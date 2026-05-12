Óscar Romero Jiménez, director de Personas y Sostenibilidad de DONTE GROUP, y Javier Martín Ocaña, CEO de DONTE GROUP - DONTE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

- DONTE GROUP supera los 427 millones de euros de facturación en 2025 y acelera su Plan Estratégico hacia las 600 clínicas en 2030

? El ejercicio 2025 marca un hito histórico para DONTE GROUP, que ha alcanzado la cifra de cerca de 750.000 diagnósticos realizados, en sus más de 440 centros propios.

? En el último ejercicio se han incorporado 23 nuevos centros bajo las diferentes marcas del grupo

? El grupo de salud y cuidado bucodental supera los más de 5.600 colaboradores, entre personal de clínica y doctores, y se convierte en el primer Top Employer del sector dental en España.

? En materia de sostenibilidad, destaca la reducción del 10% en el consumo energético por paciente y una disminución del 41% en emisiones de CO2.

Madrid, 12 de mayo de 2026.- DONTE GROUP, grupo de salud y cuidado bucodental, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de más de 427 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 11% respecto al año anterior, triplicando ampliamente el crecimiento del mercado dental. Este resultado consolida la tendencia de los tres últimos años con un crecimiento sostenido, cercano al doble dígito anual.

"Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo y la capacidad de nuestro equipo para ejecutar con excelencia en un entorno cada día más exigente. Estamos creciendo muy por encima del mercado porque llevamos a cabo una estrategia clara, bajo un modelo multimarca diferencial y nuestros equipos ambicionan constantemente mejorar la experiencia del paciente y hacer más accesible la salud bucodental a todas las personas", señala Javier Martín Ocaña, CEO de DONTE GROUP.

Récord de pacientes y crecimiento en todas las marcas

El ejercicio 2025 marca un hito histórico para DONTE GROUP, que ha alcanzado la cifra récord de cerca de 750.000 diagnósticos realizados.

Por marcas, la evolución del negocio refleja el éxito del modelo multimarca del grupo. Vitaldent continúa consolidando su liderazgo con 407 clínicas y cerca de 707.000 pacientes diagnosticados en 2025. MAEX, la marca de la práctica odontológica de excelencia protagoniza el mayor crecimiento, alcanzando las 18 clínicas altamente especializadas casi triplicando su actividad respecto al año anterior.

Por otra parte, Moonz, la enseña de DONTE GROUP especializada en la salud dental de niños y adolescentes, mantiene su red de 15 clínicas y experimenta un fuerte impulso en su actividad, con cerca de 13.000 pacientes diagnosticados.

La red de centros ha crecido hasta las 440 clínicas propias en todo el territorio nacional, 23 clínicas más que en 2024, con presencia en casi el 100% de las localidades de más de 50.000, habitantes reforzando así la proximidad territorial. En un mercado muy fragmentado donde operan cerca de 23.000 clínicas independientes, DONTE GROUP continúa acelerando su consolidación.

Plan Estratégico 2025-2030: liderazgo nacional y referencia europea

DONTE GROUP mantiene el rumbo de su Plan Estratégico 2025-2030, con el objetivo de alcanzar más de 1.300.000 pacientes, operando las 600 clínicas propias y superar los 700 millones de euros de facturación en 2030.

El plan contempla la creación de más de 1.000 nuevos puestos de trabajo y la incorporación de cerca de 400 y 500 nuevos odontólogos colaboradores altamente cualificados. La inversión continua en tecnología incluye TACs, escáneres intraorales, sistemas de inteligencia artificial en prediagnóstico, cirugía guiada, impresión 3D, sedación consciente y monitorización dental remota.

Personas y talento: primer Top Employer del sector dental en España

DONTE GROUP ha reforzado su estructura hasta 3.300 empleados y más de 2.300 doctores colaboradores, consolidando un equipo que supera los 5.600 profesionales. En los últimos años, el grupo ha incorporado cerca de 300 nuevos profesionales a su plantilla.

Un hito destacado del ejercicio ha sido la obtención de la certificación Top Employer 2025, que convierte a DONTE GROUP en la primera empresa de salud bucodental en España en recibirla. Este reconocimiento internacional acredita las mejores prácticas en gestión del talento, desarrollo profesional y cultura corporativa. En este sentido, la compañía impulsa planes de desarrollo profesional, mejora de la condiciones laborales y entornos de trabajo más seguros y saludables.

La experiencia del paciente sigue siendo un eje prioritario: el grupo cuenta con más de 40.000 nuevas reseñas al año con una valoración media de 4,8 sobre 5 y un índice de recomendación por su parte (NPS) que supera los 68 puntos en nuestras clínicas.

#HuellaDONTE: Impacto social, accesibilidad y sostenibilidad

DONTE GROUP ha intensificado su cooperación con entidades sociales para facilitar el acceso a la salud bucodental a personas en situación de vulnerabilidad. A través de alianzas estratégicas con Cruz Roja Española, Cáritas y Grupo Social ONCE, entre otras, la compañía ha atendido a cientos de personas mediante tarifas sociales, diagnósticos gratuitos y financiación sin intereses.

En 2025, la compañía cuantificó por primera vez, según metodología de Impact Frontiers el valor social generado por su actividad, materializado en 12,6 millones de euros en financiación gratuita para sus pacientes. Además, la compañía ha atendido a más de 500 pacientes en situación de vulnerabilidad y pone de relieve la contribución del grupo a la democratización de la salud bucodental, así como su efecto positivo en la renta disponible de los colectivos más vulnerables.

Asimismo, DONTE GROUP ha avanzado en la implementación de su Plan de Descarbonización, con medidas como la electrificación progresiva de su flota, la extensión de buenas prácticas ambientales en su red de clínicas y la digitalización de procesos para reducir el consumo de papel.

La compañía ha realizado su primer análisis de riesgos climáticos, incorporando tanto riesgos físicos como de transición, lo que refuerza su capacidad de anticipación ante el cambio climático. En términos de desempeño, destaca la reducción del 10% en el consumo energético por paciente y una disminución del 41% en emisiones de CO2 por paciente.

"Miramos al futuro con la convicción de que el crecimiento solo tiene sentido si va acompañado de impacto positivo. Queremos seguir liderando la transformación del sector, ampliando el acceso a la salud bucodental y generando valor para la sociedad, nuestros pacientes y nuestros profesionales. Ese es el compromiso que guía cada paso que damos como compañía”, añade Martín Ocaña.

Sobre DONTE GROUP

DONTE GROUP es el primer grupo de cuidado bucodental español que nace con el propósito de mejorar la odontología, la sociedad y el planeta, haciendo accesible a todo el mundo el cuidado de la salud bucodental, especialmente a aquellos que más lo necesitan. El grupo engloba a las marcas Moonz, Smysecret, Vitaldent y MAEX y cuenta con una plantilla de más de 3.200 profesionales y más de 2.300 odontólogos colaboradores repartidos entre sus más de 450 centros en España (a fecha de mayo 2026) y en su clínica de Londres, donde han atendido a más de 9 millones de pacientes. DONTE GROUP tiene el respaldo del fondo de pensiones canadiense OTPP como accionista mayoritario.

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