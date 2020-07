Eaglesocks presenta #Savetheplanet: camisetas de running 100% sostenibles

Las primeras camisetas ECO para Running. 100% sostenibles, elaboradas con material reciclado, más concretamente con tejidos de alta gama reciclados, exponiéndose así contra el plástico. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a su público sobre la correcta utilización de los recursos naturales del alrededor

Save the planet collection

Save the planet, cuidar el planeta es el objetivo de todos y EagleSocks se suma a la causa. El futuro del mundo está en peligro, se está destruyendo. Por ello, se debe concienciar a toda la sociedad y por ese motivo Eagle ha lanzado la colección más exclusiva y sostenible hasta la fecha.



La marca EAGLE sigue sorprendiendo con sus productos siempre teniendo en cuenta los valores y principios con los que empezaron. 'Calidad, Diseño y Sostenibilidad'. Así han conseguido crear una colección que encantará al amante del running.



Además se pueden encontrar todos los modelos en las secciones running, ciclismo, triatlón y crossfit.



“Después de muchos meses de intenso trabajo, de mucha dedicación y esfuerzo, Eaglesocks saca a la luz una de sus colecciones más especiales”.







El gran avance de las nuevas tecnologías sostenibles en la fabricación textil, han ido un paso más allá, hasta llegar al punto de alcanzar la completa sostenibilidad ética y medioambiental de la industria de la moda.



Es por ello que esta firma española con sello en Barcelona ha materializado en una nueva colección bajo el nombre “Save the planet collection”. Ya disponible en la tienda online que se podrá acceder a través de su página web www.eaglesocks.com.







“El principal objetivo de la marca es satisfacer las necesidades del deportista a través del I+D de sus productos”.







La nueva serie de prendas exclusivas “Save the planet collection” está formada por nada más ni nada menos que 4 camisetas de running y 4 calcetines deportivos específicos. Todos ellos inspirados en los elementos de la naturaleza: Tierra, Aire, Fuego y Agua, haciendo así un guiño al planeta.



Todas las nuevas prendas de la colección son 100% sostenibles, elaboradas con material reciclado, más concretamente con tejidos de alta gama reciclados, exponiéndose así contra el plástico. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar al público sobre la correcta utilización de los recursos naturales que existen en el ecosistema.







“Un esfuerzo es reducir la huella ecológica, sin perder la calidad de los productos”.







"A su vez, los elementos estrella del nuevo repertorio representan una serie de valores que caracterizan EAGLE como marca, por este motivo queremos que los luzcáis cada vez que os enfundéis esta colección".



Han presentado la colección en diferentes PACKS:



Estos son los valores que se transmiten, reflejando a través de esta colección los sentimientos que se deben observar cada vez que se haga una preparación para hacer deporte.



El deporte es una desconexión del día a día dando paso a una interiorización personal y es lo que se plasma en esta selección de prendas deportivas de running.



El detalle y la precisión son especiales, ya que se consigue un diseño duradero gracias a los materiales y tecnología de vanguardia. Además de cuidar el medio ambiente se toma conciencia con él.







“Convirtiendo así productos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente”.







Eagle Socks ayudará a buscar exactamente lo que se desea ofreciendo siempre la mejor calidad combinada con un diseño atractivo, original, divertido, atrevido e innovador, para que en los entrenamientos se obtenga el máximo rendimiento posible y no se pierda el estilo.



Cuidando pies, los dos grandes motores para que la actividad sea fructífera. Asegura que el pie esté siempre seguro y cómodo, evitado cualquier tipo de lesiones leves o graves.



Sus profesionales han elegido los mejores materiales para evitar ampollas, roces, heridas o incluso esguinces, ofreciendo así la mejor opción del mercado.



"Si todavía no conoces dónde conseguir los mejores productos técnicos y sostenibles para esta temporada, desde Eagle Socks te invitamos a visitar la web eaglesocks.com y estar al día con Instagram EAGLESOCKS , dónde seguro encontrarás todo lo que buscas", afirman desde la marca.







