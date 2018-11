Una empresa sevillana especializada en seguros de viaje on-line, factura más de 600.000€ en 5 meses

Publicado 26/10/2018 11:20:02 CET

Travelfine es una correduría de seguros independiente con sede en Sevilla. Sus socios fundadores son Antonio Platero y Carlos Prieto, dos emprendedores que llevan en el sector asegurador más de diez años. En mayo de 2018 se lanzan al medio digital, cosechando un éxito sin precedentes en sus primeros 5 meses. Su misión es ahorrar tiempo y dinero a sus clientes a través de su plataforma web, donde podrán encontrar seguros de viaje completamente personalizados

Una empresa sevillana dedicada a los seguros de viaje factura más de 600.000 euros en menos de 5 meses desde su lanzamiento digital.

La empresa sevillana especialista en seguros de viaje Travelfine, reinventa el mundo de los seguros adaptándolos a las nuevas necesidades de los viajeros del S.XXI.

​Antonio Platero y Carlos Prieto, fundadores de esta plataforma web de seguros de asistencia en viaje, han conseguido un éxito sin precedentes transformando por completo un negocio tradicional adaptándolo a las nuevas tendencias digitales.

Que la forma de viajar está cambiando es un hecho. Surgen nuevas necesidades ante las que se demandan servicios muy específicos y adaptados a nuevas tendencias de viaje: nómadas digitales, viajes de negocio, estudiantes de intercambio o nuevas profesiones emergentes hacen que sean los propios viajeros lo que se planteen la necesidad de contratar seguros de viaje muy específicos que antes ni siquiera existían.

Antonio Platero y Carlos Prieto, socios desde hace años y ahora emprendedores digitales muy pronto se dieron cuenta de esta necesidad, y por ello han decidido reinventar su negocio de toda la vida para adaptarse a los nuevos tiempos, multiplicando su volumen de ventas desde su lanzamiento al mundo digital en mayo de este mismo año.

En menos de 5 meses estos dos empresarios han conseguido facturar más de 600.000 euros, que esperan se conviertan en un millón de aquí a finales de 2018. Un seguro “a medida” adaptado a las nuevas formas de viajar Bajo la premisa “viaja más, preocúpate menos” estos dos socios, que llevan en el sector asegurador más de diez años lo tuvieron muy claro: Si querían conseguir éxito en Internet, debían adaptar sus seguros a las nuevas necesidades y tendencias de sus clientes, los viajeros de la era digital.

Carlos Prieto, socio fundador de Travelfine: “Hemos reinventado por completo nuestro negocio para adaptarnos a los nuevos hábitos de viaje, pensando en las actuales necesidades de los viajeros y creando un producto a medida para ellos”.

Nuevas profesiones emergentes

Tanto es así que en Travelfine se pueden encontrar seguros de viaje tan específicos como un seguro Bussines, destinado a los llamados nómadas digitales (empresarios o autónomos que viven y trabajan mientras están viajando) cubriendo todas las necesidades específicas que puedan tener este tipo de clientes, o explicando a las empresas cuáles son sus obligaciones con respecto al deber de protección de sus empleados (en caso de que trabajen por cuenta ajena y tengan que viajar al extranjero por motivos laborales).

Un servicio basado en las tendencias y por lo tanto siempre cambiante

Durante el año van cambiando sus pólizas hasta dos y tres veces, en función a las necesidades del momento (seguros de esquí, mundial de fútbol, estudiantes extranjeros etc.).

Si el cliente no encuentra lo que busca, se lo crea

Un seguro personalizado y totalmente adaptado a las necesidades específicas de cada viajero, que pueda ser encontrado y contratado de manera muy fácil a través de Internet. Sin intermediarios, directamente desde su plataforma web.

Travelfine tiene acuerdos con las principales compañías de seguros como ARAG, AXA Assistance, Allianz Assistance, RACE, AIG, Europa Assistance o International SOS entre otras. Al ser una correduría de seguros independiente, pueden permitirse el lujo de encontrar siempre la mejor opción para sus clientes, ofreciéndoles una buena relación calidad – precio.

Una historia personal que ha culminado en éxito empresarial Antonio Platero, socio fundador de Travelfine: “Cuando era joven fui estudiante de ERASMUS en Italia. Mi hermana falleció estando yo allí con tan mala suerte de que en aquel momento no tenía medios para volver a España. Sin dinero, sin saber cómo debía actuar etc. Lo pasé realmente mal. Aquella experiencia, el paso del tiempo y la pasión por mi profesión me hizo recapacitar y ver el valor de los seguros de viaje en un mundo inmerso en pleno cambio digital. Quería ayudar a aquellas personas que estuvieran en situaciones parecidas a la mía y hacerles más fácil el camino de vuelta a casa. Así comenzó travelfine”.

Y es que sólo así se consiguen resultados tan espectaculares como los que han logrado estos dos empresarios en menos de cinco meses desde el lanzamiento de su plataforma web, Travelfine. Una historia con final feliz que demuestra una vez más como un sector tradicional puede reinventarse con éxito, si se piensa en las necesidades del cliente.

Sobre travelfine.es

