Las dudas más frecuentes cuando la moto se guarda en invierno; qué dice el seguro - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Allianz Direct España señala que, con la llegada del frío, buena parte de los motoristas guarda su vehículo durante varios meses, lo que dispara las dudas sobre si es posible suspender el seguro, si hay que seguir pagando o si existe alguna fórmula que ajuste el coste al uso real.

El contexto: el fin de la temporada alta de moto

Con la entrada del otoño, el uso de la motocicleta se reduce de forma notable para una parte importante de los conductores, que optan por guardarla en garaje durante los meses más fríos y retomar su uso habitual en primavera. Esta estacionalidad, muy marcada en el caso de la moto frente al coche, alimenta cada año la misma pregunta entre los motoristas: si el vehículo se usa menos, ¿debería costar menos el seguro?

¿Reduce el uso estacional el coste del seguro?

El uso estacional no reduce de forma automática el precio de la póliza, ya que el cálculo de la prima no se basa únicamente en los kilómetros recorridos o en los meses de circulación efectiva. La cobertura de responsabilidad civil, obligatoria por ley, debe mantenerse activa durante todo el año con independencia de que la moto esté en circulación o guardada, salvo que el propietario formalice una baja temporal del vehículo ante Tráfico.

Qué factores determinan realmente el precio de un seguro de moto

Historial del conductor: los años de carnet y la ausencia de siniestros previos influyen de forma directa en la prima.

Cilindrada y potencia: condicionan el riesgo asociado al vehículo con independencia de la frecuencia de uso.

Zona de aparcamiento habitual: aparcar en vía pública o en garaje cerrado influye en el cálculo del riesgo de robo.

Modalidad contratada: terceros, terceros ampliado o todo riesgo, cada una con un nivel de cobertura y un coste asociado distinto.

Preguntas frecuentes sobre el seguro de moto en invierno

"¿Puedo suspender el seguro de la moto en invierno?" No, con carácter general. El seguro de responsabilidad civil es obligatorio durante todo el año mientras la motocicleta esté matriculada, con independencia de que circule o permanezca guardada.

"¿Tengo que pagar seguro si no uso la moto?" Sí. La obligación de mantener la cobertura de responsabilidad civil no depende del uso efectivo del vehículo, sino de que siga dado de alta en el Registro de Vehículos.

"¿Puedo dar de baja el seguro unos meses?" Solo si se acredita ante la aseguradora que el vehículo ha sido dado de baja temporal en la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin esa baja, el seguro debe permanecer activo.

"¿Qué pasa con el seguro si la moto está guardada?" La póliza sigue vigente salvo que se haya tramitado la baja temporal en la DGT. Lo que sí puede hacer el propietario es revisar la modalidad contratada y ajustarla a un uso más reducido.

"¿Existe un seguro de moto por meses?" En España no existe una modalidad de seguro estrictamente mensual, pero sí es posible modificar la cobertura contratada en cualquier momento del año de forma 100 % digital, adaptándola a las necesidades reales sin cambiar de compañía.

Qué puede hacer el propietario que guarda la moto en los meses fríos

Para quienes no van a utilizar la motocicleta durante un periodo prolongado, la opción formal es tramitar una baja temporal del vehículo ante la Dirección General de Tráfico. Esta gestión conviene valorarla con cuidado: si más adelante se quiere volver a circular con la moto, será necesario pasar de nuevo la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aunque no haya transcurrido el plazo habitual y la inspección anterior siguiera en vigor en el momento de la baja.

En cuanto al seguro, solo es posible solicitar su baja o suspensión si se acredita ante la aseguradora que el vehículo ha sido dado de baja en la DGT; cuando el propietario decide volver a utilizar la moto, deberá dar de alta de nuevo la póliza antes de ponerse en circulación.

Al margen de esta gestión, revisar anualmente la modalidad contratada y ajustarla al uso real permite optimizar el coste de la póliza sin renunciar a la protección necesaria.

Ajustar el seguro al uso real de la motocicleta es, en definitiva, una forma más de llevar a los motoristas directo a su ahorro, el compromiso con el que Allianz Direct plantea sus soluciones de coche, moto y ciclomotor.

Quienes buscan una gestión ágil de este tipo de trámites pueden consultar las condiciones del seguro de moto de Allianz Direct, contratable y modificable de forma 100 % digital.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos financieros y aseguradores líderes a nivel mundial. Su misión es reinventar los seguros para que sean sencillos, rápidos y personalizados, ofreciendo soluciones de coche, moto y ciclomotor adaptadas al estilo de vida digital. Presente en España y en varios países europeos, Allianz Direct combina la solidez del Grupo Allianz con la agilidad de una empresa 100 % digital, permitiendo contratar, modificar y gestionar siniestros en cuestión de minutos desde cualquier dispositivo.

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