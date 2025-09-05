Easy Talk ofrece formación de idiomas online y bonificada a empresas líderes de la península ibérica - Easy Talk

Madrid, 05 de septiembre de 2025.-

En el contexto empresarial actual, la capacitación lingüística se ha consolidado como un factor estratégico para impulsar la competitividad en entornos multiculturales. Cada vez más organizaciones apuestan por programas específicos que integren formación de calidad con soluciones adaptadas a las necesidades del entorno profesional.

En este escenario, Easy Talk ha diseñado una propuesta integral de formación de idiomas destinada a empresas internacionales que buscan mejorar las competencias comunicativas de sus equipos, sin perder de vista la eficiencia operativa y la accesibilidad. Esta formación está concebida para ejecutarse en modalidad online, permitiendo una total flexibilidad horaria y geográfica.

La colaboración con entidades como FUNDAE, el uso de metodología telepresencial (live training) y la apuesta por el coaching de idiomas permiten que cada programa se alinee con los objetivos formativos de las compañías más exigentes de la península ibérica.

Formación de idiomas a medida para el entorno corporativo

Easy Talk cuenta con una estructura específica para empresas, conocida como área Corporate, desde donde se gestionan formaciones personalizadas que se adaptan a las particularidades de cada cliente. La oferta abarca clases en distintos idiomas —inglés, francés, español, italiano, alemán y portugués, impartidas tanto online como en las sedes del cliente.

Cada proceso comienza con una evaluación del nivel del participante mediante una prueba específica, seguida de una entrevista personalizada que permite definir objetivos y diseñar un plan de aprendizaje individualizado.

Los cursos pueden ser individuales o grupales, e incluyen seguimiento continuo, informes periódicos y certificados al finalizar cada etapa. Para los puestos directivos se ofrecen programas avanzados con enfoque en comunicación ejecutiva, redacción profesional y vocabulario técnico adaptado al sector.

Estas clases pueden acogerse a la formación bonificada a través de FUNDAE, permitiendo a las empresas recuperar parte del coste invertido mediante los boletines de cotización a la Seguridad Social. Esta opción facilita la incorporación de programas lingüísticos sin incrementar la carga presupuestaria.

Metodología online, programas internacionales y coaching de idiomas

Además de la modalidad presencial, Easy Talk ha incorporado un sistema de formación telepresencial (live training) que combina sesiones por videoconferencia con una plataforma de aprendizaje digital de uso diario. Esta fórmula permite a los alumnos avanzar a su ritmo y consolidar los conocimientos mediante clases en directo con el mismo docente y grupo reducido. El contenido está orientado tanto a situaciones cotidianas como al entorno laboral, reforzando la comprensión auditiva, la fluidez verbal y la expresión escrita.

En el ámbito del coaching de idiomas, Easy Talk implementa programas individuales orientados a objetivos concretos: preparación de presentaciones, negociaciones, correos formales o participación en reuniones internacionales. Estas sesiones, completamente adaptadas a la realidad profesional de cada alumno, se realizan en bloques intensivos y son coordinadas por tutores especializados que ajustan el ritmo y contenido según los avances del participante.

Las empresas líderes que ya han confiado en Easy Talk destacan la capacidad de adaptación de los programas y la calidad técnica de los formadores. Con una estructura que abarca todo el territorio peninsular, Easy Talk se posiciona como una opción eficaz para incorporar la formación de idiomas en las estrategias de desarrollo del talento corporativo.

Contacto

Emisor: Easy Talk

Contacto: Easy Talk

Número de contacto: 910 471 952