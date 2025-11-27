E2E Logistics Solutions ponentes en la Jornada de Formación para Grandes Cargadores y Clientes - E2e Logistics Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

E2E Logistics Solutions ponentes en la Jornada de Formación para Grandes Cargadores y Clientes del Port de Barcelona mediante el Efficiency Network, marca de calidad del Port.

Barcelona, 27 de noviembre de 2025.- E2E Logistics Solutions participó activamente como ponente en la Jornada de Formación organizada para grandes cargadores y clientes usuarios del Efficiency Network, la marca de calidad del Port de Barcelona.

El objetivo de esta sesión fue dar a conocer los servicios disponibles para clientes, incluyendo la localización de contenedores, la optimización de tiempos de carga, rutas marítimas directas, próximas escalas y operadores certificados.

Ricard Cantarell, Operations Manager de E2E Logistics, expuso las ventajas que supone para los clientes y grandes cargadores del Puerto de Barcelona trabajar con proveedores especializados, reconocidos y certificados bajo la marca de calidad Efficiency Network:

La logística es un pilar fundamental en la economía global y local, siendo clave para conectar productos, mercancías y servicios de manera eficiente, rápida y segura. En este sentido, la containerización y el transporte marítimo representan el 90% comercio mundial, adaptándose continuamente mediante mejoras en flota, infraestructuras y tecnologías.

El Puerto de Barcelona, uno de los más importantes y competitivos del Mediterráneo, ha consolidado el Efficiency Network como un referente que certifica la calidad y fiabilidad de las empresas que operan en su ámbito, garantizando transparencia y seguridad en toda la cadena logística.

Los estándares y auditorías periódicas de Efficiency Network aseguran la calidad en los procesos, lo que se traduce en beneficios concretos para los cargadores, tales como mayor eficiencia, seguridad y valor añadido en sus operaciones.

E2E Logistics, miembro activo de Efficiency Network, destaca por su compromiso con la innovación tecnológica y la personalización de soluciones integrales para la cadena de suministro. La empresa mantiene rigurosas auditorías que aseguran la mejora continua, transparencia y reducción de costes, apoyando la competitividad y seguridad en el comercio internacional. La flexibilidad y proximidad al cliente son distintivos de E2E Logistics, involucrándose en todas las fases de los proyectos para ofrecer asesoramiento informado y adaptado a cada necesidad. Con esta colaboración entre el Puerto de Barcelona, Efficiency Network y empresas logísticas como E2E Logistics, se impulsa un entorno más ágil, sostenible y competitivo que responde a los retos de la globalización y el creciente flujo de productos y servicios.

E2E Logistics Solutions S.L. es una empresa líder en soluciones de logística integral End to End, especializada en ofrecer servicios personalizados y tecnológicos que optimizan la cadena de suministro internacional para una amplia gama de clientes.

Contacto de prensa: Jordi Alegria

¡Correo electrónico: jordi.alegria@e2elogistics.es

Página web: www.e2elogistics.es



Emisor: E2e Logistics Solutions



Contacto: E2e Logistics Solutions

Número de contacto: 696326553