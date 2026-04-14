El efecto rosario; por qué los jóvenes españoles llevan su fe en la muñeca - Promosant

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril.- Las pulseras bordadas con simbolismo religioso se convierten en el accesorio más buscado entre una generación que muestra su espiritualidad fuera de la iglesia. Algo está cambiando en la forma en que los jóvenes españoles expresan su fe. No ocurre en las iglesias, ni en los atrios de las catedrales. Ocurre en Instagram, en las muñecas de los universitarios y en los escaparates de las tiendas de artículos religiosos, donde las pulseras bordadas con motivos católicos se están convirtiendo en uno de los artículos más demandados de los últimos años. Es el efecto rosario: la espiritualidad como moda, como identidad y, sobre todo, como respuesta al vacío cultural de la época que les ha tocado vivir. En este contexto, Promosant se posiciona como una de las marcas que impulsa esta tendencia, integrando el simbolismo religioso en productos contemporáneos que conectan con una nueva forma de expresión de la fe entre los jóvenes.

Una generación más espiritual, pero a su manera

Los datos hablan por sí solos. Según Promosant y el Barómetro sobre Religión y Creencias en España de la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, un 31% los jóvenes españoles cree en algún tipo de realidad espiritual o fuerza vital, aunque el 61% no se identifica con ninguna religión oficial. Un dato aparentemente contradictorio que, en realidad, describe muy bien el espíritu de una generación: más espiritual que nunca, pero radicalmente alérgica a las etiquetas.

Y, sin embargo, entre quienes sí se identifican como católicos, el repunte es muy claro. El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que se considera católico ha pasado del 33,9% en 2021 al 38,5% en 2025, según los datos del CIS recogidos por varios medios de referencia como El Confidencial y El País. Un crecimiento que no se veía desde los años noventa y que ha frenado en seco décadas de caída sostenida.

Más revelador aún: el 50% los jóvenes a nivel global declara que su interés por la espiritualidad ha aumentado en los últimos cinco años, frente a solo un 15% que señala una disminución, según la investigación Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que analizó a casi 5.000 jóvenes de ocho países, entre ellos España.

Del rezo al look: la fe se convierte en accesorio

Los jóvenes no expresan solo este resurgir espiritual con la asistencia a misa o en la participación en cofradías —aunque los datos de estas también crecen entre los menores de 25 años—. Se manifiesta, sobre todo, en los objetos que los jóvenes eligen llevar consigo.

Las pulseras bordadas con motivos religiosos —cruces, vírgenes, escapularios o frases bíblicas— se han convertido en el símbolo más visible de esta tendencia. Combinables con cualquier outfit, desde una sudadera de universidad hasta un look de fiesta, estas pulseras se han convertido en un accesorio con carácter y, al mismo tiempo, una declaración de fe discreta pero firme.

El fenómeno tiene un nombre en los círculos de la moda y la sociología: faith aesthetic o estética de la fe. Una tendencia que, lejos de quedarse en anecdota, ha conquistado los feeds de Instagram, los tableros de Pinterest y los carritos de compra de miles de jóvenes en toda España y Europa.

Los jóvenes tienen mucho menos miedo a mostrarse como católicos que hace unos años, explicaba recientemente Rafael Ruiz, del departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Y esa normalización tiene una consecuencia directa: llevar una pulsera con una medalla o un bordado religioso ya no es algo que haya que ocultar. Es, sencillamente, parte de quien eres.

El repunte es evidente, comentó hace solo unos días Lorenzo Reyes, gerente de Amén Promosant, en relación a la creciente visualización de las creencias religiosas de los jóvenes en redes sociales y que ellos han notado en la distribución y venta de productos religiosos por toda España.

El pop, Rosalía y los 85.000 de Cibeles

Si hay un momento que resume mejor que ningún otro este cambio cultural, fue el 26 de abril de 2025 en la Plaza de Cibeles de Madrid, donde la III Fiesta de la Resurrección congregó a más de 85.000 jóvenes en torno a un evento musical de raíz católica. Un acontecimiento que muchos medios calificaron de histórico y que demostró que la fe y la cultura popular ya no son mundos separados.

El fenómeno tiene precedentes que van más allá de los eventos masivos. El grupo cristiano Hakuna colocó varios de sus temas en el top 50 de Spotify y llenó el Movistar Arena de Madrid. El último disco de Rosalía, repleto de referencias al catolicismo, situó doce canciones entre las cincuenta más descargadas en Spotify e hizo que el Papa León XIV lo mencionara en su conversación con los obispos españoles. Incluso La Oreja de Van Gogh ha retomado esa senda simbólica.

Los sociólogos llaman a este proceso despertar silencioso. No es ruidoso, no es institucional, no reclama nada. Simplemente aparece, de forma orgánica, en la música, en la ropa y en los accesorios. Y en las pulseras que se llevan en la muñeca.

Pulseras bordadas: el accesorio que conecta tradición y tendencia

Dentro de esta corriente, las pulseras bordadas con motivos religiosos ocupan un lugar especial. A diferencia de otros accesorios más industriales, el bordado artesanal aporta un valor añadido que encaja perfectamente con otra de las grandes tendencias de la generación Z: la búsqueda de autenticidad y el rechazo a lo masivo.

Son piezas con historia, con textura y con significado. Una pulsera bordada con la imagen de la Virgen o con una cruz no es solo un complemento: es un objeto con carga simbólica, capaz de conectar a quien lo lleva con algo más grande que el ciclo de tendencias de temporada. Y eso, en un contexto cultural saturado de estímulos sin sustancia, tiene un valor incalculable.

Empresas especializadas en artículos religiosos de calidad, como Promosant, llevan años apostando por este tipo de piezas con un enfoque que combina la tradición devocional con el gusto contemporáneo. Su catálogo de pulseras bordadas católicas refleja precisamente eso: objetos pensados para acompañar la fe del día a día, con una elaboración cuidada y materiales que resisten el uso cotidiano. Porque la espiritualidad que se lleva en la muñeca merece la misma calidad que cualquier otra joya.

¿Moda pasajera o cambio de fondo?

La pregunta que se hacen los sociólogos —y también los medios— es si este fenómeno tiene recorrido o si se disolverá tan rápido como llegó. Los datos sugieren que hay algo más que una tendencia estacional.

El estudio Footprints, realizado entre 2023 y 2024 en ocho países, concluye que la fe vivida por convicción —y no por tradición familiar o inercia cultural— está creciendo entre los jóvenes. La catedrática Mar Griera, de la Universidad Autónoma de Barcelona, matiza que no se trata de un regreso masivo a la iglesia, sino de la emergencia de nuevas formas de espiritualidad, más personales y desinstitucionalizadas. Formas que se expresan, entre otras cosas, en los objetos que uno elige llevar consigo.

Y los objetos, como siempre, cuentan una historia. En este caso, la historia de una generación que ha encontrado en la fe —o en su versión más libre y personal de ella— una respuesta al vacío que ninguna red social ha sabido llenar.

El rosario en la muñeca. La cruz bordada. La medalla que acompaña cada día. Pequeños actos de pertenencia en un mundo que ha olvidado cómo pertenecer a algo.

Sobre Promosant

Promosant es un fabricante y distribuidor español de artículos religiosos con presencia en toda España. Especializado en piezas de devoción de calidad —medallas, escapularios, rosarios y pulseras bordadas—, su catálogo está disponible en www.promosant.es.

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