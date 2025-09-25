Cómo emprender online con The Startup Kit de WOOfreelance Agency

(Información remitida por la empresa firmante)

Frente a un ecosistema donde solo el 18% de las startups españolas logra ser rentable, The Startup Kit se ha consolidado como el programa que sustituye la incertidumbre por un método probado y 12 meses de acompañamiento

Madrid, 25 de septiembre.- El programa The Startup Kit está pensado para personas que quieren emprender online sin sentirse solas en el proceso. A diferencia de cursos teóricos o formaciones masivas, The Startup Kit combina mentorías 1 a 1 y un plan de acción paso a paso que garantizan avances concretos. Desde la definición de la propuesta de valor y la creación de la web, hasta la captación de clientes y la puesta en marcha de campañas digitales, todo se trabaja de manera guiada.



Un enfoque centrado en lo que consigue el emprendedor

Quien se une al programa encuentra tres grandes beneficios:



• Claridad estratégica, para dejar atrás la incertidumbre y trabajar con una hoja de ruta priorizada.



• Resultados tangibles, porque cada mes se entregan avances reales: la web, las campañas, las automatizaciones y el sistema de ventas.



• Acompañamiento cercano, con un mentor disponible que asegura que el proyecto no se quede a medias ni se pierda en distracciones.



"El talento en España es inmenso, pero la burocracia y la complejidad técnica son un lastre que frena a miles de proyectos. Nuestra misión es simple: eliminar ese lastre. No vendemos una web, entregamos un negocio listo para facturar, con un método que permite que el único foco del emprendedor sea su cliente, no pelearse con la tecnología", explica Leonardo Reyes, CEO y fundador de WOOFREELANCE AGENCY, Mentor de Negocios Digitales.



Una inversión accesible con alcance internacional

El precio del programa es de 290 euros al mes durante 12 meses, una cifra que busca ser accesible en comparación con contratar de manera independiente una web, campañas publicitarias, formación y asesoría. Todo está integrado en una sola experiencia, con un acompañamiento diseñado para ahorrar tiempo, evitar errores comunes y acelerar el camino hacia un negocio digital propio.



Al ser un programa totalmente online, pueden acceder emprendedores y empresas desde cualquier país. La metodología es adaptable a distintos sectores y modelos de negocio, y ya ha sido validada en decenas de proyectos reales. Entre los proyectos acompañados, profesionales como Ingrid Riera, Directora de Revista Buceadores, destacan la utilidad de trabajar con un plan de acción claro que ayuda a mantener el foco.



Cómo acceder a The Startup Kit

El proceso comienza solicitando una reunión de validación a través de la web oficial. Antes de esa reunión se firma un acuerdo de confidencialidad, y en el encuentro se evalúa si la idea de negocio encaja con el programa. Si es aceptada, la persona interesada puede reservar su plaza y comenzar el acompañamiento. The Startup Kit no requiere conocimientos previos de marketing o tecnología, ya que todo el trabajo técnico es guiado paso a paso.



Los emprendedores interesados pueden solicitar su reunión de validación en: https://woofreelance.com/the-startup-kit/



Acerca de WOOFREELANCE AGENCY

WOOFREELANCE AGENCY es una agencia especializada en negocios digitales, mentoría y desarrollo de proyectos online. Con más de 15 años de experiencia, ha ayudado a cientos de clientes a crear y escalar negocios en internet. Su enfoque combina estrategia, ejecución técnica y acompañamiento cercano para emprendedores que buscan resultados reales. Más de 500 clientes y decenas de proyectos internacionales avalan su experiencia.







