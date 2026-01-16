Elha y Láserum sellan una alianza histórica transformando el sector de la estética en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La operación posiciona al nuevo grupo como líder indiscutible en Europa y uno de los mayores actores a nivel mundial.

Sumarán más de 430 centros entre España, Portugal, Italia y Francia.

Elha y Láserum, dos de los grandes referentes de la depilación láser en España, anuncian una alianza estratégica sin precedentes que redefine el panorama europeo de la estética avanzada. Con más de 430 centros en España, Portugal, Italia y Francia, el nuevo grupo se posiciona como líder indiscutible en Europa y uno de los mayores actores a nivel mundial, con una clara ambición de internacionalización y liderazgo en uno de los mercados más dinámicos y competitivos del sector.

“Estamos construyendo un grupo que no solo lidera en España, sino que aspira a convertirse en el referente europeo en depilación láser. Queremos demostrar que la calidad, la cercanía y la confianza son los pilares de un crecimiento sostenible y global”, señala José Guisado, fundador de Láserum y nuevo Presidente Ejecutivo del Grupo. La alianza persigue dos grandes objetivos estratégicos.

Por un lado, consolidarse como el mayor grupo europeo de depilación láser, acelerando su crecimiento en mercados clave como Italia, Francia y Portugal. Por otro, reforzar y escalar el modelo de gestión en todas las geografías, aprovechando las capacidades operativas, digitales y tecnológicas de ambos grupos.

Entre las principales palancas de crecimiento destacan la aplicación de inteligencia artificial en la relación con los clientes y el usode geoanalítica avanzada para la apertura de nuevos centros. “La unión de Láserum y Elha nos permite impulsar la innovación y acelerar nuestra expansión internacional. Es el momento de dar un salto histórico para el sector”, afirma Álvaro Romero, CEO de Centros Elha. Por su parte, David Palmero, CEO de Láserum, subraya que “no se trata de un simple acuerdo empresarial, sino de la creación del mayor grupo de depilación láser en Europa, con un propósito claro: continuar transformando el sector y consolidarnos como líderes en todos los mercados en los que operamos”.

En la operación han participado Deloitte como asesor legal y financiero de Láserum y asesor financiero de Elha, Pérez-Llorca como asesor legal y Chévez como asesor fiscal de Adapta Capital y Elha. La transacción cuenta además con el respaldo financiero de BBVA, CaixaBank y Santander.

