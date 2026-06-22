EcoModular avanza en su solicitud a EIC STEP Scale-Up para impulsar su expansión industrial en Europa

EcoModular avanza en su solicitud a EIC STEP Scale-Up - EcoModular

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de robótica nativa de IA operada por Ascotway Limited ha contratado a la consultora especializada Catalyze para preparar su candidatura al programa STEP Scale-Up del Consejo Europeo de Innovación, con su centro de fabricación europeo como eje de su estrategia de crecimiento en el continente

Madrid, 22 de junio de 2026.- EcoModular, la plataforma de robótica nativa de inteligencia artificial para fabricación volumétrica operada por Ascotway Limited y que avanza hacia una cotización directa en el Nasdaq Capital Market, ha anunciado la contratación de Catalyze B.V., una de las principales consultoras europeas especializadas en financiación para la innovación, para preparar y presentar una solicitud al programa EIC STEP Scale-Up del Consejo Europeo de Innovación (EIC). La candidatura se está elaborando para la convocatoria cuya evaluación está prevista para el 9 de septiembre de 2026.



El programa EIC STEP Scale-Up forma parte de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) de la Unión Europea y está gestionado por el Consejo Europeo de Innovación. Su objetivo es proporcionar apoyo financiero a empresas europeas que estén escalando tecnologías estratégicas en ámbitos como la digitalización, las tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos, y la biotecnología. El programa cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros para 2026. Las propuestas se evalúan en convocatorias periódicas y están sujetas a una valoración independiente por parte de expertos, así como, cuando corresponda, a los procesos de diligencia debida del Fondo EIC.



La solicitud de EcoModular se sustenta en su EU Manufacturing Hub, la planta de fabricación volumétrica de la compañía, concebida como base de producción y escalado de su modelo industrial basado en robótica y orquestado mediante inteligencia artificial. La empresa considera que su apuesta por la automatización, la eficiencia en el uso de recursos y la producción sostenible encaja plenamente con las prioridades tecnológicas estratégicas que promueve el programa.



En virtud de este acuerdo, Catalyze liderará la estrategia de la candidatura, el desarrollo y redacción de la propuesta, la elaboración del presupuesto y la documentación de apoyo, así como la gestión integral de la presentación, en colaboración con el equipo directivo de EcoModular. El acuerdo fue firmado en nombre de la compañía por su consejero delegado y cofundador, Edvinas Cinga.



"Preparar una solicitud para el programa EIC STEP Scale-Up constituye un paso deliberado dentro de nuestra estrategia de expansión europea", afirmó Edvinas Cinga, CEO y cofundador de EcoModular. "Nuestra plataforma fue diseñada para hacer que la fabricación volumétrica sea más rápida, eficiente y sostenible. Las prioridades tecnológicas estratégicas del Consejo Europeo de Innovación encajan perfectamente con lo que estamos desarrollando en nuestro centro de fabricación europeo, y contar con un especialista del prestigio de Catalyze aporta a esta candidatura el rigor que merece".



La contratación de Catalyze no garantiza una invitación a entrevista ni ninguna decisión favorable de inversión. Cualquier resultado dependerá exclusivamente del proceso de evaluación independiente del Consejo Europeo de Innovación y, cuando proceda, de la diligencia debida realizada por el Fondo EIC.



"Mientras avanzamos hacia nuestra prevista salida a Nasdaq, el acceso disciplinado a fuentes estratégicas de financiación europea constituye una parte importante de cómo financiamos nuestra próxima fase de crecimiento", señaló Niall Shanahan, presidente y cofundador de EcoModular. "Esta candidatura refleja precisamente esa disciplina. La abordamos por sus propios méritos y mantendremos informados a nuestros grupos de interés cuando existan novedades relevantes que comunicar".



Acerca de EcoModular

EcoModular es una plataforma de robótica nativa de inteligencia artificial para fabricación volumétrica que avanza hacia una cotización directa en el Nasdaq Capital Market. Operada por Ascotway Limited, sociedad constituida en Irlanda, EcoModular coordina y gestiona sistemas robóticos de última generación para ofrecer fabricación volumétrica a gran escala. Su propiedad intelectual se centra en la integración de sistemas, el software de orquestación y las metodologías de producción. La compañía está desarrollando una base industrial europea para respaldar su plataforma tecnológica y su estrategia de crecimiento.



Acerca de Catalyze

Catalyze B.V. es una consultora de innovación con sede en Ámsterdam que ayuda a empresas y organizaciones de investigación a obtener financiación para la innovación tanto a nivel europeo como nacional, incluidos los programas gestionados por el Consejo Europeo de Innovación. Además de servicios de consultoría empresarial, ofrece apoyo en gestión de proyectos y desarrollo de estrategias de financiación.



Más información en: www.catalyze-group.com.

Contacto

Nombre contacto: Simona Mileskaitė

Descripción contacto: EcoModular

Teléfono de contacto: +34 625 225 751