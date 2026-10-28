DistillerSR lanza Smart Chat, interfaz de chat con IA integrada en su plataforma de gestión de evidencias

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(Información remitida por la empresa firmante)

"Hablar con las evidencias. Confiar en las respuestas". DistillerSR anuncia el lanzamiento de Smart Chat, una herramienta de inteligencia artificial integrada en su plataforma que permite consultar, analizar y resumir evidencias científicas, así como generar informes y configurar flujos de trabajo. La solución utiliza exclusivamente los datos validados de cada organización, garantizando la seguridad, la trazabilidad y la confidencialidad de la información

Ontario, 28 de octubre de 2026.- DistillerSR Inc., pionera y líder del mercado en automatización de revisiones bibliográficas y gestión de evidencias mediante inteligencia artificial, ha anunciado hoy el lanzamiento de Smart Chat.



Smart Chat incorpora las capacidades de inteligencia artificial agéntica de DistillerSR directamente en su plataforma. Desde septiembre de 2025, la IA agéntica de DistillerSR ha eliminado los silos de información en las organizaciones de sus clientes mediante la conexión de grandes modelos de lenguaje (LLM) con un repositorio de evidencias bibliográficas validadas por expertos. Ahora, Smart Chat pone esa misma capacidad a disposición de los usuarios de forma nativa dentro de la plataforma segura de DistillerSR.



"Aunque los investigadores reconocen el potencial de la inteligencia artificial generativa, muchas organizaciones del sector de las ciencias de la vida no pueden asumir el riesgo de conectar modelos de lenguaje externos con sus datos de investigación confidenciales", afirmó Peter O'Blenis, CEO de DistillerSR. "Smart Chat elimina esa barrera. Está integrado directamente en la plataforma que los equipos ya utilizan, funciona exclusivamente con sus propios proyectos de DistillerSR y está incluido en todas las versiones de DistillerSR".



Smart Chat funciona únicamente con los datos de los proyectos de DistillerSR de cada cliente y no puede acceder a la web abierta ni a fuentes externas, lo que reduce considerablemente el riesgo de alucinaciones y garantiza que cada respuesta esté vinculada a las evidencias validadas de la propia organización.



Los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial y Smart Chat respeta las obligaciones en materia de derechos de autor. Todas las acciones se rigen por el sistema de roles y permisos existente de DistillerSR y son completamente auditables.



Con Smart Chat, los usuarios pueden:



• Consultar sus datos: formular preguntas, resumir hallazgos y comparar datos extraídos de distintos proyectos.







• Redactar informes y otros documentos: generar resúmenes de hallazgos, secciones de documentación para presentaciones regulatorias, tablas y contenidos con formato para que los expertos los revisen y finalicen.







• Configurar protocolos y flujos de trabajo: crear y editar formularios, añadir preguntas en múltiples proyectos y gestionar metadatos y etiquetas de referencias.







Smart Chat es una potente alternativa a la completa interfaz del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de DistillerSR para aquellas organizaciones que carecen del soporte informático o de los permisos necesarios para establecer una conexión.



Smart Chat no requiere integración, una licencia independiente de un modelo de lenguaje ni configuración.



Smart Chat ya está disponible y se incluye en todas las versiones de DistillerSR. Con Smart Screening y Smart Evidence Extraction (SEE), los equipos pueden examinar y extraer sus evidencias y, ahora, también interactuar con ellas mediante conversaciones, con la participación de expertos en cada etapa del proceso.



Acerca de DistillerSR

DistillerSR es pionera y líder del mercado en automatización de revisiones bibliográficas y gestión de evidencias mediante inteligencia artificial.



Actualmente, el 80 % de las principales empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos confían en DistillerSR para elaborar de forma segura revisiones bibliográficas transparentes, preparadas para auditorías y conformes con los requisitos regulatorios.



La plataforma DistillerSR y su ecosistema modular permiten a los clientes automatizar de forma segura la gestión y el análisis de investigaciones basadas en evidencias, con mayor rapidez, precisión y transparencia, y a gran escala.



Para obtener más información, visitar www.distillersr.com.

Contacto

Nombre contacto: Vivian MacAdden

Descripción contacto: DistillerSR

Teléfono de contacto: (613) 212-0051