Elixium Clinic explica por qué diciembre es un mes elegido para las intervenciones quirúrgicas - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Para muchas personas, las vacaciones de Navidad significan descanso, reuniones familiares y unos días sin la rutina del trabajo. Pero para un número creciente de pacientes, ese parón también representa algo distinto: la oportunidad de pasar por quirófano sin que apenas nadie lo note. Diciembre se ha consolidado como uno de los meses con más demanda de cirugía plástica, una tendencia que también observa Elixium Clinic, centro médico avanzadoen Sabadell, y cuya explicación no tiene tanto que ver con la Navidad en sí, sino con el calendario que la rodea.

Vacaciones que coinciden con el tiempo de recuperación

La mayoría de intervenciones de cirugía plástica requieren un periodo de reposo que va de varios días a un par de semanas, según el tipo de procedimiento. Fuera de esas fechas, ese reposo suele implicar pedir vacaciones específicas o explicar una ausencia en el trabajo. En diciembre, en cambio, coincide con un parón que ya existe en el calendario de casi cualquier persona, lo que permite recuperarse de forma discreta, sin tener que dar explicaciones ni ajustar la agenda laboral.

Esta coincidencia de calendario es, según explican desde Elixium Clinic, centro médico avanzado en Sabadell, uno de los motivos principales por los que la clínica detecta cada año un repunte de consultas en las semanas previas a las fiestas, de pacientes que buscan operarse antes de que termine el año.

Qué intervenciones encajan mejor con este periodo

No todas las cirugías son igual de compatibles con una recuperación de una o dos semanas. Las que mejor encajan en este tipo de calendario son, generalmente, las que no requieren una incapacidad laboral prolongada ni limitan de forma importante la vida cotidiana una vez pasada la fase inicial.

Entre ellas se encuentra la braquioplastia , una intervención que corrige la flacidez de la parte posterior de los brazos y que suele permitir una recuperación compatible con una vuelta progresiva a la actividad normal tras el periodo vacacional.

El lifting corporal es otro de los procedimientos que los pacientes suelen plantear para estas fechas, especialmente tras haber conseguido una pérdida de peso importante a lo largo del año y buscar corregir el exceso de piel resultante antes de empezar el siguiente.

En ambos casos, la decisión de operarse en estas fechas no responde únicamente a la disponibilidad de días libres, sino también a la posibilidad de encarar el nuevo año con el proceso de recuperación ya avanzado.

Una decisión que debe tomarse con tiempo

A pesar de la ventaja que supone el calendario, los especialistas insisten en que operarse en Navidad no debería ser una decisión de última hora. La valoración previa, las pruebas necesarias y la propia planificación de la intervención requieren varias semanas, por lo que quienes se plantean esta opción deberían haber iniciado el proceso con suficiente antelación, generalmente durante el otoño.

Además, la elección del momento no debería basarse únicamente en la disponibilidad de días libres. Cada intervención tiene sus propios tiempos de recuperación y sus propias recomendaciones postoperatorias, por lo que la decisión final debe tomarse siempre de la mano del equipo médico, valorando el caso concreto de cada paciente.

No todo el mundo encuentra en diciembre su mejor momento

Conviene matizar que esta tendencia no significa que diciembre sea la época ideal para cualquier persona ni para cualquier intervención. Las reuniones familiares, los desplazamientos y los propios compromisos de estas fechas pueden complicar el reposo en algunos casos, especialmente si la recuperación exige evitar esfuerzos o desplazamientos largos.

Por eso, antes de decidir el momento de una intervención, los especialistas recomiendan valorar no solo el calendario laboral, sino también los planes personales y familiares de cada paciente durante esas semanas.

Una tendencia que se repite cada año

Más allá del caso concreto de cada paciente, la coincidencia entre el parón navideño y la necesidad de reposo postoperatorio explica por qué diciembre se repite, año tras año, como uno de los periodos con más consultas de cirugía plástica. No se trata de una moda pasajera, sino de un patrón que responde a una lógica muy simple: aprovechar un tiempo de descanso que ya existe en el calendario para dar el paso hacia una intervención que, en otro momento del año, resultaría más difícil de encajar.

Con esta demanda cada vez más consolidada, clínicas como Elixium Clinic , en Sabadell, observan cómo las consultas sobre intervenciones corporales como la braquioplastia o el lifting corporal se concentran en las semanas previas a la Navidad, confirmando que, para muchos pacientes, estas fechas han dejado de ser solo sinónimo de descanso para convertirse también en el momento elegido para iniciar un cambio físico que llevaban tiempo planteándose.



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