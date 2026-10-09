El doctor César Manuel Noval Font recibe el prestigioso Premio Europeo de Tecnología e Innovacion - AEITI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre.- La excelencia, la vanguardia científica y el compromiso con la salud y la innovación se dieron cita el pasado 18 de septiembre, cuando el Hotel Marriott Auditorium de Madrid acogió la entrega del prestigioso Premio Europeo de Tecnología e Innovación, impulsado por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI). El galardón fue entregado al reputado cirujano y especialista D. César Manuel Noval Font, al frente de la Clínica Nef, en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al sector sanitario mediante el uso de tecnología avanzada.

Dr. César Manuel Noval Font y el Método Nef: Tecnología puntera al servicio de la medicina avanzada.

Gracias al esfuerzo constante, la incansable dedicación, el rigor científico y la brillante visión estratégica de su fundador y director, el Dr. César Manuel Noval Font, la Clínica Nef se ha consolidado con pleno merecimiento como uno de los centros médicos e instituciones de salud más punteros, prestigiosos y respetados de España y de toda Europa. La clínica se erige como un auténtico referente internacional en la vanguardia asistencial, destacando muy especialmente por su capacidad para integrar la más alta exigencia facultativa con el desarrollo de soluciones terapéuticas altamente tecnológicas.

El eje vertebrador de este liderazgo es el revolucionario Método Nef, un procedimiento pionero y exclusivo concebido por el doctor que representa un auténtico hito científico y un salto cualitativo sin precedentes en la cirugía plástica y reconstructiva avanzada, especialmente en intervenciones complejas como la reasignación de género. Este método incorpora tecnología puntera y técnicas de instrumentalización de máxima precisión, optimizando de manera drástica los tiempos quirúrgicos, minimizando el traumatismo tisular y aplicando protocolos biotecnológicos avanzados de recuperación y seguimiento.

La innovación que representa el Método Nef radica en su capacidad para ofrecer resultados funcionales y estéticos pioneros, priorizando la absoluta seguridad, la naturalidad y el bienestar integral del paciente. Bajo la dirección del Dr. César Manuel Noval Font, el centro transforma de forma continuada los estándares tradicionales de la medicina, aplicando una filosofía donde la innovación tecnológica y la sensibilidad humana se funden para ofrecer una atención de máxima calidad que sitúa a la clínica en la cúspide absoluta de la excelencia sanitaria europea.

Un galardón de máxima exclusividad

Creado en 2019, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación se ha consolidado como un distintivo de máxima exclusividad y prestigio dentro del ecosistema empresarial y sanitario. Este reconocimiento nació con la misión inquebrantable de ensalzar a aquellas organizaciones e insignes líderes que impulsan el desarrollo tecnológico y la digitalización inteligente. Al premiar la capacidad de adaptación, la inversión en I+D y la excelencia en los procesos clínicos, el galardón certifica que las entidades distinguidas forman parte del selecto grupo de líderes que marcan el rumbo del futuro médico y tecnológico.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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Emisor: ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INNOVACION

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