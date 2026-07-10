Elawan Energy cierra una de las mayores financiaciones para renovables en España por 760 millones

Parque fotovoltaico Campanario I, ubicado en la provincia de Albacete. - ELAWAN ENERGY

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de julio de 2026.

Elawan Energy, compañía global de energías renovables perteneciente al grupo ORIX, ha cerrado la financiación del Proyecto Himalaya, una operación por un importe aproximado de 760 millones de euros.

La operación combina la refinanciación de una cartera de activos renovables ya en operación -aproximadamente 1 GW- con un nuevo tramo greenfield, actualmente en fase de construcción y desarrollo, de cerca de 300 MW, destinado principalmente a proyectos de hibridación. En conjunto, el proyecto alcanza una capacidad superior a 1,3 GW.

La financiación se ha estructurado bajo la modalidad de project finance sin recurso e incorpora un tramo acordeón de 2.0 GW, que permitirá añadir en el futuro nuevos activos procedentes de la cartera de desarrollo de Elawan Energy, dotando a la operación de la flexibilidad necesaria para acompañar el crecimiento de la compañía. Asimismo, una parte significativa de la cartera está respaldada por contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), lo que aporta visibilidad y estabilidad a los flujos de caja del proyecto. Los activos financiados se localizan principalmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.

En un contexto de elevada volatilidad en los precios de la electricidad, la operación se ha diseñado como una financiación a largo plazo diseñada para ser sostenible , proporcionando a Elawan Energy una base financiera sólida frente a las fluctuaciones del mercado eléctrico.

El Proyecto Himalaya destaca por su carácter innovador dentro del mercado español de financiación de energías renovables. Se trata de una operación multitecnológica que integra energía solar fotovoltaica, eólica y almacenamiento mediante baterías en una única estructura financiera, incorporando además financiación para sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), una tecnología todavía incipiente en el mercado español y con un recorrido limitado en operaciones de financiación de proyectos de esta envergadura.

A ello se suma el enfoque de hibridación aplicado sobre plantas ya operativas, que maximiza el aprovechamiento de las infraestructuras de conexión existentes y optimiza el rendimiento conjunto de los activos, en línea con las tendencias más avanzadas del sector renovable en Europa.

Además de su contribución a la descarbonización, el proyecto genera un impacto positivo en las comunidades donde se ubican las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, mediante la creación de empleo local durante las fases de construcción y operación, así como a través de su contribución a los ingresos fiscales de los municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón en los que se desarrolla.

“El cierre del Proyecto Himalaya refuerza la solidez financiera de nuestra cartera de activos operativos en España y nos proporciona la flexibilidad necesaria para seguir creciendo mediante la hibridación de nuestros activos. Supone un nuevo paso en nuestra estrategia para consolidarnos como un productor independiente de energía renovable con una visión de largo plazo”, afirmó Pedro García Crespo, Chief Investment Officer de Elawan Energy.

La operación ha estado liderada por el equipo financiero de Elawan Energy, encabezado por Andrés Orive, Director de M&A y Structured Finance, junto con Jaime Lasheras y Rodrigo Cano. Por su parte, Banco Santander ha actuado como Mandated Lead Arranger y Underwriter, mientras que Banco Sabadell ha participado como Mandated Lead Arranger. Clifford Chance ha asesorado jurídicamente a las entidades financiadoras, Watson Farley & Williams ha actuado como asesor legal de Elawan Energy y Enertis Applus+ ha participado como asesor técnico de la operación.

Sobre Elawan Energy

Elawan Energy es un operador global del sector de las energías renovables perteneciente al grupo ORIX. La compañía ofrece soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo de vida de la energía limpia, desde la promoción, desarrollo y construcción de parques eólicos, plantas solares, centrales hidroeléctricas, sistemas de almacenamiento con baterías e hidrógeno verde, hasta su operación, mantenimiento y comercialización de la energía generada.

Actualmente, Elawan Energy está presente en 15 países y cuenta con una cartera de más de 2 GW en operación, cerca de 0,7 GW en construcción y un pipeline de desarrollo superior a 11 GW.