarca y la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés) han anunciado la adquisición de cuatro aeronaves pilotadas a distancia (RPA) MQ-9B SkyGuardian de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. La compra incluye tres Estaciones de Control Terrestre Certificadas.



Dinamarca se une a una lista creciente de países europeos que han elegido el MQ-9B por sus capacidades multidominio y su excepcional alcance y autonomía. La plataforma ofrece control satelital de polo a polo y capacidad de deshielo, lo que permite llevar a cabo misiones en las duras condiciones del Ártico, en apoyo de Dinamarca y sus aliados de la OTAN. Además, el sistema de Detección y Evitación desarrollado internamente por el MQ-9B mejora su capacidad para volar en espacio aéreo no segregado en operaciones civiles nacionales, lo que lo convierte en una opción altamente versátil para operar desde Dinamarca.



El MQ-9B se convirtió recientemente en la primera aeronave pilotada a distancia de gran tamaño en obtener un Certificado de Tipo Militar (MTC) por parte de la Autoridad de Aviación Militar del Reino Unido, certificando su operación segura sin restricciones geográficas, incluso sobre áreas densamente pobladas.



"Ha sido un año muy productivo para nuestras plataformas MQ-9B", declaró David R. Alexander, presidente de GA-ASI.



"Primero obtuvimos el MTC y ahora hemos sumado a Dinamarca junto al Reino Unido, Bélgica y Polonia como clientes del MQ-9B en Europa. Creo que las extensas aguas del mar del Norte, el mar de Noruega y el mar Báltico en los países nórdicos hacen del MQ-9B una herramienta muy eficaz para la vigilancia y seguridad marítima nacional", concluyó.



El MQ-9B SkyGuardian es el primer y único sistema no tripulado que ofrece Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Localización de Objetivos (ISR&T) multidominio como una carga útil interna, capaz de rastrear la superficie del océano y sus profundidades en apoyo de operaciones navales. El MQ-9B también puede equiparse con múltiples cargas útiles, entre ellas un paquete de vigilancia marítima con radar marítimo de 360 grados y/o cápsulas dispensadoras de sonoboyas.



Esta venta fue facilitada y respaldada por la NSPA, que ha desarrollado un marco contractual para apoyar la cooperación entre sus países miembros y promover la proliferación del MQ-9B en Europa. La NSPA ha incorporado el MQ-9B a su cartera de sistemas de defensa para contratar en nombre de naciones europeas, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y facilitar la formación y las operaciones conjuntas.



"Esta adquisición demuestra cómo la NSPA permite adquisiciones multinacionales eficientes, eficaces y adaptadas para capacidades avanzadas e interoperables. Nos enorgullece apoyar a Dinamarca en esta inversión estratégica para la vigilancia y seguridad marítima nacional," señaló la Sra. Stacy A. Cummings, directora general de la NSPA.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS). Con más de 8 millones de horas de vuelo registradas, la línea Predator de UAS lleva operando más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía está comprometida con el desarrollo de soluciones multimisión de larga autonomía que proporcionen conciencia situacional constante y capacidad de ataque rápido.



Más información en www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., en Estados Unidos y/o en otros países.







Contacto

Nombre contacto: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Descripción contacto: Departamento de Comunicación de GA-ASI

Teléfono de contacto: (858) 524-8101