DQ y la Universidad Pablo de Olavide cierran colaboración para la difusión y promoción de títulos propios

(Información remitida por la empresa firmante)

Don Alejandro Truébano como CEO de Grupo Doctrina Qualitas y Dª Laura López de la Cruz, como Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones y Vicerrectora ejecutiva de la Fundación Pablo de Olavide, suscriben una colaboración para la difusión y promoción de títulos propios

Madrid, 5 de agosto de 2025.- La Universidad Pablo de Olavide es una de las universidades más prestigiosas de España. Ubicada en Sevilla, ofrece una de las ofertas educativas más completas e innovadoras.

Desde hace más de 10 años, el Grupo Doctrina Qualitas viene potenciando el reconocimiento internacional y creando nuevas alternativas a los alumnos de todo el mundo para que tengan nuevas y mejores oportunidades laborales y académicas.

El Certificado Universitario Internacional DQ se ha posicionado con el soporte académico para demostrar el carácter internacional de cualquier programa educativo. Los programas de acreditación y sellos de DQ también son valor de confianza para alumnos y partners de cualquier institución educativa. Finalmente, la oferta y posibilidades que arroja el área de formación permanente o educación continua viene creciendo y es una tipología educativa de las universidades que genera profesionales y capacita en habilidades transversales y especializaciones. DQ también es líder en esta área académica de la formación permanente y, este acuerdo de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide para la promoción internacional de sus títulos propios y formación continua, viene a reforzar esta actividad tan sumamente interesante para las instituciones educativas y para los alumnos.

Doctrina Qualitas ya estaba asociada desde hace tiempo con instituciones y personalidades vinculadas a la Universidad Pablo de Olavide, como es el caso de RF Aeco y Don Carlos Lucena, focalizados en la arquitectura e ingeniería. Desde este momento, la vinculación y compromiso de Grupo Doctrina Qualitas para la promoción de sus formaciones de educación continua es aún más fuerte.

El acuerdo suscrito por Don Alejandro Truébano como CEO de Grupo Doctrina Qualitas y Dª Laura López de la Cruz, como Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones y Vicerrectora ejecutiva de la Fundación Pablo de Olavide, establece una marco para la promoción de formaciones tan interesantes como;

• "Máster de Formación Permanente en International BIM Manager for Project Management according to ISO 19650: Building Information Modelling (modalidad Presencial y On line)".

• "Diploma de Experto/Certificado Universitario en BIM (Building Information Modeling) y Arquitectura Sostenible (modalidad Presencial y On line)".

• "Diploma de Especialización en BIM (Building Information Modeling) & VDC (Virtual Design and Construction) (modalidad Presencial y On line)".

• "Máster de Formación Permanente en High-Performance Stadium Architecture & Design UPO – AYESA (HiPSAD)".

• "Máster de Formación Permanente en International BIM Manager for Railway Infrastructures by Railway Innovation Hub (RIH)".

• "Diploma de Experto/Certificado Universitario en Metodología BIM para Jefes de Obra: Uso de BIM en Fase de Obra/Construcción".

El Grupo Doctrina Qualitas dispone anualmente de cientos de alumnos que han finalizado formaciones vinculadas al área de arquitectura e ingeniería. Del mismo modo, también dispone de una serie de universidades que tienen facultad en estas especializaciones, a través de las cuales, la promoción de estos programas en diversos países y sistemas educativos será una realidad.

El trabajo que el Grupo Doctrina Qualitas para esta promoción se iniciará en septiembre de 2025 y seguramente traerá acuerdos interesantes para el sector de la arquitectura e ingeniería que está gozando de un boom entre los jóvenes a la hora de decidirse a establecerse profesionalmente. Las tendencias educativas actuales vienen marcadas por un alto nivel de especialización, por lo que las mencionadas formaciones recogidas en este acuerdo son un complemento para cualquier arquitecto o ingeniero que deseen ver potenciada su carrera y oportunidades. Del mismo modo, factores como los avances tecnológicos o la sostenibilidad y eficiencia energética, son determinantes para que se requiera cada vez de un mayor nivel de especialización y acreditación profesional en el desarrollo profesional de los arquitectos, que buscan especializarse en áreas como diseño de interiores, gestión de proyectos, restauración del patrimonio, entre otros, para diferenciarse en el mercado laboral.

Doctrina Qualitas viene manteniendo acuerdos de colaboración con varias de las más prestigiosas universidades a nivel internacional y, la Universidad Pablo de Olavide ha sabido dar importancia y valor a la internacionalización y globalización educativa con este acuerdo, siendo consciente de que tener un partner de confianza para presentar y promocionar su oferta educativa, puede abrirle la puerta a contar con promoción a través de universidades de máximo interés.

Contacto

Nombre contacto: DOCTRINA QUALITAS

Descripción contacto: ÁREA DE PRENSA

Teléfono de contacto: 985880055