Disturbios en Europa: materialdelaboratorio.es abre el debate sobre el acceso a químicos

Disturbios en Europa: el acceso a químicos, a debate - materialdelaboratorio.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

La tienda especializada materialdelaboratorio.es recuerda que el acceso a los precursores de explosivos está regulado y plantea abordar las lagunas que la propia Comisión Europea ha detectado en las aduanas y en la venta en línea.

En apenas diez días de octubre, tres países europeos han vivido escenas de violencia urbana con artefactos lanzados contra las fuerzas de seguridad:

1-Francia, 17 de octubre. La jornada de protesta contra la carestía de la vida acabó con 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos, siete de ellos graves, según el balance consolidado del Ministerio del Interior. En Estrasburgo, un agente sufrió un traumatismo craneal por el disparo de un mortero pirotécnico, según la prefectura del Bajo Rin.

2-Milán, el mismo día. Una manifestación terminó con lanzamiento de petardos caseros de gran potencia, las llamadas bombe carta (envoltorios de papel o cartón cargados de pólvora), y 25 heridos, diez de ellos agentes.

3-España, del 21 al 26 de octubre. Hubo disturbios en varias ciudades. En Barcelona, el día 24, se saldaron con más de 120 detenidos, en su mayoría menores, y 14 agentes heridos. En Bilbao, el 26, se arrojaron cohetes y piedras contra la Ertzaintza, con 19 detenidos, siete de ellos menores.

En estos episodios se ha visto sobre todo pirotecnia, comercial o de fabricación casera. Pero no solo: en España, según fuentes policiales, en algunas de estas protestas se han encontrado artefactos caseros más elaborados, preparados con reactivos líquidos y bolas de papel de aluminio.

Según la prensa francesa, parte de esos morteros llega a través de plataformas de otros países europeos con normas más laxas. Pero todos dejan la misma pregunta: qué impide que sustancias mucho más peligrosas acaben en las mismas manos.

La respuesta está en una normativa que el ciudadano apenas conoce: la de precursores de explosivos. Es un escudo silencioso que nos protege a todos, explica Gustavo Vázquez de Prada, fundador y director general de materialdelaboratorio.es, tienda en línea especializada en material y reactivos de laboratorio. Cuando alguien nos pide uno de estos productos, la pregunta no es si podemos vendérselo, sino si debemos. Comprobamos quién es, a qué se dedica y para qué lo necesita. Si algo no encaja, no se vende.

Qué está regulado

El Reglamento (UE) 2019/1148 y, en España, la Ley 25/2022 limitan el acceso del público a sustancias químicas de uso común que pueden desviarse para fabricar explosivos caseros. Son nueve sustancias restringidas por encima de un valor límite, como el agua oxigenada por encima del 12 % o el ácido sulfúrico por encima del 15 %, y otras nueve, como la acetona, cuya venta sospechosa debe comunicarse a las autoridades. El régimen es el siguiente:

1-Particulares sin licencia: no pueden comprar, poseer ni utilizar las sustancias restringidas.

2-Nitrato amónico, cloratos y percloratos: el Reglamento no permite conceder licencias a particulares, porque a esas concentraciones carecen de un uso legítimo fuera del ámbito profesional.

3-Importación: los particulares no pueden importarlas desde fuera de la Unión Europea.

4-Vendedores: deben comunicar en 24 horas cualquier compra sospechosa al Punto de Contacto Nacional del Ministerio del Interior. Se exponen a multas de hasta 60.000 euros.

Las lagunas que reconoce Bruselas

La Comisión Europea publicó en julio de 2026 la evaluación de la norma. Concluye que ha restringido de forma significativa el acceso del público a estas sustancias y ha mejorado la detección de amenazas. También señala debilidades:

1-Talleres ilegales: las fuerzas de seguridad siguen desmantelándolos con frecuencia, a veces con grandes cantidades de sustancias reguladas.

2-Aduanas: el reglamento europeo no dice nada sobre su papel, de modo que los productos importados probablemente no reciben los mismos controles que los fabricados en la Unión.

3-Cumplimiento desigual: varía de un país a otro, por lo que la Comisión pide más inspecciones y campañas de concienciación.

4-Lista de sustancias: la Comisión no puede añadir por sí misma nuevas sustancias a la lista de restringidas cuando surgen nuevas amenazas.

Desde materialdelaboratorio.es proponen cuatro medidas para cerrar esas lagunas:

1-Controles en aduana equivalentes a los que se aplican a la venta dentro de la UE.

2-Que las plataformas de venta en línea verifiquen a quién se vende, y no solo informen a sus usuarios.

3-Un procedimiento ágil para ampliar la lista de sustancias restringidas.

4-Más formación e inspección para los comercios.

Lo que hemos visto en Francia, Milán o Bilbao demuestra que la seguridad empieza mucho antes de una manifestación: en el mostrador, en la tienda en línea y en la aduana, añade Vázquez de Prada.

Para que particulares, profesionales y comercios sepan a qué atenerse, materialdelaboratorio.es ha publicado una guía gratuita: qué productos están afectados, qué puede comprar cada uno y qué obligaciones tiene quien los vende. Puede consultarse en www.materialdelaboratorio.es/recursos/restriccion-venta-precursores/

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