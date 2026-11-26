DNA Formación presenta su proyecto de enfermería dermoestética ante más de 50 profesionales del sector - DNA Formación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.-

Más de 50 profesionales sanitarios, representantes de la industria farmacéutica y de asociaciones del sector asistieron al acto, celebrado el 29 de octubre en la sede madrileña de la Universidad Pontificia de Salamanca.

DNA Formación, empresa especializada en la formación de profesionales de enfermería y, en particular, en enfermería dermoestética, presentó oficialmente su proyecto el pasado jueves 29 de octubre en la sede de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca. El acto reunió a más de 50 asistentes: enfermeras, médicos, medios de comunicación, representantes de la industria farmacéutica y asociaciones del ámbito de la enfermería dermoestética, como SECUDEMN.

Una tarde para poner en valor la enfermería dermoestética

El encuentro estuvo conducido por Lola Guzmán y Beatriz Checa, enfermeras dermoestéticas con amplia trayectoria docente, directoras de DNA Formación y coordinadoras académicas del Máster en Formacion Permanente en Enfermeria Dermoestetica, cuidados avanzados de la piel y prevención del envejecimiento. Ambas, vicepresidenta y presidenta respectivamente de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética (SECUDEMN), dirigen sus propias clínicas en Madrid, donde ejercen a diario esta disciplina.

La primera parte de la jornada abordó el marco legal de la enfermería dermoestética, los mitos más extendidos en el sector y sus salidas profesionales. A continuación, se presentó el programa formativo desarrollado junto a la UPSA y varias enfermeras que ya ejercen en este ámbito compartieron su experiencia. El acto concluyó con un turno de preguntas y un espacio de networking con cóctel.

La enfermería dermoestética es una de las áreas con mayor proyección de nuestra profesión. Las enfermeras tenemos la base científica y la cercanía con el paciente; lo que necesitamos es una formación rigurosa, práctica y con respaldo universitario. Para eso nace DNA, afirmó Lola Guzmán.

Por su parte, Beatriz Checa subrayó que el cuidado de la piel exige conocimiento, criterio clínico y ética. Queremos que nuestras alumnas salgan preparadas para ejercer con seguridad y con la confianza de haber practicado en condiciones reales. No las formamos para que apliquen técnicas, sino para que sepan decidir.

Un máster universitario que ya ha cubierto la mitad de sus plazas

El eje de la propuesta es el Máster de Formación Permanente en Enfermería Dermoestética, Cuidados de la Piel y Prevención del Envejecimiento, de 60 créditos ECTS y con título de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su próxima edición comienza en enero de 2027, en formato semipresencial —teoría online y nueve jornadas de práctica clínica inmersiva en Madrid— y, en menos de dos meses, ya ha cubierto el 50% de las plazas.

Además del Máster, DNA Formación completa su oferta con formaciones One to one: sesiones individualizadas para profesionales que ya están formadas en dermoestética y quieren perfeccionar técnicas concretas a su ritmo.

Entre los rasgos diferenciales del Máster en Enfermería dermoestética destacan:

Grupos reducidos, para garantizar una atención cercana y personalizada a cada alumna.

Prácticas One to one: alumna, paciente y docente; donde se realiza el tratamiento completo bajo supervisión, de principio a fin.

Taller intensivo de anatomía en cadáveres, que permite conocer en profundidad las estructuras sobre las que se trabaja.

Inside Clinic Experience, jornadas de prácticas en clínicas reales para consolidar el aprendizaje y conocer el día a día de una consulta en funcionamiento.

Microlearning, videoclases dinámicas, con conceptos clave y enfocadas a la práctica.

Sobre DNA Formación

DNA Formación es una empresa con sede en Madrid dedicada a la formación especializada de profesionales de enfermería, con especial foco en la enfermería dermoestética. Su máster cuenta con título de la Universidad Pontificia de Salamanca y su oferta se completa con formaciones One to One.

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