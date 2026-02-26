https://pmts.elysiumdubai.net - Elysium Media FZCO

El sistema PMTS, desarrollado por Elysium Media FZCO entre Barcelona y Dubái, alcanza un 83 % de acierto en operaciones de trading algorítmico con un drawdown máximo del 8 %, según datos verificados por plataformas independientes

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Un grupo de desarrolladores españoles con sede en Barcelona y un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos han presentado los resultados de PMTS (Professional Modular Trading System), un sistema de trading algorítmico basado en inteligencia artificial que ha generado una rentabilidad del 123,67 % en sus primeros ocho meses de operación real con capital institucional.



Los datos, verificados de forma independiente a través de la plataforma Social Trader Tools y accesibles públicamente, muestran que el sistema ha ejecutado 973 operaciones sobre un capital inicial de cinco millones de euros, alcanzando un balance actual superior a los 11,1 millones de euros. La tasa de acierto registrada es del 83,04 %, con 808 operaciones positivas.



El principal diferencial técnico de PMTS reside en su arquitectura de gestión de riesgo. El sistema opera con una única entrada por operación y stop loss ajustados, lo que ha permitido mantener un drawdown máximo del 8 % y una media inferior al 2 % durante todo el periodo. Cada señal debe superar cuatro capas de validación mediante inteligencia artificial antes de ejecutarse, incluyendo consenso entre siete bots especializados con estrategias independientes y correlación negativa bajo estrés.



La plataforma utiliza un motor de análisis multidimensional que procesa más de 150 indicadores técnicos en tiempo real y requiere confirmación algorítmica de múltiples fuentes antes de validar cualquier entrada. El sistema integra análisis técnico, fundamental y de sentimiento de mercado para generar señales con un umbral mínimo de confianza del 70 %.



PMTS ha sido desarrollado por Elysium Media FZCO, empresa de desarrollo de software registrada en Dubai Silicon Oasis con identificador LEI verificado en GLEIF (9845006B418BCWAM5297). La compañía subraya que opera exclusivamente como proveedor de tecnología: los usuarios mantienen el control total de su capital en el bróker regulado de su elección.



Los responsables del proyecto señalan que el sistema se encuentra en fase de expansión, con una hoja de ruta que incluye la incorporación de aprendizaje automático avanzado y preparación para computación cuántica. La documentación técnica completa del sistema está disponible en pmts.elysiumdubai.net



Aviso legal: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading conlleva riesgo sustancial de pérdida de capital. Esta información tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero.



Elysium Media FZCO



Dubai Silicon Oasis, Emiratos Árabes Unidos



Web: https://pmts.elysiumdubai.net



Registro DSOA: 2190000000000058510



LEI: 9845006B418BCWAM5297 (verificable en gleif.org)



Track record verificado: Social Trader Tools — Elysium PMTS AI System



Información técnica completa: https://pmts.elysiumdubai.net

Emisor: Elysium Media FZCO

Nombre contacto: Lorenzo Ballanti

Descripción contacto: Elysium Media FZCO

Teléfono de contacto: 639640453