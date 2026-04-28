Ecogal recuerda la existencia de deducciones de hasta el 60% por placas solares en la Renta 2026

Deducciones de hasta el 60% por placas solares en la Renta 2026 - ECOGAL ENERGÍA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.- La campaña de la Renta 2026 arranca a partir del 8 de abril con una doble actualidad en el sector del autoconsumo solar. Por un lado, miles de propietarios que instalaron placas solares en 2025 pueden recuperar hasta 7.500 euros en su declaración si cumplen los requisitos de eficiencia energética. Por otro, el recién aprobado Real Decreto-ley 7/2026 —ratificado por el Congreso en marzo— ha puesto sobre la mesa nuevas deducciones para 2026 y ampliado el autoconsumo colectivo hasta 5 kilómetros, abriendo la puerta a viviendas sin tejado propio. Sin embargo, la información circula de forma confusa entre los contribuyentes. Instaladores especializados como Ecogal Energía confirman que reciben llamadas diarias de clientes que desconocen las ayudas disponibles. "Hay propietarios que instalaron el año pasado sin saber que pueden deducirse cantidades importantes, y otros que quieren instalar ahora en 2026 sin conocer las nuevas deducciones específicas para este ejercicio", explican desde la compañía.

Instalaciones realizadas en 2025: hasta el 60% deducción

Las deducciones por mejora de eficiencia energética aplicables en la declaración que comienza a partir del 8 de abril son las mismas que llevan vigentes desde 2021, prorrogadas anualmente. Para instalaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2025, existen tres tramos de deducción según el nivel de mejora energética conseguida:

Deducción del 20%: Aplica cuando la instalación fotovoltaica ha reducido al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración de la vivienda. El límite de deducción es de 5.000 euros anuales. Sobre una instalación de 10.000 euros, la devolución alcanzaría los 2.000 euros en la declaración.

Deducción del 40%: Se aplica cuando se ha conseguido reducir el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o mejorar la calificación energética del inmueble. El tope sube a 7.500 euros. En la práctica, una instalación de autoconsumo de 5-6 kW suele superar ese 30% reducción sin dificultad, por lo que este tramo es el más habitual entre particulares.

Deducción del 60%: Reservada principalmente para comunidades de propietarios que realicen actuaciones en zonas comunes y consigan que el edificio alcance una calificación energética A o B. La base máxima es de 5.000 euros anuales por propietario, aunque puede repartirse en cuatro ejercicios hasta un máximo acumulado de 15.000 euros.

El requisito imprescindible es que el certificado de eficiencia energética posterior a la obra se haya expedido antes del 1 de enero de 2026. Aunque este plazo ya venció, la Agencia Tributaria permite aplicar la deducción en ejercicios posteriores si la obra se completó antes del 31 de diciembre de 2025.

Un ejemplo ilustra el alcance de estas ayudas. Una familia de Madrid instaló un sistema de 6 kW con baterías en octubre de 2025 por 11.500 euros. El certificado energético demostró una reducción del 35% en consumo de energía primaria no renovable. La deducción alcanza el 40% de la base deducible, con un tope de 7.500 euros, es decir, 3.000 euros en la declaración de la Renta de este abril. Sumado al ahorro en factura eléctrica —que ronda los 900-1.200 euros anuales según el perfil de consumo—, el periodo de amortización se reduce drásticamente.

Instalaciones previstas para 2026: nuevas deducciones del 10% y 20%

El Real Decreto-ley 7/2026 ha creado deducciones específicas para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico realizadas durante 2026. Son diferentes de las anteriores y se aplicarán en la declaración de la Renta de 2027:

Deducción del 10%: Para instalaciones de autoconsumo renovable (incluido almacenamiento) en viviendas individuales propiedad del contribuyente. Base máxima de 5.000 euros.

Deducción del 20%: Para instalaciones en edificios de uso predominantemente residencial donde el contribuyente sea propietario de una vivienda. Base máxima también de 5.000 euros.

La diferencia respecto a las deducciones anteriores es que estas no exigen certificado de eficiencia energética, solo el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE). Esto simplifica la tramitación y reduce costes, aunque los porcentajes sean menores.

Empresas del sector confirman que esta nueva normativa está generando un incremento de consultas entre particulares que habían aplazado la decisión. Ecogal Energía señala que "el mensaje es claro: las instalaciones realizadas en 2026 pueden deducirse el 10% o el 20% en la Renta de 2027. No alcanza el 60%, pero sigue siendo un incentivo relevante combinado con el ahorro en factura".

Autoconsumo colectivo: el radio se amplía a 5 kilómetros

Una de las novedades más disruptivas del Real Decreto-ley 7/2026 es la ampliación del radio del autoconsumo colectivo de 2 a 5 kilómetros. Hasta marzo de 2026, solo era posible formar parte de una instalación compartida si la distancia a la planta fotovoltaica no superaba los 2 km. Ahora, ese límite se ha multiplicado por 2,5.

Esta medida abre el autoconsumo a viviendas sin tejado propio. Comunidades de vecinos en edificios antiguos del centro de las ciudades, polígonos residenciales sin cubiertas disponibles, locales comerciales en bajos o viviendas unifamiliares con orientación norte pueden ahora conectarse a una instalación situada a varios kilómetros.

La nueva normativa también introduce la figura del gestor de autoconsumo, una persona física o jurídica autorizada que representa los intereses de los consumidores asociados y gestiona la tramitación ante las distribuidoras eléctricas. Esto elimina gran parte de la burocracia que antes frenaba estos proyectos colectivos.

Además, el decreto permite compatibilizar distintas modalidades de autoconsumo en una misma instalación, lo que abre la puerta a modelos híbridos más eficientes. Por ejemplo, una instalación puede combinar autoconsumo con excedentes y sin excedentes según las necesidades de cada participante.

"Las consultas de vecinos en edificios de los años 70 del centro urbano se han multiplicado", explica Ecogal Energía. "Con el nuevo radio de 5 km, es viable diseñar proyectos compartidos donde una planta en el extrarradio abastece a decenas de viviendas en el casco histórico. El modelo ha cambiado por completo".

Bonificaciones municipales: IBI e ICIO

Además de las deducciones estatales en el IRPF, la mayoría de ayuntamientos ofrecen bonificaciones en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de hasta el 50% durante 3-5 años para inmuebles con sistemas de energía renovable. También existe una bonificación de hasta el 95% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para construcciones que incorporen aprovechamiento solar o de energía ambiental.

Estas ayudas varían según el municipio. En ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla o Barcelona, la combinación de deducción IRPF + bonificación IBI + bonificación ICIO + ahorro en factura puede hacer que la instalación se amortice en menos de 5 años.

El Real Decreto-ley 7/2026 refuerza esta tendencia al incorporar entre las competencias municipales la promoción y participación de los ayuntamientos en comunidades energéticas, dotándoles de nuevas herramientas para impulsar el autoconsumo de proximidad.

La saturación de red: el cuello de botella estructural

Aunque las ayudas son generosas y la normativa ha mejorado sustancialmente, existe un problema estructural del que se habla poco: la saturación de la red eléctrica. Los datos de Red Eléctrica de España son contundentes: el 83% de los nudos de conexión están al límite de capacidad, y de los 40 GW de proyectos renovables solicitados en 2025, solo 4,5 GW lograron acceso a la red.

Esta situación implica que no todos los puntos geográficos tienen la misma viabilidad. Presentar un proyecto de autoconsumo en una zona saturada puede significar meses de espera o incluso la denegación del permiso de conexión. Por eso, conocer de antemano los puntos de evacuación con capacidad disponible se ha convertido en un factor crítico.

Instaladores especializados realizan análisis previos de la capacidad de red en la zona antes de comprometerse con proyectos. "No tiene sentido diseñar una instalación perfecta sobre el papel si no va a poder conectarse", aclaran desde el sector. "Hay proyectos bloqueados durante más de un año por este motivo".

Este aspecto técnico marca la diferencia entre un proyecto que arranca en pocas semanas y otro que se queda paralizado indefinidamente.

Requisitos prácticos para cada deducción

Deducciones del 20% / 40% / 60% (Renta abril 2026):

Instalación completada antes del 31 de diciembre de 2025

Certificado de eficiencia energética anterior y posterior a la obra

El certificado posterior debe estar expedido antes del 1 de enero de 2026

Conservar todas las facturas y justificantes de pago

La vivienda debe ser propiedad del contribuyente (habitual o alquilada)

Deducciones del 10% / 20% (Renta 2027):

Instalación realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026

Certificado de Instalación Eléctrica (CIE)

No se exige certificado de eficiencia energética

La deducción se practica en el ejercicio en que finalice la instalación

Autoconsumo colectivo:

Instalación situada a menos de 5 km de la vivienda

Acuerdo entre todos los participantes del proyecto

Inscripción en el registro de autoconsumo

Gestión a través de un gestor de autoconsumo (recomendable)

Ventana de oportunidad con fecha de caducidad

Las condiciones actuales son excepcionalmente favorables: deducciones fiscales generosas, normativa flexible para el autoconsumo colectivo, precios de componentes estabilizados tras años de volatilidad y factura eléctrica competitiva en el contexto europeo.

Los datos refuerzan esta lectura. España cerró marzo de 2026 con el 63,1% generación eléctrica renovable, un récord histórico que demuestra que el sistema eléctrico puede absorber grandes volúmenes de energía limpia. Además, más de 9,3 GW de autoconsumo están ya operativos en todo el país, repartidos entre 229 MW residenciales, 679 MW industriales y el resto en segmento comercial.

Sin embargo, las ayudas tienen fecha de caducidad. Las deducciones del 20%/40%/60% han sido prorrogadas año tras año desde 2021, pero nada garantiza que se mantengan indefinidamente. La tendencia natural es que estos incentivos se reduzcan a medida que la tecnología madura y los costes bajan.

La campaña de la Renta que empieza el 8 de abril permite a quienes instalaron placas solares en 2025 recuperar hasta 7.500 euros si cumplen los requisitos. Las instalaciones previstas para 2026 podrán acogerse a las nuevas deducciones del 10% y del 20% previstas en el Real Decreto-ley 7/2026. Y la ampliación del autoconsumo colectivo a 5 kilómetros abre esta opción a viviendas que hasta hace unos meses estaban excluidas.

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